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МТС ИТ-Град
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26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
24.09.2020 «ИТ-град» и «Полиматика» объявили о сотрудничестве 2
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС 1
03.08.2020 «ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц 2
23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД» 1
29.05.2020 Каких изменений стоит ожидать на российском рынке ЦОД? 1
27.03.2020 Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града» 4
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
13.02.2020 «Русхимсеть» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-града» 2
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака 2
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
24.12.2019 «ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 3
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 2
12.11.2019 Российский вертолет VRT500 проектируется в облаке «ИТ-ГРАД» 1
24.10.2019 МТС предоставит возможность заработать на облаках 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
23.10.2019 Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы 1
29.08.2019 «ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 2
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
28.05.2019 МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза 1
15.05.2019 Avito перенесла офисную ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-град» 1
18.01.2019 МТС увеличила выручку на облачном рынке в три раза по итогам 2018 года 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 2
11.09.2018 SL Tech объявила о переходе к использованию IaaS-облака «ИТ-Град» 1
14.12.2017 Российские ритейлеры выбирают IaaS 3
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 2
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 3
03.10.2017 NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования 1
27.09.2017 Рынок публичных облаков выйдет из состояния хаоса к 2021 году 1
25.07.2017 NetApp: На российском рынке у нас сильная конкуренция, но мы неуклонно растем 1
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2 1
22.12.2016 Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года 2
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp 2
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 3

Публикаций - 62, упоминаний - 92

МТС ИТ-Град упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 26
Microsoft Corporation 11127 11
Крок 1221 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Cisco Systems 2049 7
VMware 1829 6
SAP SE 3216 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 5
iTeco - Ай-Теко 718 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
Авантаж 48 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Abbyy 796 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Selectel - Селектел 137 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Huawei 2732 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
3data - 3дата 32 2
Forus - Форус 8 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
Ericsson 862 2
Google LLC 7161 2
Uptime Institute 159 2
NetApp 486 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Veeam Software 250 2
Корус Консалтинг ГК 807 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Сервионика - Servionica 164 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
iDA Mobile 8 1
Tionix - Тионикс 48 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
S7 Airlines 80 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Альфа-Банк 1127 2
Русхимсеть 3 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
DMI Дятьково 5 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Авиакомпания Россия 8 1
Lynwood Investments 6 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
Локо-Банк 31 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
Банк Интеза 20 1
Prof-IT Ventures 1 1
JCB International 113 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СКБ-банк 86 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
СДМ-Банк 51 1
American Express 172 1
Avito - Авито 171 1
Вертолеты России 114 1
Альфа-Групп 324 1
МТС банк 254 1
Visa International 1346 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 13
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Kubernetes 307 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 3
OpenStack 347 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SAP хостинг 5 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
Containers 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 11
Microsoft Azure 1171 8
CloudМТS 19 8
Microsoft Azure Stack 56 5
Microsoft Office 365 769 4
Авантаж ЦОД 5 4
Caravan Aero 9 3
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Microsoft Exchange 683 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
amoCRM 39 2
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Google Data Studio 6 1
Veeam Agent 12 1
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 1
DataSpace ЦОД 18 1
Veeam Availability Suite 46 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
Veeam Backup Enterprise Manager 2 1
Корус Five Документооборот 3 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 6 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
МегаФон Деловое облако 7 1
Veeam Availability Console 4 1
NetApp AltaVault 9 1
NetApp ONTAP Select 7 1
SugarCRM 28 1
Microsoft Power BI 113 1
Apache HTTP Server 223 1
Мотовилов Олег 58 6
Свидерский Евгений 7 5
Калинкин Антон 4 3
Зинченко Юрий 8 3
Стародубцев Александр 4 2
Самойлов Юрий 55 2
Березин Максим 60 2
Железнов Видия 4 2
Мягков Денис 1 1
Гончаров Дмитрий 1 1
Судариков Дмитрий 1 1
Бушуев Сергей 2 1
Чуканов Сергей 5 1
Калуцкий Иван 1 1
Жигалов Иван 3 1
Владов Иван 1 1
Снегирева Ирина 1 1
Костерева Катерина 10 1
Квятковский Алексей 1 1
Другалев Станислав 8 1
Шалагинов Алексей 13 1
Ерин Сергей 14 1
Третьяков Дмитрий 3 1
Бессарабский Алексей 29 1
Прозоровский Василий 40 1
Шоржин Валерий 32 1
Тимашев Ратмир 58 1
Баронов Андрей 8 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сысоев Игорь 31 1
Любимов Олег 16 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Енгибарян Ваге 9 1
Захаров Павел 54 1
Семенихин Максим 9 1
Мотовилова Валерия 1 1
Захарченко Антон 6 1
Хала Илья 21 1
Фридман Михаил 54 1
Артемий Солдатенков 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Казахстан - Республика 2641 7
Россия - СФО - Новосибирск 1975 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - Владивосток 866 5
Россия - Краснодар 1040 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Казахстан - Алматы 264 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Польша - Республика 831 1
Нидерланды 976 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Ирландия - Республика 364 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
CNews Analytics 1991 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 9
Juniper Research 278 1
Gartner 2194 1
Fortune Global 500 162 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Медиалогия 37 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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