МТС Диджитал MTS Digital МТС Стрим Диджитал
МТС Диджитал – это ИТ-компания внутри экосистемы МТС, обеспечивающая поддержку таких направлений, как Big Data, облачные сервисы Cloud, IoT, MTS AI и других.
МТС Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
|Воронин Павел 136 4
|Воробьева Оксана 3 2
|Егошин Сергей 55 2
|Архипов Константин 16 1
|Лещинский Андрей 1 1
|Иванов Михаил 100 1
|Постернак Алексей 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ульянов Николай 112 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аксенов Олег 44 1
|Аникин Дмитрий 44 1
|Нальский Максим 36 1
|Милованов Андрей 31 1
|Каушанский Александр 33 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Черепенников Антон 83 1
|Пастухова Лариса 1 1
|Королев Сергей 43 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Новикова Елена 88 1
|Натрусов Артем 284 1
|Малышев Сергей 83 1
|Шилов Сергей 91 1
|Никитин Сергей 72 1
|Казаков Александр 52 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Попов Виталий 19 1
|Киселев Сергей 59 1
|Зейтениди Наталья 25 1
|Урусов Виктор 127 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.