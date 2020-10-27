Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Frankfurt Stock Exchange
Börse Frankfurt
Франкфуртская фондовая биржа
Публикаций - 40, упоминаний - 43
Frankfurt Stock Exchange упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 169 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 552 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru