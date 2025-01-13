СФР ФСС РФ Соцстрах ЕИИС
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузьмин Алексей 38 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Гуральников Сергей 164 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Генс Георгий 76 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Кигим Андрей 3 1
|Хоробрых Андрей 12 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Громов Иван 102 1
|Лановенко Валерий 46 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Осокина Полина 25 1
|Краснов Игорь 18 1
|Ильин Николай 20 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Мерзляков Дмитрий 1 1
|Малярский Андрей 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Звягина Наталья 64 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Новикова Елена 88 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Сурков Владислав 73 1
|Чернов Александр 14 1
|Попов Алексей 336 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
|Subschet.ru - Субсчет.ру 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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