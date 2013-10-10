ОПК ВМФ Военно-морской флот ВМС Военно-морские силы подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine

Инженеры собирают инновационную подводную лодку ри купола, чтобы они имели 180 градусный обзор. Исследователям из Вашингтонского университета новая субмарина даст возможность протестировать новый датчик, консоль манипулятор и систему управле

50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки волит забирать от реактора больше энергии. В настоящее время от 75 до 80% мощности реактора атомной подводной лодки используется для движения. В новой подлодке свободной мощности будет больше,

Американцы будут ловить российские подлодки айсбергами 20 межконтинентальных баллистических ракет с 5-10 ядерными боеголовками в каждой, даже одна атомная субмарина может нанести серьезнейший ущерб крупному государству. При этом самые эффективные в

Подлодки вооружат зенитными ракетами бы, кроме того он позволяет идентифицировать цель и оценить тактическую обстановку. В то же время, в перспективе не исключается наведение ракеты с помощью других систем, в частности пассивного сонара подлодки, который может обнаружить вертолет по локализации волнового эффекта вертолетного винта. Система IRAS уже прошла успешные испытания Вооружение подлодок зенитными ракетами может изменить

Китайские подлодки шумят на весь океан тельность китайских военных моряков дала американцам возможность изучить характеристики китайских субмарин. Обнаружилось, что грозный китайский подводный флот угрожает ВМС США меньше, чем ожидалось – подлодки КНР оказались очень шумными. Как известно, шумность подлодки практически сводит на нет ее главное тактическое преимущество – скрытность. Еще совсем недавно, в 2007 году, китайск

Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок илотников (возможно, со взрывчаткой) с погруженных подводных лодок. Выглядит это следующим образом: субмарина в подводном положении подплывает к побережью или кораблю противника и выбрасывает и

Обнаружены пропавшие в Желтом море 4 северокорейские подлодки Военное командование Южной Кореи обнаружило в Желтом море пропавшие с радаров 4 северокорейские подлодки, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. Сообщается, что субмарины водоизмещением 300 тонн участвовали в стандартных учениях, после чего половина из них вернулась на базу, за еще двумя пр

Капитана тайваньской подводной лодки смыло за борт во время учений в море По сообщению тайваньских военных, спасатели ведут поиск капитана тайваньской подводной лодки, которого смыло за борт во время учений, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Сообщается, что 47-летний капитан Чен Чи-сунг, командир подводной лодки тайваньского

Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации «Трансшельф» (Королевство Нидерландов) завершило уникальную операцию по перевозке сразу двух подводных лодок проекта 671РТМ(К) «Щука» (Виктор III). Преодолев более 2500 км, «Трансшельф» доставил две подлодки в г. Большой Камень (залив Петра Великого в Японском море), откуда они затем будут отбуксированы в акваторию ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» для выгрузки ядерного топлива и последу

Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал в ходе военных учений, проводившихся Вооруженными силами

Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США епосредственной близости следует китайская подлодка. Однако, по его словам, ВМС США не считают, что субмарина преднамеренно задела гидроакустическое оборудование, поскольку сонар мог заблокиров

Шведские дайверы обнаружили советскую подводную лодку С-2 Группа шведских дайверов после десятилетних поисков обнаружила советскую подводную лодку С-2, затонувшую во время советско-финской войны в 1940 году, сообщает РБК со

Бразилия построит свою первую атомную подводную лодку ирует построить первую для страны и в целом для Южной Америки подводную лодку на атомном двигателе. Субмарина будет охранять огромные нефтяные запасы Бразилии, обнаруженные недавно в морской ак

Личная субмарина для скучающих миллионеров нет подводной лодки, имея которую вы могли бы некоторое время не скучать. Triton 1000 - это личная субмарина всего за 1,69 миллиона долларов. Вдова Белотелова точно бы не устояла…

Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 лет назад, 7 июля 1998 года, из акватории Баренцева моря впервые в мировой практике с атомной подводной лодки ВМФ РФ, находящейся в подводном положении, ракетой-носителем "Штиль" был выведен на эллиптическую орбиту космический аппарат Tubsat-N, состоящий из двух искусственных спутников

Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 9 сентября 1952 года начались работы по созданию первой отечественной подводной лодки "К-3" с атомной энергетической установкой (проект 627). Руководителем работ был назначен один из ведущих специалистов подводного кораблестроения В.Н.Перегудов. Строительство лод

В Красном море терпит бедствие британская субмарина ая подводная лодка Superb натолкнулась на подводные скалы в Красном море. В результате столкновения субмарина получила серьезные повреждения. При этом никто из 112 членов экипажа не пострадал.

Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка сообщила пресс-служба производственного объединения "Севмаш", вечером 12 февраля 2008 года на акватории ПО «Севмаш» из плавучего дока спущен на воду атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий». Спуск подлодки на воду ознаменовал завершение серьезного этапа работ, которые были проведены после вывода корабля из стапельного цеха. В настоящее время «Юрий Долгорукий» ошвартован у достроечной наб

Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные роекта «20120» не существует. По мнению военных аналитиков, на которых ссылается Telegraph, атомная подводная лодка будет отличаться от своих предшественниц способностью проводить под водой до

Обнаружена потопленная советская подводная лодка В Балтийском море неподалеку от Аландских островов в шведских территориальных водах найдена советская подводная лодка Щ-305, сообщает Reuters. Лодку нашла финско-шведская группа исследователей c помощью гидролокатора на глубине 136 м. Щ-305 была потоплена финнами в 1942 г., во время Второй миро

Самая большая в мире субмарина Данный подводный гигант считается самым большим и могучим в мире. Это подводная лодка класса "Тайфун" (по версии НАТО, по нашей классификации - "Акула"), которая имеет название "Дмитрий Донской". Максимальная глубина погружения - 400 м, в автономном плавании лодк

Россия укрепит подводную мощь Индии лодку. По данным архангельского издания “Волна”, подлодка “Синдувиджай” – уже четвертая однотипная субмарина индийских ВМС, прошедшая ремонт и модернизацию на “Звездочке”. В 1999 году здесь бы

В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения вмашпредприятия" была выведена создаваемая на предприятии АПЛ "Юрий Долгорукий" - головная ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта 955. "Главное, что России по плечу делать

ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния" ую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации Ge

Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич

Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич

США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и

Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и

Пожар на российской подлодке: подробности ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов

Пожар на российской подлодке: подробности ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов

В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.

Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.

На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко

На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко

Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске ожена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Северном машиностроительном