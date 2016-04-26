Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Рособоронэкспорт
Публикаций - 88, упоминаний - 108
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2492 10
|Чемезов Сергей 134 6
|Бадалов Андрей 37 4
|Мельников Евгений 10 3
|Михеев Александр 5 2
|Комягин Сергей 21 2
|Бойко Анна 16 2
|Макар Герман 10 2
|Фомин Александр 6 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Федоров Алексей 60 1
|Казак Максим 161 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Скоч Андрей 8 1
|Колокольцев Владимир 23 1
|Кельшев Игорь 2 1
|Набиуллина Эльвира 77 1
|Бобровников Борис 98 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Греф Герман 344 1
|Порошенко Петр 23 1
|Мантуров Денис 64 1
|Массух Илья 202 1
|Усманов Алишер 269 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Носков Константин 211 1
|Мишустин Михаил 356 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Жаров Александр 171 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Никифоров Николай 1147 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Земков Сергей 156 1
|Костин Андрей 51 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Старовойтов Дмитрий 5 1
|Золотов Виктор 9 1
|Свердлов Денис 170 1
|Егоров Владимир 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2948 1
|Gartner 3269 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
|Медиалогия 48 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru