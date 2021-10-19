Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GDR
Global Depositary Receipt
Глобальная депозитарная расписка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 95
GDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 3
|Либин Сергей 18 3
|Вермишян Геворк 61 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Кореш Виктор 71 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Мошири Фархад 2 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Скоч Владимир 2 1
|Потанин Владимир 19 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Баланова Светлана 29 1
|Делицын Леонид 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766825, в очереди разбора - 670510.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766825, в очереди разбора - 670510.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru