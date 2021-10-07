Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАЗ
Горьковский автомобильный завод
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 113
ГАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
|Щуровский Денис 5 3
|Путин Владимир 1828 2
|Софонов Андрей 3 2
|Ларькин Андрей 1 1
|Гинзбург Андрей 1 1
|Мурадян Артур 17 1
|Шифман Эдуард 16 1
|Клявин Олег 1 1
|Борисов Алексей 16 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Воробьев Сергей 12 1
|Пенязь Дмитрий 8 1
|Смятских Алексей 47 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Гурко Александр 129 1
|Баранов Роман 12 1
|Егоров Александр 48 1
|Иванов Борис 49 1
|Агаджанов Максим 5 1
|Собянин Сергей 211 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765564, в очереди разбора - 669250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765564, в очереди разбора - 669250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru