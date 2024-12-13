Machine translation Машинный перевод
Machine translation и организации, системы, технологии, персоны:
|IALA - International Auxiliary Language Association - Международная ассоциация вспомогательного языка 1 1
|Волож Аркадий 251 2
|Сегалович Илья 40 2
|Смирнов Станислав 4 2
|Лещинский Ян 4 2
|Мучник Илья 2 2
|Байтин Алексей 2 2
|Нургалиев Сергей 2 2
|Серажим Екатерина 2 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Дубов Борис 5 1
|Иванов Алексей 131 1
|Виноградов Денис 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Чадов Андрей 5 1
|Краснова Марина 41 1
|Суворов Роман 2 1
|Тоболь Александр 39 1
|Серебряков Александр 7 1
|Галушкин Олег 182 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Богачев Игорь 180 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Биленко Михаил 7 1
|Эфрос Алексей 3 1
|Сильвестров Алексей 1 1
|Прянишников Николай 292 1
|Николаев Айсен 37 1
|Пирогов Николай 7 1
|Дворкович Антон 2 1
|Янина Анастасия 1 1
|Моржова Наталья 6 1
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
|Малинин Андрей 1 1
|Загребин Максим 8 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Wikipedia - Википедия 502 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ars Technica 419 1
|Bloomberg 1286 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
|23ABC News 170 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Linux Journal 7 1
|New Scientist 1448 1
|Regnum - Регнум 112 1
|The Times 73 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Samsung Research 18 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|Yandex Research 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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