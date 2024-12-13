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Индексная книга (каталог) CNews*
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Machine translation Машинный перевод



13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
26.08.2024 ИИ-специалисты предпочитают создание новых технологий позиции в топ-менеджменте 1
31.05.2024 Студентка НГУ разработала алгоритм машинного перевода с русского языка на бурятский 1
21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory 1
15.02.2023 Microsoft запретила россиянам тестировать скандально известного чат-бота ChatGPT 1
22.12.2022 «Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках» 1
28.11.2022 «Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям 1
28.11.2022 «Яндекс» представил новую версию поиска — Y2 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
14.10.2022 PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 1
02.12.2021 «Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц 1
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
16.07.2021 Технологии «Яндекса» переведут видео в интернете 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка 1
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык 1
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
31.01.2019 «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
19.09.2018 PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
22.03.2017 В Microsoft Word из пакета Office 365 появился «Корректор» с ИИ 1
01.12.2016 Искусственный интеллект Google изобрел собственный язык 1
16.11.2016 Переводчик Google будет использовать нейронный машинный анализ 2
15.11.2016 Abbyy LS и Xerox научили МФУ переводить документы при копировании. Видео 1
10.11.2016 Abbyy и Xerox запустили сервис Xerox Easy Translator в России и СНГ 1
06.09.2016 В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки 1
21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС 1
09.11.2015 Пользователи «Википедии» стали видеть перевод английских статей 1
22.08.2014 «Яндекс.Перевод» начал работать за деньги 1
22.08.2014 Вышла коммерческая версия API «Яндекс.Перевода» 1
11.12.2012 «Яндекс» выпустил мультиязычный переводчик для iPhone 1
11.12.2012 «Яндекс» выпустил мобильный переводчик для iPhone 1
27.09.2012 Европейские языки погибнут в цифровом мире 1

Публикаций - 52, упоминаний - 53

Machine translation и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 24
Promt - Промт 293 12
Google LLC 11775 7
Microsoft Corporation 24625 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Telegram Group 1983 2
SAP SE 5279 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Xerox 1139 2
Yahoo! 3697 2
Huawei 3933 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Samsung Electronics 10255 1
Nvidia Corp 3487 1
GitHub 814 1
Xiaomi 1732 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Oracle Corporation 6688 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Seagate Technology 738 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
AOL Inc 1593 1
Commvault 172 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
DJI 73 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
AltaVista Search Engine 197 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
eHouse 68 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Transparent Language 5 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Совкомбанк Совесть 271 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Республиканский центр марийской культуры 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
IALA - International Auxiliary Language Association - Международная ассоциация вспомогательного языка 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 15
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 9
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Yandex Research 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
Bangor University - Prifysgol Bangor - Бангорский университет 4 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
NeurIPS 9 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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