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ГИС ТЭК
Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса


26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 1
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 2
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 3
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 2
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 2
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 4
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 8
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 3
29.06.2018 Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС 1
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД 3
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК 2
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов 2
30.06.2016 STG: Сложные производственные системы ТЭК не готовы к полному переходу на российские технологии 2
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок 1
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 2
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015» 2
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
05.02.2015 Информационные системы Минэнерго мигрируют на свободное ПО 1
22.12.2014 «Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА 2
07.11.2014 Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены 3
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1
30.10.2014 Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается 1
29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 4
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель 4
15.10.2014 ТЭК осваивает арсенал новых технологий 1

Публикаций - 60, упоминаний - 109

ГИС ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1159 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Телеком-защита 48 5
Крок 1221 5
SAP SE 3216 4
IBM 3551 4
ICL Services 51 3
Роснефть РН-информ 32 3
Прогноз 197 3
3761 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Панорама КБ 43 2
Microsoft Corporation 11127 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Информзащита 423 2
Газинформсервис - ГИС 34 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Pentaho 51 1
RRC 67 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 2 1
Неолант - Neolant 36 1
Maykor - Мэйкор 259 1
БТЕ - BTE 6 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Астерос - Asteros 531 1
Компас 91 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Ижевский радиозавод 8 1
OpenWay 43 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Башнефть ПАО АНК 90 5
Газпром нефть 382 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Транснефть 159 3
Роснефть НК 367 3
Сибур Химпром 16 2
Связьтранснефть 15 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
Татнефть 112 2
Россети Ленэнерго 44 2
Лукойл-Информ 72 2
Почта России ПАО 1574 2
Держава АКБ 15 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Артекс Нефтегаз 3 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Первый ЦУПИС 4 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Деловые Линии ГК 36 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
РесурсТранс 16 1
Интер РАО ПАО 159 1
Мосэнерго ПАО 50 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
BP - British Petroleum 48 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Visa International 1346 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром ПАО 524 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 21
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
Счётная палата РФ 460 7
Правительство РФ 2207 5
Президент Российской Федерации 1441 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Роснано 456 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Администрация Президента РФ 269 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Администрация Липецкой области 12 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 6
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
Открытый регион 23 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Безопасный город 347 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Экология 18 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Google Android 10751 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Apple iOS 5742 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 10 6659 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Microsoft Word 348 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Prognoz Platform 74 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Microsoft Excel 436 1
Apple macOS X 904 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Maximo 31 1
IBM Cognos BI 143 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Tizen OS - Linux 215 1
Apple macOS 930 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 1946 1
Microsoft SQL Server 797 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4267 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Бартенева Мария 23 6
Тихонов Анатолий 11 5
Кравченко Константин 65 4
Козлов Михаил 153 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Серебряков Виктор 42 4
Соловьев Сергей 25 3
Кожуховский Игорь 4 3
Калюжный Игорь 24 3
Шадаев Максут 384 2
Никифоров Николай 1126 2
Новиков Евгений 39 2
Бочаров Олег 27 2
Овчинников Сергей 24 2
Новак Александр 19 2
Чернов Антон 23 2
Суслов Андрей 10 2
Ходырев Владимир 7 2
Мельник Антон 5 2
Наумов Дмитрий 8 2
Гуревич Дмитрий 12 2
Сотников Дмитрий 3 2
Сергеев Вячеслав 8 2
Подгорнов Сергей 4 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 5 2
Беспалов Алексей 4 2
Каримов Руслан 5 2
Полещук Александр 8 2
Зубков Александр 6 2
Четвернин Алексей 651 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 2 2
Щеканов Александр 8 2
Строкович Антон 45 2
Петров Михаил 88 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Лящ Михаил 33 1
Кирюшин Сергей 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа 3774 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Европа Западная 616 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Сургут 197 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Россия - Нижневартовск 110 1
Россия - Сургутский район ХМАО-Югры 21 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Тульская область 753 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Коррупция 22 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Региональное законодательство 45 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1991 9
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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