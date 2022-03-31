Индексная книга CNews*
Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD
Публикаций - 122, упоминаний - 236
Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Максим 20 11
|Оснач Дмитрий 13 9
|Зыков Олег 13 7
|Голиков Александр 12 6
|Бахин Евгений 20 4
|Фенёв Сергей 12 2
|Шатов Сергей 5 2
|Нечипоренко Максим 8 2
|Алкснис Виктор 66 2
|Сизов Василий 0 2
|Баландин Игорь 9 2
|Шувалов Евгений 12 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Ремезенко Андрей 5 2
|Ермаков Антон 7 1
|Кондратенко Кирилл 2 1
|Ежов Василий 23 1
|Гусев Михаил 8 1
|Турчановский Дмитрий 11 1
|Гончарова Александра 1 1
|Зайчиков Илья 15 1
|Климов Иван 13 1
|Тимофеев Сергей 5 1
|Потапенко Михаил 44 1
|Бобров Михаил 6 1
|Чернышов Андрей 13 1
|Губарев Алексей 5 1
|Александрович Максим 3 1
|Бочкин Александр 3 1
|Салий Денис 4 1
|Самойлов Юрий 69 1
|Голдовский Павел 0 1
|Подтероб Андрей 0 1
|Шрейбер Сергей 0 1
|Сухих Андрей 0 1
|Катков Сергей 0 1
|Отрубчак Сергей 0 1
|Левченко Андрей 0 1
|Серавкин Андрей 0 1
|500 Startups 4742 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.