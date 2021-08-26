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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИС ТЭК
Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 109
ГИС ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бартенева Мария 23 6
|Тихонов Анатолий 11 5
|Кравченко Константин 65 4
|Козлов Михаил 153 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Серебряков Виктор 42 4
|Соловьев Сергей 25 3
|Кожуховский Игорь 4 3
|Калюжный Игорь 24 3
|Шадаев Максут 384 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Новиков Евгений 39 2
|Бочаров Олег 27 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Новак Александр 19 2
|Чернов Антон 23 2
|Суслов Андрей 10 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Мельник Антон 5 2
|Наумов Дмитрий 8 2
|Гуревич Дмитрий 12 2
|Сотников Дмитрий 3 2
|Сергеев Вячеслав 8 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 5 2
|Беспалов Алексей 4 2
|Каримов Руслан 5 2
|Полещук Александр 8 2
|Зубков Александр 6 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Строкович Антон 45 2
|Петров Михаил 88 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Лящ Михаил 33 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|CNews Analytics 1991 9
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Gartner 2194 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765583, в очереди разбора - 669269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765583, в очереди разбора - 669269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru