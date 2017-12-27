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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Северо-Западный филиал
МегаФон Северо-Западный GSM
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Публикаций - 67, упоминаний - 85
МегаФон Северо-Западный филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
|Apple iPhone 6 547 1
|Apple iPhone 5 710 1
|Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
|Семенов Алексей 67 3
|Титов Алексей 14 3
|Корчагин Павел 14 3
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Усманов Алишер 241 2
|Рожецкин Леонид 17 2
|Морошкин Александр 106 1
|Дубин Михаил 38 1
|Тютин Алексей 14 1
|Башмаков Александр 10 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Кухальский Ян 16 1
|Таврин Иван 83 1
|Иванов Сергей 171 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765934, в очереди разбора - 669620.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765934, в очереди разбора - 669620.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru