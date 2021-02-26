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HERE


26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
02.03.2020 В Nokia меняется гендиректор 1
28.02.2018 SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин 3
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 11
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.02.2016 Samsung представила интеллектуальный центр для автомобиля — Samsung Connect Auto 1
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1
31.08.2015 Обзор операционной системы Windows 10 1
10.08.2015 10 причин перейти на Windows Phone 1
03.08.2015 Nokia продала свой навигационный бизнес 5
29.07.2015 Nokia выпустила «единственную в своем роде» видеокамеру 1
22.07.2015 На следующей неделе Nokia представит необычный продукт 1
13.07.2015 10 преимуществ Windows Phone 2
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple 2
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 3
21.04.2015 Обзор смартфона Lumia 532 Dual-SIM: на скромный бюджет 1
20.04.2015 Nokia выпустит мобильник, который «сразит наповал» 1
15.04.2015 Официально: Nokia покупает Alcatel-Lucent. Этот бренд перестанет существовать 1
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 1
11.12.2014 Владельцы iPhone получат бесплатную оффлайновую навигацию от Nokia 6
08.12.2014 Лучшие смартфоны прошедшей осени: выбор ZOOM 1
24.10.2014 Отказавшись от производства мобильников, Nokia вышла на многомиллионную прибыль 1
03.09.2014 Карты Nokia автоматически отключат двигатель в гибридах Ford 2
20.08.2014 Из Nokia уволился «ответственный за новые продукты» 4
22.07.2014 «Настоящая Nokia» вернется на рынок с новыми устройствами 2
17.07.2014 Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 2
25.06.2014 Большинство российских BI-проектов успешны 1
11.06.2014 Руководство по выбору смартфона Nokia 1
10.06.2014 ТОП-5 лучших смартфонов лета. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 63, упоминаний - 100

HERE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 43
Navteq 110 12
Google LLC 7168 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
IBM 3554 9
Samsung Electronics 5714 9
Apple Inc - Эппл Рус 7729 8
Nokia Networks 54 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Nokia Technologies 12 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
SAP SE 3218 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 4
Oculus VR 48 2
Neoflex - Неофлекс 141 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Eastman Kodak 102 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Axiomatika - Аксиоматика 8 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Polaroid 28 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Крок 1221 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Acronis - Акронис 364 1
Nokia Corporation 2450 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Астерос - Asteros 531 1
Nokia Siemens Networks 169 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 45 1
Deutsche Telekom 219 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Ericsson 864 1
Huawei 2733 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
ВТБ24 583 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Медскан 12 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Глобэкс банк 28 5
Uber Technologies 258 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Открытие ФК 538 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
Uber 257 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Tesla Motors 241 1
РКС - Российские космические системы 100 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Fortum Corporation 4 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
Lightning 131 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
OpenStack 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 25
Google Android 10751 24
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 23
Apple iOS 5742 16
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows 10 6670 5
Microsoft Windows 8 1228 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 4
LG G - серия смартфонов 120 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
HTC One - серия смартфонов 137 3
Nokia N - серия 244 3
Apple iSight 51 3
Samsung Galaxy Ace 14 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
HERE Maps 41 2
Shturmann Navigation 44 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iPhone 5 710 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Apple CarPlay 28 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Microsoft Azure 1171 1
Samsung Electronics Bada 171 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
SAP Transport Network 1 1
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 1
SAP Concur 23 1
Samsung Galaxy Mega 13 1
SAP Leonardo 24 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Елистратов Николай 90 10
Мехришвили Александр 11 10
Спиридонов Александр 35 10
Бугаев Леонид 11 9
Нестеров Алексей 79 8
Скурятина Елена 20 8
Шакманас Алгирдас 33 7
Пашнин Роман 10 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 20 6
Дюгаев Евгений 12 6
Алябьев Андрей 27 5
Марич Игорь 18 5
Соловьев Игорь 35 5
Пашенцев Виталий 11 3
Козырев Алексей 270 3
Suri Rajeev - Сури Раджив 18 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Лосев Сергей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Индия - Республика 2181 2
Финляндия - Эспоо 7 1
Москва - Зеленоград 28 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3781 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Испания - Барселона 537 1
Сингапур - Республика 808 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Apps4All 25 10
CNews - ZOOM.CNews 1103 6
Re/code 40 2
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Frost & Sullivan 101 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766866, в очереди разбора - 670551.
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