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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Галактика ERP
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 109
Галактика ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гацко Геннадий 14 6
|Черных Дмитрий 13 5
|Красилов Николай 4 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Мальков Антон 26 2
|Андреев Максим 29 2
|Малявкин Александр 22 1
|Петров Михаил 88 1
|Чикурова Мария 1 1
|Коршунова Мария 8 1
|Евсеев Евгений 1 1
|Щетинин Артур 2 1
|Бушковский Денис 4 1
|Казарин Станислав 100 1
|Хафизова Гузель 1 1
|Агапов Иван 5 1
|Сидоров Дмитрий 5 1
|Рудзевич Мария 34 1
|Печенин Алексей 12 1
|Гутин Александр 11 1
|Массух Илья 192 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Ципорин Павел 51 1
|Шведов Александр 18 1
|Гоц Роман 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru