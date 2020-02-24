Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IFPI
International Federation of the Phonographic Industry
International Standard Recording Code
Международная федерация производителей фонограмм
Публикаций - 121, упоминаний - 276
IFPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kennedy John - Кеннеди Джон 13 11
|Наумов Виктор 112 4
|Врублевский Павел 81 3
|Мучник Феликс 60 2
|Филиппов Василий 13 1
|Spears Britney - Спирс Бритни 60 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Липич Григорий 60 1
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Шульгин Александр 18 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
|Демидов Михаил 132 1
|Михалков Никита 7 1
|Мишин Глеб 64 1
|Жуков Сергей 26 1
|Бородин Владимир 18 1
|Кузьмин Алексей 37 1
|Казаков Александр 39 1
|Лысковский Александр 12 1
|Петров Кирилл 29 1
|Финкельштейн Евгений 6 1
|Матвиенко Валентина 97 1
|Лихачев Алексей 27 1
|РАН - Российская академия наук 846 1
|Чешская академия наук - Академия наук Чехии - Czech Academy of Sciences 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru