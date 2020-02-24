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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IFPI
International Federation of the Phonographic Industry
International Standard Recording Code
Международная федерация производителей фонограмм



24.02.20 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
06.11.14 Российский рынок онлайн-видео заметно замедляется 1
29.05.14 Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории 1
03.04.14 Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили войну «ВКонтакте» 4
24.01.12 Продажи цифровой музыки в 2011 г. выросли на 8% 2
07.11.11 Пиратство может быть полезно: доказано судом 3
24.01.11 Создатели The Pirate Bay запустят новый музыкальный файлообменник 3
30.11.10 Основатель Pirate Bay начал строить «альтернативный интернет» 2
30.11.10 Пользователи атаковали сайты IFPI 3
27.10.10 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1
27.01.10 Baidu выиграл суд против музыкальной индустрии 1
25.08.09 Pirate Bay отправили в офлайн 1
17.08.09 MP3 обгонит CD в 2010 году 5
04.03.09 Суд над торрентами: портал-лидер ждет приговора 2
20.02.09 Защитники The Pirate Bay взломали шведский сайт IFPI 1
29.01.09 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
16.01.09 В 2008 г. нелегально скачивалось 95% всей музыки в Сети 2
26.05.08 Американцы оставили российских MP3-пиратов в покое 1
28.04.08 IFPI «уничтожила» крупный пиратский сервер 3
17.04.08 The Pirate Bay подаст в суд на IFPI 1
19.02.08 Поисковик Yahoo «потерял» The Pirate Bay 1
06.02.08 Крупные звукозаписывающие компании будут судиться с китайским поисковиком Baidu 3
06.02.08 Провайдер Tele2 заблокирует доступ к Pirate Bay 2
06.02.08 Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство 1
30.01.08 В бразильских интернет-кафе изъяли ПК с контрафактом 3
28.01.08 Китай будет бороться с пиратской музыкой в Сети 1
25.01.08 Пиратские mp3 в 20 раз популярнее легальных 3
24.01.08 Доходы от продажи цифровой музыки выросли на 40% 1
25.12.07 Yahoo China нарушает копирайт 3
26.11.07 The Pirate Bay передумал создавать BOiNK 1
26.11.07 Письмо Международной федерации звукозаписывающей индустрии утекло в Сеть 4
22.11.07 На Pirate Bay пожаловались министру связи Швеции 2
12.11.07 BitTorrent-портал Demonoid закрыли в Канаде и Польше 2
29.10.07 Pirate Bay восстановит популярный торрент-портал OiNK 1
24.10.07 Allofmp3 оправдан, но суд продолжится 5
24.10.07 Мосгорсуд подтвердил оправдательный приговор экс-владельцу Allofmp3 3
24.10.07 Закрыт крупный торрент-портал OiNK 1
22.10.07 IFPI отберет свой домен у PirateBay 2
16.10.07 Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com 7
15.10.07 Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com 2

Публикаций - 121, упоминаний - 276

IFPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3464 6
BSA - Business Software Alliance 217 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2202 4
Google LLC 9328 4
Microsoft Corporation 20741 4
Apple Inc - Эппл Рус 10050 4
Sony 5555 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 3
Philips 1700 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 2
Anonymous - Хакерская группировка 55 2
PayPal 612 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 551 2
Abbyy 1045 2
Галактика - Корпорация 636 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 677 1
Promt - Промт 255 1
1С-Битрикс 388 1
Аскон - Ascon 261 1
Docsvision - ДоксВижн 940 1
Dassault Systemes 181 1
Ansoft - Ансофт 39 1
BT Group - British Telecommunications 578 1
Rambler Group - Рамблер ГК 753 1
Парус 359 1
Top Systems - Топ Системы 28 1
ДиалогНаука 169 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 192 1
Apple Beats Electronics 15 1
Акелла 838 1
РПК - Русская промышленная компания 9 1
Soft Master 20 1
Руссобит-М 245 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
ASPLinux 73 1
SmartSoftware 2 1
SPB Software 48 1
Amazon Inc - Amazon.com 2495 1
Yandex - Яндекс 4513 1
Meta - Facebook 4080 1
WMG - Warner Music Group 195 17
Sony BMG 175 11
UMG - Universal Music Group 248 10
Visa International 1635 6
Sony Music Entertainment 137 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 3
eBay Inc 1556 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 2
Bertelsmann 159 2
Warner 66 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 68 1
Сухой - Авиационный холдинг 117 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 83 1
The Walt Disney Company 478 1
Western Union 117 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 550 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 361 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 128 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 147 1
Мосгордума - Московская городская Дума 98 1
Верховный суд Российской Федерации 286 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 799 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 148 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 397 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 80 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 8
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 45 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 577 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 9
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 294 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3027 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 5
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 181 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1794 2
Website - Вебсайт 343 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2069 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 268 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 1
ИТ-аутсорсинг 823 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 609 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 32 1
SCRUM - Методология совместной работы 64 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 129 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 888 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 548 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1993 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2009 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 162 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 203 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4845 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
3G - Стандарт мобильной связи 5052 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 12
Apple iTunes Store 983 11
Baidu 224 7
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 3
Microsoft Skype 1818 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 180 2
Myspace - социальная сеть 606 2
Dassault Systemes - Catia 52 1
Microsoft Xbox Game Pass 11 1
Total Commander - Файловый менеджер 24 1
Apple iPod 1376 1
Linux OS 7125 1
Microsoft Windows 10 10047 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Morpheus 40 1
Abbyy FineReader 180 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Abbyy PDF Transformer 20 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 90 1
Embarcadero Interbase 36 1
Apple Beats Music 12 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 33 1
Cognitive Passport 30 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Cognitive Forms 33 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3288 1
Google YouTube - Видеохостинг 2149 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5780 1
Apple iPad 3524 1
Google Android 11565 1
Apple - App Store 2344 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 579 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 905 1
Apple ID - Система аутентификации 72 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 38 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1140 1
Last.fm 48 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 13 11
Наумов Виктор 112 4
Врублевский Павел 81 3
Мучник Феликс 60 2
Филиппов Василий 13 1
Spears Britney - Спирс Бритни 60 1
Шиколев Ярослав 1 1
Липич Григорий 60 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
Потапенко Михаил 43 1
Шульгин Александр 18 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
Демидов Михаил 132 1
Михалков Никита 7 1
Мишин Глеб 64 1
Жуков Сергей 26 1
Бородин Владимир 18 1
Кузьмин Алексей 37 1
Казаков Александр 39 1
Лысковский Александр 12 1
Петров Кирилл 29 1
Финкельштейн Евгений 6 1
Матвиенко Валентина 97 1
Лихачев Алексей 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 37
Россия - Российская федерация - РФ 80604 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 14
Швеция - Королевство 1692 12
Германия - Федеративная Республика 7512 11
Япония 7660 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 9
Франция - Французская Республика 4613 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 8
Испания - Королевство 2430 7
Бразилия - Федеративная Республика 1838 6
Италия - Итальянская Республика 2719 6
Украина 5443 5
Европа 7060 5
Дания - Королевство 860 5
Латинская Америка 1320 5
Великобритания - Лондон 1783 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1005 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 4
Польша - Республика 1412 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 500 3
Австрия - Австрийская Республика 957 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 3
Финляндия - Финляндская Республика 1494 3
Таиланд - Королевство 629 3
Китай - Тайвань 1489 3
Греция - Греческая Республика 618 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1213 2
Азия - Азиатский регион 3071 2
Европа Восточная 2767 2
Канада 2704 2
Новая Зеландия 548 2
Южная Корея - Республика 3176 2
Швеция - Стокгольм 339 2
Нидерланды 1906 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 834 2
Африка Южная 300 2
Зимбабве - Республика 100 1
Австралия - Сидней 187 1
The Pirate Bay 90 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1216 8
Пиратство - Авторское право 260 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 264 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1600 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1049 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4909 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
Thomson Reuters - Рейтер 5569 14
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 5
The Register 1223 5
Associated Press 1826 3
Ars Technica 301 3
TorrentFreak (TF) 55 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
Newzoo - Игровая аналитика 15 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
The Inquirer 368 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Bloomberg 934 1
New Scientist 1439 1
All Things Digital 157 1
SecurityLab 227 1
FT - Financial Times 1066 1
IDC - International Data Corporation 4477 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 147 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
Nielsen Holdings 286 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
РАН - Российская академия наук 846 1
Чешская академия наук - Академия наук Чехии - Czech Academy of Sciences 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 452 1
Docflow 103 1
Softool 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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