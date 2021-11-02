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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Мероприятия 635

3D игры
трёхмерная компьютерная игра
3-dimensional



02.11.2021 Компания Ecommpay и школа ИТ-профессий «Алгоритмика» запустили образовательный проект для воспитанников детских домов 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
09.12.2019 Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 2
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 1
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 2
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
10.10.2018 Обзор смартфона Huawei Nova 3 2
24.08.2018 Обзор смартфона Xiaomi Mi 8 1
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118 1
14.06.2017 Как выбрать телевизор для дома: рекомендации ZOOM 2
23.05.2017 Samsung создала «резиновый» дисплей 1
19.10.2016 Huawei анонсировала старт продаж планшета MediaPad M3 в России 1
01.09.2016 Huawei анонсировала свой новый флагманский планшет MediaPad M3 1
26.03.2016 Обзор смартфона Jinga M500 3G: соединяя людей 1
25.03.2015 Первый взгляд на Lumia 640 и Lumia 640 XL 1
04.03.2015 Обзор смартфона ZTE Blade S6: оптимальный вариант 1
02.03.2015 Обзор Lenovo P70: «долгоиграющий» смартфон с чётко расставленными приоритетами 1
09.02.2015 Хорошие новости из Китая: редакция ZOOM посетила штаб-квартиру ZTE 1
01.09.2014 Стартовали продажи смартфона Highscreen Omega Prime Mini SE со сменными панелями 1
20.12.2013 Планшет Prestigio MultiPad Visconte PMP810E: обзор бизнес-планшета 1
28.10.2013 Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"? 1
14.08.2013 Мощный, тонкий, яркий Explay Communicator 1
16.04.2013 Explay анонсировал 3 новые модели 7-дюймовых планшетов 1
31.01.2013 Explay представил 4-ядерный планшет с 10-дюймовым IPS-дисплеем 1
18.12.2012 Нетбуки Acer: обзор лучших моделей 1
13.12.2012 Обзор смартфона Sharp Aquos Phone SH930W: Full-HD в кармане 1
18.10.2012 В мире растет спрос на специалистов по мобильным технологиям 1
27.03.2012 Первый взгляд на планшеты Polaroid Spectrum: репетиция провала 1
07.09.2011 Sony показала домашний Full HD 3D проектор VPL-HW30ES 1
22.02.2011 Microsoft выпустит бета-версию Windows 8 в сентябре 1
18.02.2011 LG планирует увеличить продажи смартфонов в 4 раза 1
18.02.2011 Sony PlayStation 4 может выйти не раньше 2016 г. 1
17.02.2011 Первый взгляд на суперфон Motorola Atrix 4G: коммуникатор-компьютер в одном флаконе 1

Публикаций - 88, упоминаний - 94

3D игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8938 14
Sony 5561 14
Microsoft Corporation 20988 10
Apple Inc - Эппл Рус 10101 10
Intel Corporation 10785 9
Nokia Corporation 5235 9
LG Electronics 3118 8
Siemens AG - Сименс Россия 2222 8
Nvidia Corp 3016 7
Sony Ericsson 1032 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 937 7
Lenovo Motorola 3318 6
Huawei 2985 5
AMD - Advanced Micro Devices 3493 5
Acer Group 2179 4
NEC 1694 4
Toshiba Corporation 2748 4
Xiaomi 974 4
Meta - Facebook 4120 4
Viewsonic 287 3
Nintendo 610 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 3
Lenovo Group 1995 3
Harman Kardon 248 3
AMD Graphics Product Group - ATI 850 3
Explay - Эксплей 205 3
ZTE Corporation 637 3
Philips 1721 3
Fujitsu 1619 2
Twitter 2283 2
HP Inc. 5101 2
Gameloft 49 2
Ericsson 2275 2
Qualcomm Technologies 1554 2
HTC Corporation 1374 2
Vodafone Group 1267 2
AT&T Inc 1554 2
Sharp Corporation 964 2
Google LLC 9415 2
Carl Zeiss 277 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Rambus 231 2
AliExpress 291 1
Аэрофлот 615 1
Assist - Ассист 159 1
ВТБ24 622 1
Vimeo - Видеохостинг 59 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 12 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
Евросеть 1342 1
Walt Disney Company 490 1
Техносила - СервисТрейд 225 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Президент Российской Федерации 1718 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 29
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9098 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10085 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3544 21
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4884 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 15
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2974 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4197 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2032 9
DDR - Double data rate 2073 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 7
Smartphone - Смартфон 873 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 819 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 6
USB Type-C - USB-C 996 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 512 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1406 5
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 176 5
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 974 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1269 5
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 688 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1122 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2853 4
Nano-SIM 126 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 454 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1495 3
ARM64 - Архитектура процессора 1229 3
Google Android 11647 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 9
Google YouTube - Видеохостинг 2172 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1361 6
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 232 6
Java - Язык программирования 2394 6
Microsoft Windows 10 10101 6
Apple iOS 6212 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 5
Corning Gorilla Glass 559 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 4
Intel Celeron - Серия процессоров 895 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 592 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 3
Symbian OS 1387 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 3
Microsoft Windows 7 1730 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 80 3
Qualcomm Quick Charge 117 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 144 3
Apple iPhone 6 578 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 522 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 3
Linux OS 7181 3
Google Play - Google Store - Android Market 2634 3
Sony Bravia 105 3
Microsoft Windows XP 2284 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 230 3
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 291 2
ZTE Blade - Серия смартфонов 30 2
Adobe Photoshop 613 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 581 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 2
Huawei MediaPad - серия планшетов 81 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 403 2
Steve Jobs - Стив Джобс 988 4
Бородин Владимир 18 2
Попова Мария 139 2
Яруллин Алин 1 1
Эреш Стефан Истван 1 1
Гетагазов Умар 1 1
Кидлов Мирослав 1 1
Ларшин Никита 1 1
Хасровян Артем 1 1
Ratanpura Shweta - Ратанпура Швета 1 1
Streif Martin Joseph - Штрайф Мартин Йозеф 1 1
И Тин Ляо 1 1
Динцзюнь Хэ 1 1
Ин Ин Тань 1 1
Патчарапол Сугкног 1 1
Тъе Зиеу Чыонг 1 1
Kikuti Yuto - Кикути Юто 1 1
Kim Seong-min - Ким Сонмин 1 1
Чжэньцзи Тянь 1 1
Kumon Miho - Кумон Михо 1 1
Сяочэн Хуан 1 1
He Jiang-Tao - Хэ Цзянтао 1 1
Martin Thomas - Мартин Томас 1 1
Yang Sumin - Ян Сумин 1 1
Zhou Yan Chen - Тзу Ян Чену 1 1
Юйхуэй Чжен 1 1
Артимовичи (братья) 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 1
Путин Владимир 2437 1
Абашкин Александр 11 1
Фомченков Григорий 2 1
Лебедев Глеб 13 1
Григорьева Евгения 57 1
Малафеев Андрей 50 1
Кожевников Алексей 61 1
Гусев Игорь 14 1
Кравченко Дмитрий 37 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 1
Пермяков Максим 22 1
Сапаров Автандил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82270 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10869 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 6
Япония 7892 5
Франция - Французская Республика 4923 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 3
Европа 7254 3
Южная Корея - Республика 3251 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11597 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 3
Германия - Федеративная Республика 7780 3
Таиланд - Королевство 662 3
Германия - Берлин 570 2
Швеция - Королевство 1811 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 2
Азия - Азиатский регион 3150 2
Филиппины - Республика 448 2
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Испания - Королевство 2516 2
Казахстан - Республика 4129 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 2
Италия - Итальянская Республика 2817 2
Ирландия - Республика 799 2
Индия - Республика 4076 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1441 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 1
Беларусь - Белоруссия 3201 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2888 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 1
Европа Центральная 222 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 1
Украина 5526 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Нидерланды 1990 1
США - Вермонт 31 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 1
США - Техас - Остин 140 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 252 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 14
NYT - The New York Times 943 1
Engadget - Блог о технологиях 402 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
ТНТ - Телеканал 114 1
The Washington Post 288 1
SlashGear 132 1
Korea Herald 40 1
TechRadar 72 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
IDC - International Data Corporation 4521 1
Juniper Research 419 1
Gartner 3180 1
PCMark 103 1
IHS iSuppli 389 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 33 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 3
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
CeBIT 406 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
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Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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