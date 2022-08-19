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Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean



19.08.2022 Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России 1
23.05.2022 Миллионы владельцев iPhone останутся без WhatsApp по прихоти разработчиков 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
12.08.2021 Беспрецедентная щедрость. Xiaomi вернет деньги покупателям ее самого первого смартфона 1
02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google 1
09.07.2021 Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android 4
09.03.2021 WhatsApp оставит без связи пользователей старых iPhone 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств 1
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 2
22.11.2017 Обзор платформы VEON: больше, чем мессенджер 1
11.10.2017 Обзор платформы VEON: больше, чем мессенджер 1
22.09.2017 Большой диагонали книга радуется 1
02.08.2017 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Getac ZX70 1
31.07.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила приложение, продлевающее работу смартфонов на Android 1
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 1
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
25.04.2017 2ГИС научился строить пешеходные маршруты 1
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик» 1
29.12.2016 Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
28.10.2016 Читай вместе с Цезарем 1
23.08.2016 Виртуальные офисы SOCOCO стали доступны на мобильных устройствах 1
17.08.2016 2ГИС запустил навигатор 1
14.07.2016 Abbyy FineScanner теперь доступен на Android 1
22.06.2016 В России стартовали продажи монопода для «селфи» Honor от Huawei 1
09.06.2016 Клиенты Tele2 получили доступ к музыкальному сервису Zvooq 1
19.05.2016 Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции 1
16.03.2016 Амундсен отправляется покорять книжные моря 1
05.03.2016 ZOOM рекомендует: подарки для девушек на 8 марта 1
03.02.2016 В океане книг вместе с "Колумбом" 1
21.01.2016 Кино - в любую комнату 1
21.12.2015 Senseit R390+: действительно защищенный смартфон 1
03.12.2015 Детские гаджеты: что подарить ребенку на Новый Год? 1
27.11.2015 Читай, не упуская деталей 1
06.11.2015 Google создает собственные процессоры для смартфонов 3

Публикаций - 477, упоминаний - 540

Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 14
Apple Inc 11103 11
HTC Corporation 1490 9
Google LLC 10865 7
Sony 6468 6
MediaTek 440 6
LG Electronics 3530 5
Lenovo Group 2151 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
ZTE Corporation 719 4
Nvidia Corp 3203 3
NeXus 322 3
Microsoft Corporation 23395 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Yota Devices - YD 100 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
Huawei 3459 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Qualcomm Technologies 1692 2
Zebra - Symbol Technologies 155 1
Ingram Micro 53 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Twitter 2686 1
Motorola Solutions 104 1
Box inc - box.com - box.net 323 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies 61 1
Apple Beats Electronics 15 1
ARM Holdings 81 1
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 540 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
ST-Ericsson 34 1
Toshiba Corporation 2882 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Lenovo Motorola 3502 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
Евросеть 1396 3
Связной ГК 1327 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 23 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 32 1
Самолёт ГК 1649 1
МВД РФ Управление К 118 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 8
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1746 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 7
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 866 7
Автофокус - Автофокусировка 2228 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 852 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 535 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 350 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 3
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 95 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 3
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 80 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2323 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1063 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 986 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8396 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 2
Google Android 12432 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 12
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 935 9
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 8
Google Play - Google Store - Android Market 2897 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 6
Apple iOS 6722 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 647 5
HTC One - серия смартфонов 163 5
Samsung Galaxy Note 683 5
Apple iPhone 5 752 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 5
Google YouTube - Видеохостинг 2406 5
Nestle KitKat 163 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 4
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 430 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 4
Samsung Electronics TouchWiz 200 3
Apple iPad mini 401 3
Acer Iconia 93 3
Sony Xperia Z - серия смартфонов 108 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1335 3
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 156 3
Samsung Galaxy 950 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 233 3
Apple iPad 3726 3
Google Chrome - браузер 1374 3
LG G - серия смартфонов 139 2
HTC Desire - серия смартфонов 153 2
Apple Siri - Голосовой помощник 354 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 547 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 106 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 2
Samsung Galaxy XCover 31 2
Microsoft Windows 10 13409 2
Linux OS 8153 2
Мартынов Владислав 113 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Чемезов Сергей 136 1
Дорофеев Алексей 11 1
Медведев Дмитрий 1626 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 5
Европа 21235 5
Китай - Тайвань 3659 5
Азия - Азиатский регион 4633 3
Ближний Восток 2636 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Япония 12847 2
Испания - Каталония - Барселона 715 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Южная Корея - Республика 6251 2
Испания - Королевство 3594 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 779 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 78 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 1
Европа Центральная 266 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Европа Восточная 2989 1
Турция - Турецкая республика 2045 1
Великобритания - Лондон 2360 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Сингапур - Республика 1618 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
США - Нью-Йорк 2807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
"корпорация добра" 9 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 4
Engadget - Блог о технологиях 417 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
Wired - Издание 225 1
Чудо техники 60 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
Gartner - Гартнер 3466 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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