Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D видео
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Публикаций - 49, упоминаний - 59
3D видео упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
|Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
|Assist - Ассист 126 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 3
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768343, в очереди разбора - 672028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768343, в очереди разбора - 672028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru