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Индексная книга (каталог) CNews*
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СФР ФСС РФ Соцстрах ЕИИС



13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
30.07.2024 Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт» 1
22.08.2023 Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму 2
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР 1
14.02.2022 В Генпрокуратуре создан спецотдел по слежке за ИТ 1
21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности 2
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа 2
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
04.12.2017 Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании 1
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 4
13.11.2013 В Госдуме разработают SLA для ИТ-систем в госсекторе 2
16.10.2013 ФСС потратит 335 млн руб. на создание системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности 1
15.05.2013 Перспективы ИТ-системы ФСС: интеграция с УЭК и прямые выплаты пособий по всей стране 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 2
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными 2
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 2
09.12.2009 ФСС РФ выделит 855 млн руб. на развитие ИС 1
24.11.2008 Инициатива развития ИТ-отрасли смещается к президенту 1
06.02.2008 Московскому региональному отделению ФСС требуется обслуживание ЕИИС «Соцстрах» 1
15.02.2007 Сумму больничного можно рассчитать в интернете 1
30.11.2006 Вышел декабрьский номер журнала CNews 1
23.11.2006 Московское отделение фонда соцстраха РФ закупает оборудование 1
18.10.2006 E-правительство начнется с е-медицины 1
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 1
24.03.2006 CeBIT 2006: Интриги закончились 1

Публикаций - 27, упоминаний - 37

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 4
Microsoft Corporation 24624 4
Oracle Corporation 6687 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Cisco Systems 5114 2
Intel Corporation 12197 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Прогноз 1650 2
Diasoft - Диасофт 870 2
МегаФон 8804 1
Dell EMC 5027 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
8213 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Maykor BTE 16 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Почта России ПАО 2112 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Газпром нефть 618 2
Газпром ПАО 1342 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Связной ГК 1369 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
IKEA - ИКЕА 155 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
O’STIN - Остин 11 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Федеральное казначейство России 1772 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 3
Linux OS 9936 2
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
Microsoft Windows 15656 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Delphi - язык программирования 140 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Microsoft Windows NT 879 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Oracle Engineered Systems 43 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Кузьмин Алексей 38 4
Ковалевский Сергей 19 4
Гуральников Сергей 164 2
Сапельников Сергей 109 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Генс Георгий 76 1
Катамадзе Анна 101 1
Ермолаев Артем 378 1
Сульгин Сергей 46 1
Лебедев Георгий 54 1
Кигим Андрей 3 1
Хоробрых Андрей 12 1
Карпов Дмитрий 11 1
Емельченков Сергей 140 1
Ледовская Татьяна 12 1
Штернлиб Теймур 27 1
Богомолов Андрей 21 1
Гаттаров Руслан 144 1
Громов Иван 102 1
Лановенко Валерий 46 1
Лихарев Сергей 25 1
Осокина Полина 25 1
Краснов Игорь 18 1
Ильин Николай 20 1
Радзиевский Георгий 6 1
Масельский Дмитрий 15 1
Мартиросян Самвел 16 1
Кузьменко Павел 40 1
Мерзляков Дмитрий 1 1
Малярский Андрей 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Звягина Наталья 64 1
Черногоров Андрей 65 1
Сенаторов Михаил 42 1
Новикова Елена 88 1
Новиков Дмитрий 39 1
Сурков Владислав 73 1
Чернов Александр 14 1
Попов Алексей 336 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Европа 21767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Япония 13282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Германия - Берлин 715 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 73 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Израиль 2730 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Малайзия 865 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
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