Индексная книга CNews*
Google Android 5 Android Lollipop
Публикаций - 183, упоминаний - 290
Google Android 5 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 31
|The Verge - Издание 500 6
|Android Authority 38 3
|CNET Networks - CNET News 1638 2
|Sports.ru 23 2
|PhoneArena 71 2
|Engadget - Блог о технологиях 417 2
|9to5Mac 108 2
|Bloomberg 1109 2
|Reddit 243 2
|OnLeaks 17 1
|Korea Times 129 1
|DigiTimes - Издание 1295 1
|TechRadar 89 1
|VK - Mail.ru Новости 22 1
|GigaOM 63 1
|AppleInsider 385 1
|Ars Technica 380 1
|GSM Arena 66 1
|9to5Google 44 1
|VentureBeat 90 1
|MacRumors 131 1
|GizmoChina 97 1
|Yonhap News Agency 35 1
|SamMobile 46 1
|NYT - The New York Times 1001 1
|Windows Central 19 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|ZDnet 596 1
|Forbes - Форбс 630 1
|500 Startups 14322 8
|Strategy Analytics 283 2
|OpenSignal 5 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 4
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.