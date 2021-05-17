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Societe Generale Group


17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 1
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
09.09.2020 Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако 2
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
05.03.2020 В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура 1
13.02.2020 «Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 1
02.08.2019 IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat 3
27.11.2018 Дельтакредит: Через год-полтора банки превратятся в экосистемы 1
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России 4
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе 2
22.05.2017 Алексей Лола возглавил центр развития розничных цифровых решений Росбанка 2
05.04.2017 Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году 2
24.08.2016 Teleperformance приобретет LanguageLine Solutions за $1,5 млрд 1
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове 1
19.02.2016 С развитием онлайн-обслуживания банки сокращают число своих офисов 1
21.01.2016 Крупнейшие банки мира протестировали технологию биткоинов для обычных транзакций 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
24.11.2015 Росбанк предложил cash-in карту заемщикам автомобильных банков-партнеров 1
12.10.2015 Google вложил $100 млн в корпоративный мессенджер 1
13.03.2015 Softline создала инфраструктурное решение в «облаке» для банка DeltaCredit 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
21.01.2013 Росбанк перевел трейдеров на платформу Orange 2
19.12.2012 «Teradata Форум» в Москве собрал экспертов в области корпоративных хранилищ данных и аналитических решений 1
19.11.2012 «Росбанк» модернизировал дилинговый зал на базе решения Orange за $1 млн 2
13.11.2012 Teradata проведет в Москве форум по инновациям и тенденциям на рынке хранилищ данных 1
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 1
12.03.2012 Orange начал продавать ПО Microsoft из ЦОДа в Москве 1
11.10.2011 «Росбанк» откроет «Ростелекому» две кредитные линии на общую сумму 12 млрд руб. 2
10.10.2011 BSGV и «Росбанк» объединили ИТ-системы 1
07.10.2011 «Росбанк» перевел все отделения на единую ИТ-платформу 1
15.08.2011 R-Style Softlab внедряет западную АБС в российском банке 1
08.04.2011 «Неофлекс» разработал для «Росбанка» фронт-офисную систему поддержки розничных продаж 1
05.04.2011 ИТ-весна в финсекторе: какие инновации выберут банки? 1
02.07.2010 МТС привлёк кредит в размере €300 млн для покупки оборудования Nokia Siemens Networks 1
28.10.2008 Новые мобильники во время кризиса не нужны 1
29.07.2008 СОА: модная игрушка или необходимость? 1
30.05.2008 Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки 1
28.04.2008 29 мая состоится форум «IT в финансовом секторе» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Societe Generale Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
IBM 3575 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Alibaba Group 298 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Google LLC 7198 2
VeChain 3 1
SAP SE 3228 1
АйТи 754 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
NTT Data 11 1
NTT DoCoMo 162 1
Золотая Корона 281 1
IBM Cloud & Cognitive Software 2 1
Orange France Télécom 102 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
NetDocuments 1 1
Integra 6 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Teleperformance 20 1
Verysell - Верисел 95 1
China Telecom 90 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Nutanix 70 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
GitHub 412 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 3 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
Red Hat 668 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Deloitte - Делойт 187 1
Sprint Corporation 157 1
China Mobile 187 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 3
Альфа-Банк 1128 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
Русфинанс Банк 34 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
US Bank 3 1
BNP Paribas 33 1
Martine Jarlgaard 1 1
Росбанк Страхование 1 1
ДельтаЭкспресс 4 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Почта России ПАО 1580 1
Barclays 51 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Carrefour 14 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
S7 Airlines 80 1
Renault - Рено Россия 88 1
Газпром нефть 382 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Maersk 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Kubernetes 307 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 74 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
Website - Вебсайт 118 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
Microsoft Azure 1171 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
IBM Watson Studio 3 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Microsoft Lync 272 1
XRP - Криптовалюта 7 1
IBM LinuxONE 9 1
Alibaba Tmail 6 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
IBM Cloud Paks 2 1
IBM Cloud Pak for Data System 2 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
IBM Storage 9 1
IBM Cloud Pak for Multicloud Management 1 1
Microsoft Azure Arc 6 1
Nutanix Clusters on Azure 1 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Nutanix HCI 5 1
Росгидромет ICON 14 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4288 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Office 1954 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Федосов Виктор 8 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Герасимец Евгения 1 1
Степанов Антон 56 1
Макаров Станислав 111 1
Благирев Вячеслав 11 1
Николаев Евгений 13 1
Атанесов Саргис 13 1
Галеев Роман 2 1
Леушев Андрей 63 1
Goncalves Carlos - Гонсалвеш Карлос 1 1
Сотин Денис 103 1
Смирнов Игорь 5 1
Воеводина Наталья 2 1
Адушев Дмитрий 8 1
Лола Алексей 6 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Смирнов Александр 44 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Иванов Михаил 63 1
Самедов Тимур 19 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 11
Европа 3798 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Украина 3417 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Европа Западная 621 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Эстония - Таллин 27 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Восточная Европа 1698 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 33 1
Узбекистан - Республика 828 1
Испания - Королевство 1262 1
Китай - Тайвань 599 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Сингапур - Республика 811 1
Польша - Республика 834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Япония 2827 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770708, в очереди разбора - 674390.
Создано именных указателей - 46354.
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