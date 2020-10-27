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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Frankfurt Stock Exchange
Börse Frankfurt
Франкфуртская фондовая биржа



27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 1
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок 2
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 2
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
30.06.2017 Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд 1
18.06.2015 У Oracle рухнула прибыль 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 1
27.08.2012 Акции Nokia взлетели на победе Apple над Samsung 1
23.05.2012 Холдинг «Финам» выпустил приложение для торгов на биржах для Android 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 1
18.01.2011 Стоимость акций Apple упала на новостях о Джобсе 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ 1
01.06.2010 IBS Group хочет привлечь новых инвесторов 1
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 1
01.02.2010 Акции: "Армада" и IBS - лидеры роста 1
12.05.2009 Акции IBS взлетели на 130%, РБК - на 115% 1
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
02.10.2008 IBS попрощалась с IPO? 1
01.10.2008 IBS "почти органически" выросла на 45,7% 1
17.09.2008 Акции: «черный вторник» российских ИКТ 1
22.08.2007 Акции СЗТ переведены в котировальный список ММВБ «А» 1 уровня 1
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC 1
06.04.2007 "ВолгаТелеком" получил лицензии на эфирное вещание в трех регионах РФ 1
20.10.2006 SAP отчитывается о результатах в третьем квартале 1
07.09.2006 Ставка 1-го купона по облигациям "ВолгаТелекома" прогнозируется на уровне 8-8,15% годовых 1
24.07.2006 СЗТ исключил акции из котировальных листов РТС 1
26.06.2006 Акционеры "ВолгаТелекома" избрали новый совет директоров 1
10.03.2006 Чистая прибыль "ВолгаТелекома" по РСБУ увеличилась на 10% 1
01.08.2005 Акции телекомов отстают от Сбербанка и ТЭК 1
03.05.2005 Российские налоги – фактор риска "голубых фишек" 1
04.04.2005 Цена на МТС и "Би Лайн" упала 2
01.04.2005 В "BолгаТелекоме" назначен гендиректор 1
18.03.2005 "ВолгаТелеком" вышла из участия в уставном капитале "Самарасвязьинформ" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Frankfurt Stock Exchange упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7166 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1097 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6271 5
Luxoft - Люксофт 241 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7246 4
Ситроникс - Sitronics 696 3
Software AG & IDS Scheer 150 2
Apple Inc - Эппл Рус 8511 2
Microsoft Corporation 13912 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 989 2
Oracle Corporation 3964 2
Yandex - Яндекс 4270 2
VK - Mail.ru Group 2662 2
Ростелеком Связьинвест 1069 1
TeamViewer 78 1
PM Expert 109 1
Ростелеком ЦентрТелеком 308 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 312 1
Ростелеком Дальсвязь 308 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 273 1
Ростелеком Сибирьтелеком 433 1
WorkDay 16 1
Компьюлинк УСП 104 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5250 1
SAP SE 3599 1
Rambler Group - Рамблер ГК 614 1
Amazon Inc - Amazon.com 1622 1
ВолгаТелеком 358 1
Alibaba Group 305 1
Samsung Electronics 6775 1
АйТи 851 1
Salesforce.com 311 1
McKinsey & Company 125 1
ИБС экспертиза 43 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
DXC Technology 18 1
Siemens AG - Сименс Россия 1010 1
АФК Система ПАО 1327 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 622 1
Infineon Technologies 111 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4434 3
Газпром ПАО 606 3
Аэрофлот 523 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 810 3
X5 Group - Пятерочка 572 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 538 2
Rocket Internet 8 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 246 2
Uber 258 1
Croyton 5 1
Citigroup 129 1
Merrill Lynch 54 1
Global Founders Capital 2 1
Siemens Energy - Сименс Энергетика 3 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
M&G Investment Management 2 1
DXC Global 2 1
Oradell Equites 2 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1717 1
Barclays 54 1
Sova Capital 4 1
Airbnb 62 1
Bank of America - Банк Америки 119 1
РТС - Фондовая биржа 247 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 298 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 197 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 202 1
Lamoda 83 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1191 1
Permira 11 1
Uber Technologies 259 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1829 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2375 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 116 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 818 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 955 3
Федеральное казначейство России 813 3
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6275 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 86 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 97 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 388 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 359 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 293 1
Администрация Президента РФ 280 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 518 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1495 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 99 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2094 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 169 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 552 1
DevOps - Development и Operations 299 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11038 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1093 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 601 1
Google Android 10777 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iOS 5753 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
BSS Электронный офис 8 1
Карачинский Анатолий 76 5
Мацоцкий Сергей 160 5
Баланова Светлана 29 2
Лощинин Дмитрий 32 1
Делицын Леонид 106 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
Бакунов Григорий 19 1
Волков Александр 20 1
Будберг Александр 1 1
Соловьев Юрий 26 1
Тимакова Наталья 5 1
Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
Григорьева Нина 4 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 166 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 1
Россия - Российская федерация - РФ 65957 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18098 9
Германия - Федеративная Республика 4568 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6971 4
Европа 4590 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20678 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 291 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 272 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9146 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 337 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6884 2
Ближний Восток 1732 2
Германия - Берлин 402 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 857 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 887 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 397 1
Россия - ПФО - Саратовская область 414 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 854 1
Россия - ПФО - Самарская область 644 1
Африка - Африканский регион 1758 1
Европа Юго-Восточная 47 1
Россия - ПФО - Пензенская область 394 1
Южная Корея - Республика 1879 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 461 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 435 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 389 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 343 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 340 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 236 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1028 1
Польша - Республика 1007 1
Израиль 905 1
Великобритания - Виргинские Острова 131 1
Япония 3826 1
Армения - Республика 780 1
Сингапур - Республика 913 1
Индия - Республика 2639 1
Австралия - Австралийский Союз 1392 1
Северная Америка 1650 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 588 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 309 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3248 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 70 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 98 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3626 1
Forbes - Форбс 460 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4704 4
Bloomberg 797 3
Thomson Reuters - Рейтер 2886 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
Ведомости 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 116 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
FT - Financial Times 275 1
Business Insider 182 1
IDC - International Data Corporation 3171 2
Fortune Global 500 175 1
Медиалогия 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2378 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
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