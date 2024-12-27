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МТС Диджитал MTS Digital МТС Стрим Диджитал

МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал

МТС Диджитал – это ИТ-компания внутри экосистемы МТС, обеспечивающая поддержку таких направлений, как Big Data, облачные сервисы Cloud, IoT, MTS AI и других.


27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
23.07.2024 Школьников и студентов из Бурятии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 2
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 2
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
03.06.2024 Красноярцы могут поступить в магистратуру по ИИ от МТС 1
28.02.2024 МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA 1
21.02.2023 МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком» 1
20.07.2022 МТС удвоит штат ИТ-специалистов до конца 2022 года 1
03.07.2018 МТС обогатит АФК «Система» на 15 миллиардов 1
07.09.2017 МТС потратит 20 млрд на выкуп собственных акций 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

МТС Диджитал и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 21
Adobe Figma 41 7
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
ИКС 318 3
АФК Система ПАО 1797 2
8213 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
SAP SE 5277 2
Крок - Croc 1777 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Стрим Диджитал 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
iFellow - АйФэлл 42 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ростелеком 9700 1
Microsoft Corporation 24625 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Softline - Софтлайн 2810 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Ланит Интеграция 190 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
МегаФон 8805 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Huawei 3933 1
Oracle Corporation 6688 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сател 125 1
Salesforce.com 427 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 7
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
АФК Система - Система Финанс 3 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
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Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 7
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 7
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Google Go - Golang - Язык программирования 64 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Примо РПА - Primo RPA 31 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 1
Воронин Павел 136 4
Воробьева Оксана 3 2
Егошин Сергей 55 2
Архипов Константин 16 1
Лещинский Андрей 1 1
Иванов Михаил 100 1
Постернак Алексей 2 1
Шадаев Максут 1008 1
Абакумов Евгений 205 1
Врацкий Андрей 135 1
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Каушанский Александр 33 1
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Белан Иван 26 1
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Королев Сергей 43 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Экономический эффект 1067 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Образование в России 2190 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 13 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 8
Docflow 147 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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