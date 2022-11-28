«Яндекс» представил новую версию поиска — Y2

«Яндекс» запустил новую версию поиска — Y2. Самое важное в обновлении: поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов, появление детских аккаунтов и большие темы. Главная страница (ya.ru) и мобильное приложение «Яндекс» теперь сфокусированы именно на поиске. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главная страница и приложение

На главной «Яндекса» и в приложении нет ничего лишнего, все внимание направлено на поисковую строку. Задать вопрос можно любым удобным способом — текстом, голосом или с помощью картинки. Чтобы воспользоваться визуальным поиском, достаточно навести умную камеру на объект или загрузить изображение из галереи телефона.

Поиск объектов, а не сайтов

Y2 поможет выбрать врача, онлайн-курс или, скажем, товар. Теперь поиск не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче. Человеку не нужно самому изучать десятки сайтов, чтобы выбрать курс по Python или, например, найти хорошего педиатра. Все самое важное можно узнать прямо в результатах поиска.

Главная страница «Яндекса»

Информация будет представлена в структурированном, удобном для просмотра виде. Так, по запросу [веб-разработка курсы] «Яндекс» покажет список учебных программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей. Останется только выбрать подходящий курс и перейти на сайт учебного центра. Сейчас в поиске «Яндекса» есть более 22 тыс. образовательных курсов, 730 млн товаров, а также 740 тыс. врачей разных специальностей.

Большие темы

С помощью Y2 удобно решать задачи, в которых не разобраться за пять минут. Это может быть организация свадьбы, покупка жилья или машины. «Яндекс» научился видеть за отдельными запросами долгосрочный интерес к той или иной теме и структурировать собранную человеком информацию — чтобы к ней можно было вернуться в один клик. На ya.ru и в приложении появляется блок, где легко найти историю своих запросов по теме, сохраненные статьи и подсказки, на что еще обратить внимание.

Сейчас поиск «Яндекса» выделяет такие большие темы, как образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и так далее. Чтобы распознать интерес к той или иной тематике, «Яндекс» применяет сложный классификатор на основе генеративной нейронной сети YaLM.

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Видео с переводом

В Y2 есть фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык. Например, чтобы сварить настоящий луковый суп, можно посмотреть французский видеорецепт с закадровым переводом. Сейчас доступен перевод видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Он работает в приложении «Яндекс» и в «Браузере».

«Яндекс» умеет на лету переводить видео, даже если это стриминг. Теперь можно в прямом эфире смотреть международные конференции или, например, интервью с иностранцами. Причем это будет многоголосый машинный перевод, в основе которого лежат сложнейшие технологии.

Детский аккаунт

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Чем старше ребенок, тем больше вопросов он задает поиску. Чтобы дети познавали мир в безопасной среде, в Y2 появились детские аккаунты. Они защищают ребенка от неподходящего по возрасту контента, например, сайтов для взрослых или с нецензурной лексикой. Детский аккаунт можно привязать к своему. Он будет работать не только в поиске, но и на других сервисах «Яндекса»: в частности, в «Музыке» и на «Кинопоиске».

Поиск для программистов

Y2 лучше отвечает на вопросы разработчиков и ML-специалистов. Для этого в поиск внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Новая нейросеть учитывает в полтора раза больше параметров, чем запущенная два года назад YATI. В дальнейшем «Яндекс» будет использовать новый трансформер для улучшения ответов на другие узкоспециальные запросы.