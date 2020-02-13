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Связь-банк


13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
26.12.2019 «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» 8
15.11.2019 Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу 1
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 2
29.01.2019 Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях 3
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» 2
04.12.2018 Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay 4
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок 1
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке» 1
18.05.2018 В России запустили онлайн-сервис по управлению накоплениями 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
17.11.2017 «Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
21.03.2017 Решение «Динамики» позволяет банкам сократить срок регрессионного тестирования приложений 1
01.11.2016 «Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager 1
31.10.2016 «Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга 2
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
25.07.2016 Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
05.02.2016 Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка» 3
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
07.09.2015 «Почта России» открывает собственный банк 3
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
07.07.2014 «Связь-Банк» автоматизировал тестирование новых приложений с помощью HP 2
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 1
25.09.2013 «Почта России» получила от «Связь-Банка» кредитный лимит на 5 млрд руб. 1
09.07.2013 «Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013 1
25.06.2013 Глава Минкомсвязи: оказание услуг в электронном виде — неотъемлемое условие развития почтовой отрасли 1
31.10.2012 «Почта России» завершила размещение облигаций общей стоимостью 9 млрд руб. 1
16.07.2012 Neoflex Reporting – единый "центр правды" для банка 1

Публикаций - 78, упоминаний - 114

Связь-банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Oracle Corporation 3355 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
ВолгаТелеком 219 2
Инфосистемы Джет 675 2
Oracle Россия и СНГ 109 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 2
Крок 1221 2
Бифит - Bifit 41 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 2
Телеком-защита 48 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
INPAS - ИНПАС 107 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Ростелеком Дальсвязь 207 2
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Google LLC 7158 1
CompanyMedia 111 1
Сравни.ру 7 1
Компьюлинк УСП 67 1
Luxms 14 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 6 1
Питерская группа связистов 114 1
OpenWay 43 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Ростелеком Сибирьтелеком 306 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Telegram Group 702 1
СКБ Контур 416 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Citibank - Ситибанк 170 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Альфа-Банк 1126 5
ВТБ Банк Москвы 372 5
МДМ Банк 150 5
Visa International 1346 4
Уралсиб Банк 390 4
Открытие ФК 538 4
ВТБ24 583 4
СДМ-Банк 51 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Ак Барс Банк 173 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Банк Интеза 20 3
МТС банк 254 3
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
Бинбанк 184 3
Возрождение - Коммерческий банк 99 3
Алроса АК 81 2
Центр-инвест КБ 29 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 2
Аэрофлот 493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Русфинанс Банк 34 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта Банк 289 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
American Express 172 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Администрация города Владимира 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Рособоронэкспорт 34 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 14 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 7 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Google Android 10751 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Мосбиржа Fins.money 2 2
BSS CORREQTS Corporate 40 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
SafeTech SafeTouch 28 2
SafeTech - PayControl 23 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iOS 5742 2
UnionPay QuickPass - сервис бесконтактных платежей 5 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
BSS Business 3 1
Крок ЦОД 15 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Luxms BI 13 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
МТС Автосекретарь 35 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
Google Chrome - браузер 1117 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
BSS e-Government Gate 26 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
ESET Mail Security 16 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 4
Скурятина Елена 20 3
Леушев Андрей 63 3
Затуловский Аркадий 16 3
Чиков Сергей 17 3
Дремач Кирилл 7 3
Степанов Сергей 13 3
Крысина Ольга 109 3
Сумин Денис 9 3
Евтушенко Алексей 28 3
Бухтияров Андрей 18 3
Козлов Михаил 153 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Попов Андрей 72 3
Федосов Виктор 8 3
Пиляр Елена 21 3
Ломоносов Алексей 4 3
Емельянов Алексей 8 3
Илюхин Олег 16 3
Курочкин Сергей 5 3
Шестаков Александр 35 3
Сизов Алексей 13 2
Новиков Александр 24 2
Ананьев Алексей 88 2
Рудковский Михаил 7 2
Кравченко Георгий 9 2
Кузякин Дмитрий 22 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Благирев Вячеслав 11 2
Августон Иван 11 1
Киселева Наталья 3 1
Силаев Илья 1 1
Гашин Александр 1 1
Субботин Андрей 1 1
Поляков Евгений 14 1
Гименез Вероника 6 1
Кацоев Алексей 17 1
Пашнин Роман 10 1
Бахвалов Андрей 18 1
Потёмкин Роман 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Тульская область 752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Владивосток 864 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Таджикистан - Республика 437 1
Россия - Рязанская область 314 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Смоленск 237 1
Украина 3374 1
Россия - Республика Крым 626 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Калининград 670 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Торговля розничная 77 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Банковский сектор 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
Банки.ру - Banki.ru 29 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
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