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МегаФон Северо-Западный филиал
МегаФон Северо-Западный GSM


27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 2
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 1
10.07.2017 «Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании 1
10.02.2017 «Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена» 1
13.12.2016 «Мегафон» объявил итоги оптимизации своей сети в Санкт-Петербурге 1
27.04.2016 В первом квартале 2016 г. «МегаФон» обновил более 440 базовых станций в Петербурге 1
12.04.2016 Uber в Санкт-Петербурге выбрал связь от «МегаФона» 1
07.04.2016 Мобильный интернет «МегаФона» в Иваново разогнался до 225 Мбит/с 1
16.03.2016 8 марта абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» отправили 25 млн SMS 2
11.03.2016 В сети «МегаФона» зарегистрирован миллионный iPhone 5s 1
07.12.2015 Интернет-трафик у абонентов Северо-Западного «МегаФона» в поездках по России вырос почти в два раза 2
18.11.2015 Больше половины базовых станций «МегаФона» в Петербурге поддерживают технологию LTE-Advanced 2
20.10.2015 «МегаФон» объявил о старте продаж SIM-карт в центрах обслуживания «Ростелекома» 1
09.09.2015 В московском «МегаФоне» вступил в должность новый директор 1
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 1
01.06.2015 Консолидацией столичной телеком-инфраструктуры займется бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов 1
03.03.2015 «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Пулково в 4 раза 1
25.02.2015 В День защитника Отечества абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» отправили 9 млн SMS 1
14.01.2015 Абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» в Новый год проговорили почти 75 млн минут 1
15.08.2014 «МегаФон» запускает 4G+ в городах Карелии и Хабаровского края 1
07.08.2014 Ericsson будет поставлять «Мегафону» оборудование на протяжении 7 лет 1
14.04.2014 Абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» стали общаться в поездках на 30% больше 2
05.02.2014 «МегаФон» на Северо-Западе увеличивает скорость доступа в интернет в сети 3G 1
18.11.2013 Абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» скачивают более петабайта в неделю 1
22.10.2013 NetByNet выходит на новые рынки ШПД 1
18.10.2013 Назначен новый директор Ивановского регионального отделения «МегаФона» 1
30.09.2013 Елена Налобина назначена директором по коммерции и стратегическому развитию бизнеса «Триколор ТВ» 1
18.06.2013 В «МегаФоне» — новые назначения в Северо-Западном филиале 1
08.04.2013 Общий трафик передачи данных в сети Северо-Западного филиала «МегаФона» в 2012 г. вырос на 20% 2
16.11.2012 В октябре трафик в LTE-сетях «МегаФона» в Санкт-Петербурге вырос в 2,2 раза 1
12.09.2012 Интернет-активность абонентов «МегаФона» в петербургском метро выросла в 4,5 раза 1
31.08.2012 «МегаФон» запустил 4G в Санкт-Петербурге 1
26.07.2012 Умер глава Северо-Западного филиала «Мегафон» 1
15.06.2012 В Ивановской области суд обязал «Мегафон» ограничить доступ к экстремистскому сайту 1
27.04.2012 Северо-Западный филиал «МегаФона» ускоряет доступ к видеоконтенту 1
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool 2
02.02.2012 Абонент «МегаФона» скачал за неделю при помощи 3G-модема 419 ГБ информации 1
11.01.2012 Абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» в новогодние сутки отправили более 35 млн SMS 1
26.12.2011 «МегаФон» и «Холдинг МРСК» обеспечат доступ в интернет для отдаленных населенных пунктов России 1

Публикаций - 67, упоминаний - 85

МегаФон Северо-Западный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 18
МегаФон ПетерСтар 146 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Синтерра - Synterra 567 3
МегаФон Столичный филиал 68 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 2
Sonera 14 2
Telenor 301 2
Turkcell 182 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Telia Company 349 2
Yota - Скартел 623 2
Huawei 2732 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
Рустелеком ТК 197 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Питерская группа связистов 114 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
М2М телематика 165 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Альфа-Групп 324 2
Открытие Брокер 13 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Uber Technologies 258 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 1
Uber 257 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
SoftBank Group 101 1
Citigroup 114 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 5 710 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Семенов Алексей 67 3
Титов Алексей 14 3
Корчагин Павел 14 3
Нигматуллин Тимур 12 2
Усманов Алишер 241 2
Рожецкин Леонид 17 2
Морошкин Александр 106 1
Дубин Михаил 38 1
Тютин Алексей 14 1
Башмаков Александр 10 1
Звонаренко Андрей 1 1
Брюквин Юрий 196 1
Стрешинский Иван 33 1
Серебряникова Анна 47 1
Кухальский Ян 16 1
Таврин Иван 83 1
Иванов Сергей 171 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 30
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - Псков 137 2
Россия - Иваново 194 2
Россия - Вологда 193 2
Россия - Калининград 674 2
Грузия 692 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Россия - Волгоград 542 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Евразия 160 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Швеция - Королевство 757 1
Россия - Ярославль 406 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Выборг 72 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Казахстан - Республика 2641 1
Армения - Республика 689 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Сибирь 878 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Дания - Королевство 371 1
Россия - Республика Карелия 303 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
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День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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