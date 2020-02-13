Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Связь-банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 114
Связь-банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 4
|Скурятина Елена 20 3
|Леушев Андрей 63 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Чиков Сергей 17 3
|Дремач Кирилл 7 3
|Степанов Сергей 13 3
|Крысина Ольга 109 3
|Сумин Денис 9 3
|Евтушенко Алексей 28 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Козлов Михаил 153 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Попов Андрей 72 3
|Федосов Виктор 8 3
|Пиляр Елена 21 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Емельянов Алексей 8 3
|Илюхин Олег 16 3
|Курочкин Сергей 5 3
|Шестаков Александр 35 3
|Сизов Алексей 13 2
|Новиков Александр 24 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Рудковский Михаил 7 2
|Кравченко Георгий 9 2
|Кузякин Дмитрий 22 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Благирев Вячеслав 11 2
|Августон Иван 11 1
|Киселева Наталья 3 1
|Силаев Илья 1 1
|Гашин Александр 1 1
|Субботин Андрей 1 1
|Поляков Евгений 14 1
|Гименез Вероника 6 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Пашнин Роман 10 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Потёмкин Роман 20 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics 1991 2
|RAEX - Эксперт РА 49 2
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru