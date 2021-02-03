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3D видео


03.02.2021 Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса 1
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM 2
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
17.03.2017 J’son & Partners Consulting: Коммерческие перспективы использования частот для сетей 5G в России и в мире 1
27.04.2016 velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси 1
23.10.2014 Huawei представила план эволюции технологии 4.5G 1
16.08.2013 Лучшие ТВ с разрешением Ultra HD. Выбор ZOOM 1
07.05.2013 Видеообзор медиаплеера iconBIT Movie3D Pro Deluxe: всё, что можно, и 3D впридачу 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
17.10.2012 Qualcomm Atheros расширяет портфель решений HomePlug 1
11.09.2012 Dune HD Connect: Full HD-медиаплеер размером с USB-флешку 1
10.05.2012 Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct 1
14.10.2011 В Movavi Video Editor появилась возможность редактирования видео в формате 3D 3
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1
30.09.2011 Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D 2
08.09.2011 HDI Dune представила топовый медиацентр 1
05.08.2011 Sharp возобновляет производство ЖК-телевизоров линейки Elite 1
28.07.2011 Movavi предлагает пользователям Nvidia 3D Vision новые возможности работы с видео 4
27.06.2011 HTC представил в России 3D-смартфон 1
07.06.2011 Samsung выпустила ноутбук с ярким 3D-экраном 1
06.06.2011 В интернет-магазинах Европы появилась неизвестная модель ноутбука от Sony 1
31.05.2011 Обзор Sony VAIO F21: лучший 3D-ноутбук на рынке 1
21.04.2011 Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране 1
30.03.2011 Fujitsu начала продажи ноутбука с 3D-экраном 1
14.03.2011 Klipsch установит аудиосистему в 3D-ноутбук Dell Alienware 1
14.02.2011 LG выпустил первые в мире 3D-смартфон и планшет 1
08.02.2011 Netgear анонсировала три новых продукта для домашних сетей 1
07.02.2011 Plextor выпустила внешний Blu-ray-привод 1
07.02.2011 Выбор ZOOM: лучшие универсальные проекторы 1
27.12.2010 Добро пожаловить в мир 3D. Законченные решения от Panasonic 1
24.12.2010 Pioneer выпускает линейку 3D-Blu-ray-проигрывателей 1
28.09.2010 Sony показала осеннее обновление ноутбуков Vaio 1
23.09.2010 Samsung PS50C490 - самая доступная 3D-плазма. Первый тест в России 1
07.09.2010 Toshiba добавила в ноутбуки максимальные возможности для 3D-развлечений 1
02.09.2010 Ноутбуки Sony VAIO получат поддержку 3D в 2011 году 1
24.08.2010 Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам? 2
16.08.2010 SMART представила новое поколение SMART Board 600i 1
11.08.2010 Samsung выпустила 3D-телевизор дешевле $1000 1
23.07.2010 Panasonic готовит потребительский 3D-камкодер 1

Публикаций - 49, упоминаний - 59

3D видео упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 2416 9
Samsung Electronics 5730 8
Nvidia Corp 2038 8
LG Electronics 1875 6
Panasonic 1175 5
Toshiba Corporation 1103 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 3
AMD - Advanced Micro Devices 1686 2
HTC Corporation 1199 2
Pioneer Corporation 154 2
Acer Group 1376 2
VAIO 87 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 2
Movavi 21 2
Viewsonic 132 2
Lenovo Group 1641 2
Netgear 165 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Seiko Epson Corporation 333 1
SPB TV 43 1
Fujifilm 138 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
НТВ-Плюс 174 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 1
China Mobile Fujian - Fujian Mobile Communication 2 1
Quanta Computer 76 1
Технологии Будущего 29 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Sanyo Electric 78 1
Fujitsu 747 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Huawei 2733 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Abbyy 797 1
ZTE Corporation 550 1
Parallels Holdings 472 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Assist - Ассист 126 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 13
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 13
2D - 2-Dimensional 297 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 7
MKV - медиаконтейнер 138 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 6
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
DDR - Double data rate 1077 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 153 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
DivX - видеокодек 174 2
Xvid - видеокодек 106 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 2
MP3 681 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
AVI - Audio Video Interleave 199 2
WMA - Windows Media Audio 325 2
AAC - Advanced Audio Coding 193 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 2
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 2
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 2
Wi-Fi Direct 159 2
Nvidia GeForce GTX 2081 8
Google Android 10751 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 4
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Apple iPod Touch 661 3
Nvidia GeForce GT 154 3
Samsung UE - серия телевизоров 11 2
Google Chromecast 50 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 2
Sony Bravia 67 2
Microsoft Skype 1477 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 131 2
Raspberry Pi B 8 1
Raspberry Pi A 7 1
Raspberry Pi Compute Module 11 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 1
Intel Core 2 Duo 278 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple 14 1
Nvidia GeForce GTS 12 1
HTC Sensation 34 1
Samsung PS - серия телевизоров 5 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4276 1
Dell Alienware 72 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
Java - Язык программирования 1180 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Raspberry Pi Zero 11 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
Минасян Карине 91 2
Braben David - Брэбен Дэвид 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Германия - Берлин 360 3
Европа 3788 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Япония 2811 2
Южная Корея - Республика 1466 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Индия - Республика 2181 1
Бельгия - Королевство 399 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Япония - Токио 291 1
Великобритания - Кембридж 71 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Engadget - Блог о технологиях 338 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768343, в очереди разбора - 672028.
Создано именных указателей - 46354.
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