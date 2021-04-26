Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС ИТ-Град
IT-Grad
Энтерпрайз Клауд
Enterprise Cloud
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Публикаций - 62, упоминаний - 92
МТС ИТ-Град упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Мотовилов Олег 58 6
|Свидерский Евгений 7 5
|Калинкин Антон 4 3
|Зинченко Юрий 8 3
|Стародубцев Александр 4 2
|Самойлов Юрий 55 2
|Березин Максим 60 2
|Железнов Видия 4 2
|Мягков Денис 1 1
|Гончаров Дмитрий 1 1
|Судариков Дмитрий 1 1
|Бушуев Сергей 2 1
|Чуканов Сергей 5 1
|Калуцкий Иван 1 1
|Жигалов Иван 3 1
|Владов Иван 1 1
|Снегирева Ирина 1 1
|Костерева Катерина 10 1
|Квятковский Алексей 1 1
|Другалев Станислав 8 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Ерин Сергей 14 1
|Третьяков Дмитрий 3 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Баронов Андрей 8 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Любимов Олег 16 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Захаров Павел 54 1
|Семенихин Максим 9 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Захарченко Антон 6 1
|Хала Илья 21 1
|Фридман Михаил 54 1
|Артемий Солдатенков 1 1
|CNews Analytics 1991 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 9
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2194 1
|Fortune Global 500 162 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Медиалогия 37 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765901, в очереди разбора - 669587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765901, в очереди разбора - 669587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru