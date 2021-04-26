МТС ИТ-Град

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1

МТС предоставит возможность заработать на облаках 1

Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 2

Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1

МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза 1

МТС увеличила выручку на облачном рынке в три раза по итогам 2018 года 1

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Российские ритейлеры выбирают IaaS 3

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