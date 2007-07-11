Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Helios IT-Operator
Helios Information Technologies
Helios IT-Solutions
Гелиос ИТ
Гелиос информационные технологии
Гелиос Компьютер
Публикаций - 75, упоминаний - 144
Helios IT-Operator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Олинов Владислав 8 7
|Лупанов Вячеслав 9 3
|Юсупов Ренат 112 3
|Телевинов Сергей 10 2
|Никонов Евгений 7 1
|Путин Владимир 2445 1
|Гурин Олег 8 1
|Cohen Michael - Конн Майкл 4 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Зенкин Денис 262 1
|Степанов Владимир 23 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Громов Михаил 12 1
|Агеев Андрей 12 1
|Фролов Алексей 16 1
|Беленький Александр 36 1
|Кушнир Леонид 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 1
|Gartner 3198 3
|IDC - International Data Corporation 4528 2
|IHS iSuppli 389 1
|Gartner Dataquest 329 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru