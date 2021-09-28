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Галактика ERP


28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
31.03.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 2
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 2
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 2
22.03.2019 «Башхим» перешел на межкорпоративный документооборот в Synerdocs 1
06.03.2019 «Галактика» представила MES-систему для предприятий машиностроения 2
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 2
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 2
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro 1
02.11.2018 «Галактика» выпустила свою главную систему на Postgres Pro в пику СУБД Oracle и Microsoft 3
23.04.2018 «Галактика» объявила о переходе на импортозамещающий стек и о рекордном росте 1
20.04.2018 Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft 1
27.12.2017 «Галактика» и «Юнитера» предложат системы управления ремонтами и сервисными службами 1
14.12.2017 «Ростелеком» будет раздавать из своих ЦОДов ERP «Галактика» 1
17.08.2017 «Галактика ERP» рассчитала зарплату для миллиона сотрудников 3
17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова 1
27.07.2017 «Галактика» реализует ERP-проект для «НПО Энергомаш» 1
28.03.2017 «Галактика» разработала интеграционный комплекс для ЭД «Галактика.Diadoc» 2
12.01.2017 «Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture 1
22.12.2016 «Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 2
12.09.2016 «Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite 1
05.04.2016 Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 4
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение 1
18.03.2015 Avanpost 4.1 интегрирован с системой управления предприятием «Галактика ERP» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
01.12.2014 Как наладить контроль за материальными потоками 2
13.10.2014 Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России 1
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
13.06.2013 «СКБ Контур» и «Галактика-Урал» выпустили интеграционный модуль для обмена электронными документами 3
17.07.2012 Сибирский научно-аналитический центр внедряет Directum 1

Публикаций - 63, упоминаний - 109

Галактика ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 249 12
Microsoft Corporation 11127 9
SAP SE 3216 6
Oracle Corporation 3356 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Крок 1221 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
3761 2
IBM 3551 2
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Галактика про 1 1
1С-Рарус 538 1
Галактика центр 4 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Прогноз 197 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
РТСофт - RTSoft 42 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Navicon - Навикон 198 1
Техинфоком 3 1
Компьютер НПО 50 1
Epicor Software Corporation 53 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Lenovo Motorola 1014 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Aquarius - Аквариус 209 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Abbyy 796 1
Intel Corporation 4192 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Транснефть 159 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 5
Газпром ПАО 524 3
Роснефть НК 367 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Аэрофлот 493 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Туполев ПАО 17 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
МКДО - межкорпоративный документооборот 2 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
OpenStack 347 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 7
Галактика EAM 24 7
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 5
Галактика ECM 4 3
Linux OS 4267 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Галактика MES 4 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft SQL Server 797 2
Apache OpenOffice Impress 16 1
IBM Power8 27 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
IBM Cognos BI 143 1
Intel Optane SSD 16 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Цифровой инспектор 6 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Галактика HCM 4 1
Галактика MCM 2 1
Галактика Казначейство 2 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Apache OpenOffice Writer 20 1
Atos AntiCOVID 2 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Apache OpenOffice Draw 10 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Pervasive - Btrieve СУБД 5 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
eXpressApp Framework - XAF 2 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Гацко Геннадий 14 6
Черных Дмитрий 13 5
Красилов Николай 4 3
Басалыга Валерий 3 3
Мальков Антон 26 2
Андреев Максим 29 2
Малявкин Александр 22 1
Петров Михаил 88 1
Чикурова Мария 1 1
Коршунова Мария 8 1
Евсеев Евгений 1 1
Щетинин Артур 2 1
Бушковский Денис 4 1
Казарин Станислав 100 1
Хафизова Гузель 1 1
Агапов Иван 5 1
Сидоров Дмитрий 5 1
Рудзевич Мария 34 1
Печенин Алексей 12 1
Гутин Александр 11 1
Массух Илья 192 1
Гвоздева Наталья 13 1
Ципорин Павел 51 1
Шведов Александр 18 1
Гоц Роман 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Украина 3378 6
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Европа 3774 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Костромская область 230 1
Казахстан - Республика 2641 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - Магнитогорск 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 1
TAdviser Report 6 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Галактика Business Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
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