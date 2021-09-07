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TP-Link


07.09.2021 TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике 1
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 1
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 2
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group 1
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России 1
18.03.2021 TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 4
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 1
04.03.2021 Выбор коммутатора для систем видеонаблюдения: требования и стандарты 4
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 2
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена 1
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 3
21.01.2021 TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 3
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 2
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям 4
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 2
09.11.2020 TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров 2
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 3
24.08.2020 TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования 1
21.08.2020 Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года 1
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6 1
13.08.2020 Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 2
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 3
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20 1
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 5
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 2
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
23.10.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos C9s и C9 Max. Цены 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 1
12.09.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Цены 1
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса 1

Публикаций - 158, упоминаний - 282

TP-Link упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7148 5
Trend Micro 342 5
Samsung Electronics 5666 4
MikroTik 14 4
Microsoft Corporation 11077 3
D-Link 189 3
Ситилинк - Citilink 190 3
TRENDnet 49 2
ArcSoft - АркСофт 6 2
Netgear 163 2
Linksys 39 2
MediaTek 315 2
Xiaomi 904 2
Broadcom Inc 197 2
Lenovo Group 1636 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Intel Corporation 4175 2
SEC Consult Services 929 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Powercom - Пауэрком 27 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Avira 43 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Cisco Talos 29 1
Seiko Epson Corporation 322 1
ASBIS - АСБИС 59 1
QNAP Systems 49 1
Dell EMC 2400 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Nvidia Corp 2019 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Mercusys 3 1
Cactus 6 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Softline - Софтлайн 1474 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Связной ГК 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 102
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 41
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 32
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 12
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 12
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 11
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 34 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 7
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 5
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 5
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 17 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Smartphone - Смартфон 773 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 3
PoE - Power over Ethernet 275 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 7 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 3
PnP - Plug&Play 91 2
Google Android 10751 29
Apple iOS 5742 15
TP-Link Neffos X - Серия смартфонов 16 13
TP-Link Neffos C - Серия смартфонов 10 10
TP-Link HomeCare 9 7
Microsoft Windows 10 6635 7
TP-Link Auranet 7 7
TP-Link Tether 31 6
TP-Link Deco - серия роутеров 8 6
TP-Link Omada 10 6
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 6
TP-Link Omada SDN 9 5
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 5
Linux OS 4257 5
D-Link AC - серия маршрутизаторов 7 4
Google Android 8 Oreo 139 4
TP-Link NFUI - Neffos User Interface 5 4
TP-Link Archer C - серия роутеров 4 3
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 3
TP-Link OneMesh 6 3
TP-LINK Neffos N - Серия смартфонов 3 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
TP-Link Powerline 19 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Broadcom NitroQAM 6 2
Apple macOS X 901 2
Google Android 7 Nougat 121 2
Google Android 9 Pie 159 2
TP-Link Neffos AI Beauty 4 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
ZyXEL Keenetic 17 2
Asus ROG RangeBoost 5 2
Amazon Alexa 138 2
TP-Link Neffos Y - Серия смартфонов 2 2
vivo Halo Fullview 50 2
TP-Link Agile Config 1 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Яндекс.Директ 91 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
Liu Albert - Лю Альберт 4 2
Robert Hu - Ху Роберт 2 2
Галушкин Олег 168 1
Мельникова Анастасия 166 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Малинин Александр 6 1
Ильчук Сергей 3 1
Чазов Андрей 18 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Wang Ernest - Ванг Эрнест 1 1
Финкин Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Восточная Европа 1678 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Испания - Барселона 536 2
Европа 3752 2
Украина 3365 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Астрахань 240 1
Беларусь - Минск 327 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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