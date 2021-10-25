В IBS сменился гендиректор 1

Из Сбербанка ушла куратор блокчейна 1

На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1

В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 1

Cisco помогает строить первый в России технопарк 1

Нефтегазовые компании получат первую беспроводную систему связи 5

За мощь ПК будем платить как за коммунальные услуги 1

Краснодарский фонд ОМС внедрил поддержку ЭЦП 1

IBM покупает подразделение Schlumberger 4