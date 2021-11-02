Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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3D игры
трёхмерная компьютерная игра
3-dimensional
Публикаций - 88, упоминаний - 94
3D игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 8938 14
|Sony 5561 14
|Microsoft Corporation 20988 10
|Apple Inc - Эппл Рус 10101 10
|Intel Corporation 10785 9
|Nokia Corporation 5235 9
|LG Electronics 3118 8
|Siemens AG - Сименс Россия 2222 8
|Nvidia Corp 3016 7
|Sony Ericsson 1032 7
|Zoom Int - Zoom Video Communications 937 7
|Lenovo Motorola 3318 6
|Huawei 2985 5
|AMD - Advanced Micro Devices 3493 5
|Acer Group 2179 4
|NEC 1694 4
|Toshiba Corporation 2748 4
|Xiaomi 974 4
|Meta - Facebook 4120 4
|Viewsonic 287 3
|Nintendo 610 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 3
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 3
|Lenovo Group 1995 3
|Harman Kardon 248 3
|AMD Graphics Product Group - ATI 850 3
|Explay - Эксплей 205 3
|ZTE Corporation 637 3
|Philips 1721 3
|Fujitsu 1619 2
|Twitter 2283 2
|HP Inc. 5101 2
|Gameloft 49 2
|Ericsson 2275 2
|Qualcomm Technologies 1554 2
|HTC Corporation 1374 2
|Vodafone Group 1267 2
|AT&T Inc 1554 2
|Sharp Corporation 964 2
|Google LLC 9415 2
|Carl Zeiss 277 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
|Rambus 231 2
|AliExpress 291 1
|Аэрофлот 615 1
|Assist - Ассист 159 1
|ВТБ24 622 1
|Vimeo - Видеохостинг 59 1
|Главмед - Glavmed - медицинская компания 12 1
|HeadHunter Group - HH Group 382 1
|Евросеть 1342 1
|Walt Disney Company 490 1
|Техносила - СервисТрейд 225 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 14
|NYT - The New York Times 943 1
|Engadget - Блог о технологиях 402 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
|ТНТ - Телеканал 114 1
|The Washington Post 288 1
|SlashGear 132 1
|Korea Herald 40 1
|TechRadar 72 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
|IDC - International Data Corporation 4521 1
|Juniper Research 419 1
|Gartner 3180 1
|PCMark 103 1
|IHS iSuppli 389 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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