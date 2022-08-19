Индексная книга CNews*
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean
Публикаций - 477, упоминаний - 540
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евросеть 1396 3
|Связной ГК 1327 1
|Гулливер - Gulliver - торговая сеть 23 1
|Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 32 1
|Самолёт ГК 1649 1
|МВД РФ Управление К 118 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
|Мартынов Владислав 113 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Чемезов Сергей 136 1
|Дорофеев Алексей 11 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 4
|Engadget - Блог о технологиях 417 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
|Wired - Издание 225 1
|Чудо техники 60 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.