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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 2
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 2
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 5
10.06.2019 У «Мегафона» исчезли все миноритарные акционеры 3
07.03.2019 Газпромбанк неожиданно избавился от доли в «Мегафоне» 3
28.12.2018 «Мегафон» потратит 4 миллиарда на выкуп собственных акций 4
06.11.2018 «Мегафон» собирает 111 миллиардов для выкупа собственных акций 4
07.09.2018 «Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций 2
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур 1
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 3
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 2
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 1
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 1
27.03.2017 Главе Mail.ru Group подарили акций на $47 млн 1
17.03.2017 «Тинькофф Банк» запустил мобильное приложение «Инвестиции» 1
30.06.2015 Иностранные акционеры прощаются с Mail.ru Group 1
16.09.2014 IBS Group изменила условия обмена своих акций на бумаги Luxoft 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 2
26.04.2014 Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group 1
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна» 1
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» 1
28.02.2013 Группа Алишера Усманова продала 7,4% Mail.ru 1
28.02.2013 Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group 1
26.02.2013 Итоги 2012 года: Mail.ru растет медленнее «Яндекса» 1
13.12.2012 TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн 2
30.11.2012 Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд 1
27.11.2012 Определена стоимость «Мегафона» 3
15.11.2012 «Мегафон» привлечет на бирже до $2,1 млрд 1
25.09.2012 Основатель Mail.ru продал свою долю за $408 млн 2
02.07.2012 Акции ИКТ-компаний: будущее во мраке 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 1
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 1
08.11.2011 АФК «Система» завершила выкуп своих акций и GDR 3
15.04.2011 IPO «Евросети» провалилось: компания никому не нужна 1
04.04.2011 Мамут хочет заработать на «Евросети» более $1 млрд 1
09.03.2011 Совет директоров АФК «Система» одобрил продажу пакета акций «Ситроникса» компании РТИ 1

Публикаций - 61, упоминаний - 95

GDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 5
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
АФК Система ПАО 997 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Telia Company 350 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Tele2 Казахстан 7 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Альфа-Групп - Altimo 234 1
ВолгаТелеком 222 1
Iraqna 5 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Microsoft Corporation 11143 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Казахтелеком 204 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 1
МФ технологии - МФТ 17 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Alibaba Group 298 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 8
Газпромбанк - ГПБ 693 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 7
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
МегаФон Финанс 9 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Альфа-Банк 1127 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
DST Global 165 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Qiwi 783 2
РТС - Фондовая биржа 168 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
AliExpress Russia - AER 16 1
Garsdale Services 36 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Альфа-Групп 327 1
Русагро Группа Компаний 139 1
О2О Delivery club 153 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
AliExpress 275 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
СберФуд - SberFood 17 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Усманов Алишер 241 3
Либин Сергей 18 3
Вермишян Геворк 61 2
Приданцев Сергей 82 2
Кореш Виктор 71 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Мошири Фархад 2 1
Кучеров Кирилл 21 1
Керимов Сулейман 20 1
Скоч Владимир 2 1
Потанин Владимир 19 1
Дерипаска Олег 19 1
Солдатенков Сергей 113 1
Вексельберг Виктор 97 1
Стрешинский Иван 33 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Баланова Светлана 29 1
Делицын Леонид 94 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Казахстан - Республика 2646 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа 3781 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Ирак - Республика 82 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - Пенза 256 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Белгород 245 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Ульяновск 297 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Россия - Пермь 742 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 65 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Forbes - Форбс 442 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Интерфакс Казахстан 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2728 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766825, в очереди разбора - 670510.
Создано именных указателей - 46354.
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