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Рособоронэкспорт


20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
03.02.2020 «Автоматика» представит новейшие комплексы противодействия БЛА в Индии 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
25.04.2019 Ростех будет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил 2
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
26.04.2016 «Рособоронэкспорт» и ОПК расширяют возможности экспорта российской военной техники 4
26.02.2016 «Ростех» закрыл три оборонных радиоэлектронных завода 1
17.12.2014 МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России 1
10.10.2014 МТТ: 20 лет инноваций на телеком-рынке 1
23.06.2014 МТТ обеспечит связью Рособоронэкспорт 5
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта» 2
13.02.2014 «Росэлектроника» объявила о 100% выполнении госзаказа в 2013 г. 1
07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
22.11.2012 «Рособоронэкспорт» защитится от угроз ИБ с помощью Kaspersky Enterprise Space Security 1
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
11.10.2011 РКСС займется продвижением комплексных систем управления безопасностью на международном рынке 2
27.07.2011 Слежка чиновников за интернет-СМИ стартует через три недели 1
09.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 1
01.02.2011 25 февраля в Москве состоится конференция пользователей Adabas & Natural 2011 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
11.11.2008 «Ростехнологии» освоят мобильный WiMAX 1
16.03.2008 Россия: футбольных болельщиков лишили сотовой связи 1

Публикаций - 34, упоминаний - 45

Рособоронэкспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 6
Software AG & IDS Scheer 109 4
SAP SE 3228 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Крок 1223 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Microsoft Corporation 11226 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Рубеж-Автоматика 5 1
Zecurion - Зекурион 148 1
ЛазерСервис 1 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Google LLC 7198 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
АйТи 754 1
Золотая Корона 281 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Октава - Тульский завод 9 1
Oracle Corporation 3374 1
Воентелеком 134 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
АФК Система ПАО 999 1
Telegram Group 702 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
IBM 3575 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
GitHub 412 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РКС - Российские космические системы 100 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Юнистрим - Unistream 168 1
Транснефть 159 1
Связь-банк 80 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
Почта России ПАО 1580 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
IKEA - ИКЕА 83 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Интер РАО ПАО 159 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Boeing 98 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром ПАО 525 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Президент Российской Федерации 1443 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Правительство РФ 2209 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Администрация Президента РФ 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Безопасный город 348 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
NtechLab FindFace 26 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
МТТ YouMagic 33 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Apache HTTP Server 223 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Zecurion DLP 38 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Java - Язык программирования 1185 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
Путин Владимир 1831 5
Бадалов Андрей 23 3
Чемезов Сергей 121 2
Куликов Сергей 21 1
Акимов Андрей 2 1
Косачев Константин 4 1
Фрадков Михаил 15 1
Дюмин Михаил 1 1
Патрушев Николай 15 1
Устинов Владимир 1 1
Богданов Владимир 5 1
Говорун Олег 2 1
Мельников Евгений 9 1
Школов Евгений 1 1
Торшин Александр 2 1
Фурсенко Сергей 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Шамалов Кирилл 2 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Гутенёв Владимир 6 1
Якунин Александр 43 1
Долгов Константин 4 1
Туляков Александр 2 1
Рахманов Алексей 4 1
Токаев Александр 1 1
Зверев Андрей 52 1
Костин Андрей 45 1
Щеголев Игорь 676 1
Носков Константин 202 1
Мишустин Михаил 302 1
Кабанов Владимир 174 1
Жаров Александр 165 1
Чубайс Анатолий 106 1
Никифоров Николай 1126 1
Сахненко Сергей 71 1
Ротенберг Игорь 35 1
Усманов Алишер 241 1
Макар Герман 9 1
Криворучко Алексей 5 1
Вексельберг Виктор 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Украина 3417 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Россия - Тульская область 755 2
Индия - Республика 2184 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
США - Огайо 53 1
Европа 3798 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
США - Вашингтон 338 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Россия - Калининградская область 544 1
Африка 1506 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CrunchBase 62 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771457, в очереди разбора - 675139.
Создано именных указателей - 46354.
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