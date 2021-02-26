Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HERE
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 100
HERE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Бугаев Леонид 11 9
|Нестеров Алексей 79 8
|Скурятина Елена 20 8
|Шакманас Алгирдас 33 7
|Пашнин Роман 10 7
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 20 6
|Дюгаев Евгений 12 6
|Алябьев Андрей 27 5
|Марич Игорь 18 5
|Соловьев Игорь 35 5
|Пашенцев Виталий 11 3
|Козырев Алексей 270 3
|Suri Rajeev - Сури Раджив 18 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
|Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Лосев Сергей 43 1
|Apps4All 25 10
|CNews - ZOOM.CNews 1103 6
|Re/code 40 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics 1991 2
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766866, в очереди разбора - 670551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766866, в очереди разбора - 670551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru