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POP3
Post Office Protocol Version 3
Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
23.01.2018 Mail.Ru Group запустила расширенную версию «Почты для домена» 1
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1
03.02.2017 InfoWatch Device Monitor Mobile защитит данные от утечек через мобильные устройства сотрудников 1
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 1
10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1
22.05.2014 Обзор новейшей ОС Firefox 1.3 на смартфоне ZTE Open C: эмбрион убийцы Android? 1
28.01.2014 «Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard 1
14.05.2013 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Gateway Security для Forefront TMG 1
13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash 1
15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
07.02.2012 Открыто для бета-тестирования решение Eset NOD32 Gateway Security 1
09.01.2012 Nokia нашла замену Symbian. ВИДЕО 1
07.12.2011 ЦУМ защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
07.10.2011 Обзор Huawei IDEOS S7 Slim: "семерка" для пенсионеров 1
19.08.2011 Готовится к выпуску новая версия open-source-системы обнаружения вторжений Snort 1
14.07.2011 Microsoft, Mail.ru и «Одноклассники» лидируют среди мобильных пользователей «МегаФона» 1
26.05.2011 Вышла бета-версия «облачного» антивируса Panda Cloud Antivirus 1.9 1
21.02.2011 SearchInform NetworkSniffer научился интегрироваться с почтовыми серверами 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
21.12.2010 «Айдеко» представила Ideco Mail Server 4 – почтовый сервер для СМБ 1
14.12.2010 Виртуализация для СМБ: уничтожаем вредные мифы 1
07.12.2010 Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0 1
03.12.2010 Коммуникатор Samsung Wave II: первый взгляд на новый хит с Bada 1
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition 1
05.04.2010 «Доктор Веб» выпустила бета-версию Dr.Web для Qbik WinGate 1
09.03.2010 Вышла новая версия СЭД DocsVision 1
03.03.2010 Новые мобильники Nokia. ФОТО 1
22.01.2010 Вышли обновления Dr.Web для Kerio MailServer и Kerio WinRoute 1
17.12.2009 Как "железно" защитить периметр сети? 3
28.09.2009 Agnitum выпустила Outpost 2009 6.7.1 1
05.08.2009 «Доктор Веб» запустил Dr.Web для Kerio MailServer 1
07.07.2009 Сетевые камеры: цифровое видео покоряет рынок 1
23.06.2009 «Доктор Веб» выпустил бета-версию Dr.Web для Kerio MailServer 1

Публикаций - 63, упоминаний - 66

POP3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Yandex - Яндекс 4101 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 207 2
Samsung Electronics 5714 2
Google LLC 7168 2
Epic Games 87 1
Rainbow Security 56 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Kerio Technologies 50 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
3770 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Базальт СПО 206 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
GitHub 412 1
Fortnite 47 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2733 1
Twitter 2204 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
SEC Consult Services 931 1
Почта России ПАО 1577 1
EPIC Telecom Invest 71 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 3
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
C&C - Command and Control server 61 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
Flash 479 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Apache License 24 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Symbian OS 781 2
Microsoft Office 1948 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Picasa Web Albums 119 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 1
HTC Touch Diamond 29 1
Apple macOS 930 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
МегаФон Деловое облако 7 1
VK - Mail.ru Календарь 6 1
Kerio Control 7 1
Kerio Connect 11 1
Samsung Wave 31 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Sony Walkman 84 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Microsoft Edge - Браузер 990 1
Chromium - Браузер 166 1
Microsoft Outlook 650 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
ЭОС Дело-web 128 1
Citrix VDI 6 1
K-9 Mail - почтовый клиент 1 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Водясов Алексей 97 1
Рябова Галина 21 1
Ганин Егор 50 1
Иванова Елена 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Судан - Республика 41 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Япония 2808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Европа 3781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Securelist 7 1
CNews Analytics 1991 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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