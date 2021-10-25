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Schlumberger
Шлюмберже



25.10.2021 OSDU: что нужно знать об открытых стандартах работы с данными в нефтегазе 1
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 4
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 1
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
19.01.2018 Из Сбербанка ушла куратор блокчейна 1
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1
08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
10.08.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи нефтепромысловую компанию Schlumberger 2
22.05.2012 Владимир Янушкевич: СВФУ станет крупнейшим исследовательским центром в России 1
27.01.2012 «Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета 2
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
12.01.2010 В российское ПО и "железо" для разведки нефти вложили $5 млн 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
20.08.2007 Технопарк в Новосибирске: новые детали проекта 1
17.08.2007 Технопарк в Новосибирске: строительство стартует в октябре 1
07.06.2007 Cisco помогает строить первый в России технопарк 1
12.10.2006 Школа Усинска получила грант на развитие образовательных интернет-технологий 1
15.09.2006 Нефтегазовые компании получат первую беспроводную систему связи 5
16.11.2005 Chevron меняет сетевые пароли на смарт-карты 1
23.09.2005 За мощь ПК будем платить как за коммунальные услуги 1
28.04.2005 "Т-Платформы" подвела итоги 2004 года 1
18.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/ сопровождении ПО" 1
15.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
14.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
12.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
28.04.2004 Краснодарский фонд ОМС внедрил поддержку ЭЦП 1
14.04.2004 IBM покупает подразделение Schlumberger 4
13.04.2004 Рынок ИТ-услуг набирает обороты 1
24.12.2003 Нейл Нокс: Партнеры Sun не могут допустить наличия «дыр» в системе безопасности 1
05.11.2003 11-12 ноября пройдет конференция "Актуальные проблемы безопасности информационного пространства" 1
02.09.2003 Рынок видеоконференц-связи в России: все только начинается 1
21.05.2003 HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
22.04.2002 IIG усовершенствовала систему IIG SmartLogon 1
18.04.2002 Compaq и Schlumberger формируют альянс для продажи глобальных IТ-решений 7

Публикаций - 42, упоминаний - 61

Schlumberger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 2271 6
Cisco Systems 3191 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 4
HP Inc. 4347 4
AMD - Advanced Micro Devices 2675 4
SAP SE 3983 3
Intel Corporation 7576 3
Ericsson 1463 3
HP - Hewlett-Packard 2077 2
IBM 6150 2
Nokia Corporation 4114 2
Apple Inc - Эппл Рус 9079 2
Dell EMC 3631 2
Sony 4352 1
Крок 1463 1
Amazon Inc - Amazon.com 1799 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1059 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 709 1
Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Samsung Electronics 7863 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 1
Google LLC 8878 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Emerson 61 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
RedSys - РедСис 67 1
Цифра ГК 129 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 129 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1233 1
Ростех - Ростехнологии 2246 1
Yandex - Яндекс 4360 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1535 5
Газпром нефть 387 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 1
Газпром ПАО 678 1
Газпромбанк - ГПБ 748 1
LinkedIn 543 1
Роснефть НК 406 1
Royal Dutch Shell - Шелл 91 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Башнефть ПАО АНК 92 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 1
Славнефть НГК 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1249 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1139 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 1
Java - Язык программирования 1890 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 1
Кочаров Григорий 13 1
Кулик Вадим 115 1
Богачев Игорь 172 1
Баланова Светлана 29 1
Карачинский Анатолий 79 1
Фроловичева Екатерина 11 1
Бурнаев Евгений 3 1
Валуев Сергей 7 1
Коротеев Дмитрий 2 1
Бобков Руслан 1 1
Оселедец Иван 1 1
Миронов Павел 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 3
Канада 1936 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 591 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 281 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 328 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 614 2
Россия - Западная Сибирь 162 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1205 2
Земля - планета Солнечной системы 2343 2
Чили - Республика 203 1
Ирак - Республика 280 1
Беларусь - Минск 449 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 299 1
Норвегия - Королевство 631 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 542 1
США - Калифорния 1778 1
Северная Америка 2006 1
Украина - Одесса 93 1
Южная Корея - Республика 2422 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1687 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 1
Россия - ПФО - Казань 1787 1
Япония 5291 1
Персидский залив 64 1
Арктика 169 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 703 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1049 1
Украина 4862 1
Франция - Французская Республика 3265 1
Германия - Федеративная Республика 5630 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 1
Казахстан - Республика 3579 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 1
IDC - International Data Corporation 3835 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 451 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 4 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005769, в очереди разбора - 907982.
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