Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Schlumberger
Шлюмберже
Публикаций - 42, упоминаний - 61
Schlumberger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кочаров Григорий 13 1
|Кулик Вадим 115 1
|Богачев Игорь 172 1
|Баланова Светлана 29 1
|Карачинский Анатолий 79 1
|Фроловичева Екатерина 11 1
|Бурнаев Евгений 3 1
|Валуев Сергей 7 1
|Коротеев Дмитрий 2 1
|Бобков Руслан 1 1
|Оселедец Иван 1 1
|Миронов Павел 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005769, в очереди разбора - 907982.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005769, в очереди разбора - 907982.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru