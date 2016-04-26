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Ростех Рособоронэкспорт

Ростех - Рособоронэкспорт


26.04.2016 «Рособоронэкспорт» и ОПК расширяют возможности экспорта российской военной техники
23.06.2014 МТТ обеспечит связью Рособоронэкспорт
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта»
22.11.2012 «Рособоронэкспорт» защитится от угроз ИБ с помощью Kaspersky Enterprise Space Security
15.02.2010 Рособоронэкспорт представит на выставке в Дели новейшие образцы вооружений
27.11.2007 Путин укомплектовал «Ростехнологии»
11.08.2005 МАКС-2005: масштабные планы Рособоронэкспорта
10.08.2005 "Рособоронэкспорт" планирует провести на МАКС-2005 более 70 переговоров
11.03.2003 Рособоронэкспорт озаботился защитой информации

Публикаций - 88, упоминаний - 108

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2450 24
Software AG & IDS Scheer 196 5
Крок - Croc 1599 5
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 4
SAP SE 4461 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 3
Thales 95 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 3
Software AG 187 3
Oracle Corporation 5923 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 3
IBM - International Business Machines Corp 8833 3
Восход ФГБУ НИИ 505 3
Ростех - РТ-Информ 113 2
NtechLab - НтехЛаб 84 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3839 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1857 2
Ростех - Автоматика Концерн 748 2
Microsoft Corporation 22125 2
Raytheon 289 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 742 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 2
VK - Mail.ru Group 2966 2
Барс груп 460 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 348 1
Ростех - Технодинамика 27 1
Anonymous - Хакерская группировка 62 1
ДиалогНаука 191 1
Ситроникс - Sitronics 922 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 705 1
Google LLC 9920 1
Вертикаль - башенный оператор 382 1
Роснано Информ 6 1
NTT Com - NTT Communications 76 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 8 1
ЛазерСервис 1 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 18 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 8
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 271 7
Газпром ПАО 893 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 5
Аэрофлот 632 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 136 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 307 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 4
Boeing 953 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 45 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 84 3
ГПБ - Газпромбанк 825 3
Lockheed Martin 729 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 2
Альфа-Банк 1434 2
РЖД - Российские железные дороги 1419 2
Русагро Группа Компаний 175 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
АвтоВАЗ 168 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 538 2
Иркутскэнерго ПАО 46 2
Northrop Grumman 200 2
BAE Systems 162 2
Почта России ПАО 1831 2
Нафта Москва - Инвестиционная компания 11 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 31 1
Robert Bosch GmbH 20 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 45 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
Базэл - Базовый Элемент 50 1
Платежный Центр РНКО 31 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Тракторные заводы Концерн 27 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 1
ТНК-ВР Холдинг 240 1
Президент Российской Федерации 3197 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7707 8
Администрация Президента РФ 871 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 7
Правительство РФ 7245 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8292 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 5
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2318 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1916 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 552 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 91 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1418 2
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 334 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 1
Президент Украины 71 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 26 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 313 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 49 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 925 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 129 1
Федеральное собрание Российской Федерации 155 1
РФС - Российский футбольный союз 17 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1868 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15997 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 717 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3964 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10784 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 124 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5850 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1107 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 267 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1525 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 715 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 781 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 365 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 456 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 561 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1072 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 505 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 43 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1804 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 835 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2092 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1937 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2940 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2953 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5518 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 70 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 79 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 448 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6980 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1774 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1399 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4570 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1038 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 779 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 772 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3087 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 572 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 229 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 645 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 5
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 3
Software AG webMethods 75 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 52 3
Software AG - ARIS Platform 158 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 109 3
Apple iPhone 6 1090 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 119 2
NtechLab FindFace 35 2
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 2
Software AG - ARIS Process Governance 4 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 139 2
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 2
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2175 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 380 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 12 1
МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 15 1
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 43 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
IDEX - криптовалютная биржа 4 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 90 1
МТТ YouMagic 37 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 424 1
Haulmont CUBA Platform 26 1
Linux OS 7494 1
Microsoft Windows 10 11267 1
Ред ОС 288 1
Oracle Java - язык программирования 2518 1
Oracle Java Development Kit - JDK 89 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 113 1
Zecurion DLP 38 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 33 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 64 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 273 1
Путин Владимир 2492 10
Чемезов Сергей 134 6
Бадалов Андрей 37 4
Мельников Евгений 10 3
Михеев Александр 5 2
Комягин Сергей 21 2
Бойко Анна 16 2
Макар Герман 10 2
Фомин Александр 6 2
Шалманов Сергей 199 2
Фрадков Михаил 159 2
Федоров Алексей 60 1
Казак Максим 161 1
Сердюков Анатолий 78 1
Скоч Андрей 8 1
Колокольцев Владимир 23 1
Кельшев Игорь 2 1
Набиуллина Эльвира 77 1
Бобровников Борис 98 1
Яппаров Тагир 80 1
Греф Герман 344 1
Порошенко Петр 23 1
Мантуров Денис 64 1
Массух Илья 202 1
Усманов Алишер 269 1
Щеголев Игорь 685 1
Носков Константин 211 1
Мишустин Михаил 356 1
Кабанов Владимир 174 1
Жаров Александр 171 1
Чубайс Анатолий 193 1
Никифоров Николай 1147 1
Ротенберг Игорь 35 1
Земков Сергей 156 1
Костин Андрей 51 1
Вексельберг Виктор 143 1
Старовойтов Дмитрий 5 1
Золотов Виктор 9 1
Свердлов Денис 170 1
Егоров Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 102876 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32226 15
Индия - Республика 4182 14
Германия - Федеративная Республика 8355 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12652 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1900 8
Украина 5935 7
Франция - Французская Республика 5432 6
Италия - Итальянская Республика 3123 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11997 5
Африка - Африканский регион 2779 4
Азия - Азиатский регион 3594 4
Израиль 1725 4
Европа 10341 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11007 4
Ирак - Республика 662 4
Америка Латинская 1395 4
Чехия - Чешская Республика 1000 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 263 3
Китай - Пекин - Beijing 862 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12328 3
Малайзия 743 3
Австралия - Австралийский Союз 2716 3
Словакия - Словацкая Республика 351 3
Земля - планета Солнечной системы 6997 3
Япония 9572 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12709 3
Великобритания - Лондон 1996 2
Нидерланды - Амстердам 502 2
Швеция - Королевство 1938 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1494 2
Сингапур - Республика 1559 2
Бразилия - Федеративная Республика 1919 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2066 2
Канада 3124 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 923 2
Россия - ЦФО - Тульская область 950 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 417 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7188 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2349 3
Атлантис 71 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6469 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 423 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6863 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1547 2
Федеральное законодательство 1267 2
Blacklist - Чёрный список 59 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 296 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3693 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 469 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 777 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1342 1
Образование в России 1764 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1566 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 761 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2857 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1127 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1584 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 285 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 14
Коммерсантъ - Издательский дом 836 3
TAdviser - Центр выбора технологий 237 2
Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
Washington Profile 140 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 567 1
РИА Новости 758 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 346 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 717 1
CrunchBase 63 1
Известия ИД 289 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
РБК Daily 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2948 1
Gartner 3269 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Медиалогия 48 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 424 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 295 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 20 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 178 6
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 568 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 544 2
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
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