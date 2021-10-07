Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ГАЗ
Горьковский автомобильный завод


07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 3
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 5
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
28.04.2021 Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 2
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 2
06.10.2020 «Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 5
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 1
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
02.07.2018 Обзор электросамоката Hiper RX120 1
19.04.2018 «Ростелеком» и ГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
31.10.2017 Состоялся очередной «Docsvision Day Россия» 1
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM 1
02.03.2017 В России появятся профстандарты для специалистов в сфере беспилотного транспорта и цифровой логистики 1
30.12.2016 Под Новый год власти запретили продавать неправильные духи в Рунете 1
21.11.2016 Власти запрещают продавать в Рунете модельки автомобилей 2
21.09.2016 RedSys: Традиционные СХД становятся слишком дорогими 1
29.07.2016 «АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств 1
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза 1
12.08.2015 «Борлас» разработал для «Группы ГАЗ» инструменты оценки сотрудников 4
29.06.2015 «Группа ГАЗ» оптимизировала оборот бухгалтерских документов 2
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий 1
30.09.2014 «Билайн Бизнес» и «ИТЭЛМА» смогут обеспечить российских автопроизводителей блоками «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
16.10.2013 Автозавод ГАЗ внедрил систему обмена производственными данными с немецким партнером 3

Публикаций - 64, упоминаний - 113

ГАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

М2М телематика 165 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
IBM 3551 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
АйТи 752 1
Emerson 56 1
Глобус-телеком 152 1
Supermicro 65 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
Google LLC 7161 1
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 8 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
Рикор ИМТ 5 1
АвтоТрекер 95 1
Hitachi 476 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
Intel Corporation 4192 1
Гарда Технологии 38 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Microsoft Corporation 11127 1
АФК Система ПАО 996 1
АТОЛ ГК 168 1
Рексофт - Reksoft 202 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
АвтоВАЗ 119 3
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Renault - Рено Россия 88 2
Tesla Motors 241 2
PSA Opel 17 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 13 1
Solgaz 1 1
Agora Freight 1 1
СберАвтопарк 3 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
МТЗ Трансмаш 12 1
Соллерс - Sollers 17 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Ford 173 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 6 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
Volvo Cars 155 1
Россети ПАО 168 1
Hyundai Motor 146 1
KIA Motors 72 1
Открытие ФК 538 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
3D-печать 135 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 3
Google Android 10751 3
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 2
Tesla Model 3 20 2
Tesla Model S 59 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
Monarch - Монарх - электромобиль 10 2
Apple iOS 5742 2
Tesla Model X 16 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 2 1
Omnicomm LLS 27 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 5 1
Borlas Персонал 3 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
HPE 42U 1 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 1 1
Oracle RackServer SPARC S7 2 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Alfresco 114 1
Linux OS 4267 1
Intel Xeon E 43 1
VMware vSphere 281 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Щуровский Денис 5 3
Путин Владимир 1828 2
Софонов Андрей 3 2
Ларькин Андрей 1 1
Гинзбург Андрей 1 1
Мурадян Артур 17 1
Шифман Эдуард 16 1
Клявин Олег 1 1
Борисов Алексей 16 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Воробьев Сергей 12 1
Пенязь Дмитрий 8 1
Смятских Алексей 47 1
Ананьин Алексей 60 1
Гурко Александр 129 1
Баранов Роман 12 1
Егоров Александр 48 1
Иванов Борис 49 1
Агаджанов Максим 5 1
Собянин Сергей 211 1
Парфентьев Алексей 33 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - Республика Адыгея 242 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Европа 3774 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Индия - Республика 2175 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
Автостат 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765564, в очереди разбора - 669250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще