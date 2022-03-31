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Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD



31.03.2022 Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»
14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию
19.07.2011 Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D»
13.05.2011 «Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение»
11.01.2011 Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра
09.03.2010 «Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux
27.10.2009 CAD-система «Компас-3D» сертифицирована ФСТЭК
13.10.2009 Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач
05.10.2009 САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D»
29.05.2009 Eset NOD32 полностью совместим с CAD-системой «Компас-3D»
20.03.2009 CAD-система «Компас-3D» теперь доступна онлайн
16.03.2009 «Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D»
19.03.2008 «Аскон» выпустил «Компас-3D V10»
13.02.2008 «Компас-3D» будут изучать в российских школах
11.12.2007 «Аскон» выпустил новое приложение для «Компас-3D V9»
14.03.2007 Количество учебных лицензий «Компас-3D» превысило 20 тыс.
13.03.2007 «Аскон» выпустил «Компас-3D V9»
21.11.2006 "Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме
09.06.2006 Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus"
02.07.2004 АСКОН выпустил новую версию своей СAD-системы
05.03.2004 АСКОН и Arbyte стали партнерами
21.01.2004 АСКОН выпустил новое бесплатное ПО для 3D-моделирования
21.11.2003 АСКОН обновил систему 3D-моделирования
02.07.2003 "Компас-3D V6" сертифицирован Госстандартом России
25.03.2002 АСКОН провела сертификацию системы трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D

Публикаций - 122, упоминаний - 236

Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 298 116
Компас 169 31
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 18
C3D Labs 30 14
Autodesk 564 14
6072 11
1С-ИжТиСи 5461 11
Microsoft Corporation 22497 10
Renga Software - Ренга Софтвэа 15 8
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 18 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 90 6
Nvidia Corp 3118 5
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 60 5
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 5
Intel Corporation 11262 5
Базальт СПО - BaseALT 254 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Dassault Systemes 201 4
Corel Corporation 331 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 4
Нанософт 74 3
Top Systems - Топ Системы 30 3
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 11 3
Adobe Systems 1443 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Softkey - Софткей 199 3
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 3
Базис-центр 4 3
Directum - Директум 830 2
Stack Group - Стек Групп 126 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 2
ALT Linux - Альт Линукс 150 2
Softline - Софтлайн 1870 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 26 2
Askona Life Group - Аскона 75 21
Газпром ПАО 1008 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Геометрия НПО 64 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 3
Открытие ФК 2713 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
Точка 1820 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Проект-техника НПП 3 2
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 5 2
Норникель - Норильскпроект 4 2
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Почта России ПАО 1853 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
GM - General Motors 434 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 6 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
Татнефть 182 1
ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 7 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 30 1
Казахмыс - Kazakhmys 48 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Universal Pictures 55 1
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 1
МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 0 1
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