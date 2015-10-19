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Google Android 5 Android Lollipop

Google Android 5 - Android Lollipop


19.10.2015 Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы
01.07.2015 Пять основных достоинств Android 5 Lollipop
19.06.2015 Пять основных недостатков Android 5 Lollipop
29.05.2015 Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований
13.04.2015 Обновление Android превращает «эталонные» смартфоны и планшеты Google в «кирпичи»
27.03.2015 Wexler представил новую линейку планшетов на 64-битных процессорах с поддержкой 4G и Android 5.0 Lollipop
17.03.2015 В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L
10.03.2015 Google выпустил обновленный Android с новыми функциями
03.03.2015 Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир
19.02.2015 Micromax обновит Android до версии 5.0 Lollipop на смартфонах серии Canvas
13.02.2015 Подпорченная репутация: Apple iOS признана менее стабильной, чем Android
05.02.2015 Google обновила Android и исправила раздражающий «баг»
21.11.2014 Пользователи: Обновление до Android 5.0 превращает устройства в «кирпичи»
18.11.2014 Пользователи начали жаловаться на новый Android
11.11.2014 Смартфоны LG первыми получат новую версию Android
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop
05.09.2014 Philips UHD 880: медиаплеер с поддержкой 4K UHD контента на базе Android L
02.07.2014 Android L протягивает руку фотографам
26.06.2014 Новый Android L: «Это крупнейшее обновление в истории». ВИДЕО
17.05.2012 В этом году Google выпустит 5 собственных смартфонов на Android 5
28.03.2012 Lollipop Chainsaw в России
16.02.2012 Google выпускает Android 5.0 для борьбы с Windows 8

Публикаций - 183, упоминаний - 290

Google Android 5 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10932 71
Apple Inc 11184 67
Samsung Electronics 9723 52
LG Electronics 3538 30
Lenovo Group 2168 30
NeXus 322 22
Microsoft Corporation 23484 21
HTC Corporation 1491 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 18
Lenovo Motorola 3503 18
Huawei 3500 17
Xiaomi 1292 15
Qualcomm Technologies 1700 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 12
Twitter 2696 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 10
Meta Platforms - Facebook 4337 9
MediaTek 445 9
ZTE Corporation 721 8
Intel Corporation 11664 8
BBK OnePlus 174 7
Sony 6481 7
Philips 2051 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 7
Meizu Technology 157 6
Sharp Corporation 1042 5
Toshiba Corporation 2887 5
Yandex - Яндекс 5661 5
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 397 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 4
ASBIS Prestigio Solutions 223 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 3
Oukitel 16 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Dell EMC 4912 3
Telegram Group 1044 3
Micromax Systems - Микромакс системс 77 3
Wacom 141 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
JD.com - Jingdong Mall 83 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 4
Связной ГК 1335 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Резонанс НПП 343 2
Точка 3795 2
Евросеть 1399 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
Лента - Сеть розничной торговли 1697 2
Royal Dutch Shell - Шелл 189 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Visa International 1872 2
Kickstarter 122 2
LinkedIn 582 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 42 1
Citi - Citigroup 291 1
Bank of America - Банк Америки 221 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 440 1
American Express - Amex 310 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Warner Bros. International Television Distribution 272 1
TripAdvisor 40 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 1
ПСБ - Промсвязьбанк 733 1
Почта России ПАО 1988 1
Adidas - Адидас 151 1
BMW Group 412 1
Tesla Motors 337 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 1
Toyota - Lexus 63 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 2
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 145
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 119
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 95
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 85
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 85
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 84
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 58
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 58
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