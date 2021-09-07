Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TP-Link
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 282
TP-Link упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 878 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|Gartner 2190 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760756, в очереди разбора - 664445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760756, в очереди разбора - 664445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru