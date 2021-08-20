Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Рособоронэкспорт
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Публикаций - 34, упоминаний - 45
Рособоронэкспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2230 6
|Software AG & IDS Scheer 109 4
|SAP SE 3228 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
|Крок 1223 3
|Восход ФГБУ НИИ 367 3
|NtechLab - НтехЛаб 78 2
|Microsoft Corporation 11226 2
|VK - Mail.ru Group 2490 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
|Рубеж-Автоматика 5 1
|Zecurion - Зекурион 148 1
|ЛазерСервис 1 1
|РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
|Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
|Google LLC 7198 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Ростех - Концерн Автоматика 398 1
|АйТи 754 1
|Золотая Корона 281 1
|РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
|Октава - Тульский завод 9 1
|Oracle Corporation 3374 1
|Воентелеком 134 1
|Bellsoft - БеллСофт 26 1
|Акадо Телеком - Комкор 614 1
|РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
|АФК Система ПАО 999 1
|Telegram Group 702 1
|Haulmont - Хоулмонт 71 1
|IBM 3575 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|GitHub 412 1
|Путин Владимир 1831 5
|Бадалов Андрей 23 3
|Чемезов Сергей 121 2
|Куликов Сергей 21 1
|Акимов Андрей 2 1
|Косачев Константин 4 1
|Фрадков Михаил 15 1
|Дюмин Михаил 1 1
|Патрушев Николай 15 1
|Устинов Владимир 1 1
|Богданов Владимир 5 1
|Говорун Олег 2 1
|Мельников Евгений 9 1
|Школов Евгений 1 1
|Торшин Александр 2 1
|Фурсенко Сергей 2 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Якунин Александр 43 1
|Долгов Константин 4 1
|Туляков Александр 2 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Токаев Александр 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Носков Константин 202 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Жаров Александр 165 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Усманов Алишер 241 1
|Макар Герман 9 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Вексельберг Виктор 98 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CrunchBase 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771457, в очереди разбора - 675139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru