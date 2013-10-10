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ОПК ВМФ Военно-морской флот ВМС Военно-морские силы подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine

ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine


10.10.2013 Инженеры собирают инновационную подводную лодку

ри купола, чтобы они имели 180 градусный обзор. Исследователям из Вашингтонского университета новая субмарина даст возможность протестировать новый датчик, консоль манипулятор и систему управле
23.01.2013 50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки

волит забирать от реактора больше энергии. В настоящее время от 75 до 80% мощности реактора атомной подводной лодки используется для движения. В новой подлодке свободной мощности будет больше,

24.09.2012 Американцы будут ловить российские подлодки айсбергами

20 межконтинентальных баллистических ракет с 5-10 ядерными боеголовками в каждой, даже одна атомная субмарина может нанести серьезнейший ущерб крупному государству. При этом самые эффективные в
17.02.2012 Подлодки вооружат зенитными ракетами

бы, кроме того он позволяет идентифицировать цель и оценить тактическую обстановку. В то же время, в перспективе не исключается наведение ракеты с помощью других систем, в частности пассивного сонара подлодки, который может обнаружить вертолет по локализации волнового эффекта вертолетного винта. Система IRAS уже прошла успешные испытания Вооружение подлодок зенитными ракетами может изменить
30.12.2011 Китайские подлодки шумят на весь океан

тельность китайских военных моряков дала американцам возможность изучить характеристики китайских субмарин. Обнаружилось, что грозный китайский подводный флот угрожает ВМС США меньше, чем ожидалось – подлодки КНР оказались очень шумными. Как известно, шумность подлодки практически сводит на нет ее главное тактическое преимущество – скрытность. Еще совсем недавно, в 2007 году, китайск
28.12.2011 Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок

илотников (возможно, со взрывчаткой) с погруженных подводных лодок. Выглядит это следующим образом: субмарина в подводном положении подплывает к побережью или кораблю противника и выбрасывает и
27.05.2010 Обнаружены пропавшие в Желтом море 4 северокорейские подлодки

Военное командование Южной Кореи обнаружило в Желтом море пропавшие с радаров 4 северокорейские подлодки, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. Сообщается, что субмарины водоизмещением 300 тонн участвовали в стандартных учениях, после чего половина из них вернулась на базу, за еще двумя пр
15.09.2009 Капитана тайваньской подводной лодки смыло за борт во время учений в море

По сообщению тайваньских военных, спасатели ведут поиск капитана тайваньской подводной лодки, которого смыло за борт во время учений, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Сообщается, что 47-летний капитан Чен Чи-сунг, командир подводной лодки тайваньского
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации

«Трансшельф» (Королевство Нидерландов) завершило уникальную операцию по перевозке сразу двух подводных лодок проекта 671РТМ(К) «Щука» (Виктор III). Преодолев более 2500 км, «Трансшельф» доставил две подлодки в г. Большой Камень (залив Петра Великого в Японском море), откуда они затем будут отбуксированы в акваторию ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» для выгрузки ядерного топлива и последу
06.07.2009 Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану

Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал в ходе военных учений, проводившихся Вооруженными силами
15.06.2009 Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США

епосредственной близости следует китайская подлодка. Однако, по его словам, ВМС США не считают, что субмарина преднамеренно задела гидроакустическое оборудование, поскольку сонар мог заблокиров
10.06.2009 Шведские дайверы обнаружили советскую подводную лодку С-2

Группа шведских дайверов после десятилетних поисков обнаружила советскую подводную лодку С-2, затонувшую во время советско-финской войны в 1940 году, сообщает РБК со

01.09.2008 Бразилия построит свою первую атомную подводную лодку

ирует построить первую для страны и в целом для Южной Америки подводную лодку на атомном двигателе. Субмарина будет охранять огромные нефтяные запасы Бразилии, обнаруженные недавно в морской ак
22.08.2008 Личная субмарина для скучающих миллионеров

нет подводной лодки, имея которую вы могли бы некоторое время не скучать. Triton 1000 - это личная субмарина всего за 1,69 миллиона долларов. Вдова Белотелова точно бы не устояла…
07.07.2008 Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 лет назад, 7 июля 1998 года, из акватории Баренцева моря впервые в мировой практике с атомной подводной лодки ВМФ РФ, находящейся в подводном положении, ракетой-носителем "Штиль" был выведен на эллиптическую орбиту космический аппарат Tubsat-N, состоящий из двух искусственных спутников

02.07.2008 Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 9 сентября 1952 года начались работы по созданию первой отечественной подводной лодки "К-3" с атомной энергетической установкой (проект 627). Руководителем работ был назначен один из ведущих специалистов подводного кораблестроения В.Н.Перегудов. Строительство лод
28.05.2008 В Красном море терпит бедствие британская субмарина

ая подводная лодка Superb натолкнулась на подводные скалы в Красном море. В результате столкновения субмарина получила серьезные повреждения. При этом никто из 112 членов экипажа не пострадал.

13.02.2008 Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка

сообщила пресс-служба производственного объединения "Севмаш", вечером 12 февраля 2008 года на акватории ПО «Севмаш» из плавучего дока спущен на воду атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий». Спуск подлодки на воду ознаменовал завершение серьезного этапа работ, которые были проведены после вывода корабля из стапельного цеха. В настоящее время «Юрий Долгорукий» ошвартован у достроечной наб
14.09.2007 Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные

роекта «20120» не существует. По мнению военных аналитиков, на которых ссылается Telegraph, атомная подводная лодка будет отличаться от своих предшественниц способностью проводить под водой до

03.07.2007 Обнаружена потопленная советская подводная лодка

В Балтийском море неподалеку от Аландских островов в шведских территориальных водах найдена советская подводная лодка Щ-305, сообщает Reuters. Лодку нашла финско-шведская группа исследователей c помощью гидролокатора на глубине 136 м. Щ-305 была потоплена финнами в 1942 г., во время Второй миро
28.05.2007 Самая большая в мире субмарина

Данный подводный гигант считается самым большим и могучим в мире. Это подводная лодка класса "Тайфун" (по версии НАТО, по нашей классификации - "Акула"), которая имеет название "Дмитрий Донской". Максимальная глубина погружения - 400 м, в автономном плавании лодк
17.05.2007 Россия укрепит подводную мощь Индии

лодку. По данным архангельского издания “Волна”, подлодка “Синдувиджай” – уже четвертая однотипная субмарина индийских ВМС, прошедшая ремонт и модернизацию на “Звездочке”. В 1999 году здесь бы
17.04.2007 В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения

вмашпредприятия" была выведена создаваемая на предприятии АПЛ "Юрий Долгорукий" - головная ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта 955. "Главное, что России по плечу делать

25.12.2006 ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"

ую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации Ge
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие

Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие

Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки

Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки

Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку

Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и 
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку

Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и 
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности

ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности

ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка

Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка

Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

ожена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Северном машиностроительном
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

ожена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Северном машиностроительном

Публикаций - 257, упоминаний - 345

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Парус Корпорация 538 14
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 14
Ubisoft Romania 19 13
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1078 8
Бука - Buka Entertaiment 481 7
Gibbs Technologies 5 4
ДОК 782 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 100 4
Samsung Electronics 9885 4
Прогноз 1691 4
BAE Systems 169 3
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 3
Microsoft Corporation 23886 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 141 2
Pioneer Corporation 423 2
Формоза - Formoza 175 2
Орбита 286 2
Ростех - Автоматика Концерн 1553 2
Schneider Electric - Электрощит Самара 24 2
Siemens AG - Siemens Group 2560 2
Transas - Транзас ГК 150 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 417 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 48 2
HERE Technologies 104 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
Virgin Group 142 1
AMD Graphics Product Group - ATI 928 1
ИКС - Гарда ГК - Бастион 94 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 183 1
H2O 18 1
Новый диск 954 1
Руссобит-М 264 1
Ricoh Pentax 218 1
Casio 333 1
ПрограмБанк 95 1
5nine Software 1873 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 23 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 123 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 387 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 22
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 18
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 18
Lockheed Martin 752 7
Boeing 990 6
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 6
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 27 5
General Dynamics 55 4
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X-Level Studios - Cosmos Studios 6 4
Northrop Grumman 201 3
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Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 3
Малахит 17 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 67 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Русский Страховой Центр 9 2
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 2
Рики ГК 6 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 351 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 2
LEGO 230 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 145 2
ЕКА Топливная компания 139 2
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Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 1
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Warner 554 1
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Россия - РФ - Российская федерация 128696 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50902 82
Земля - планета Солнечной системы 10045 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40454 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13130 30
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 70 30
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Германия - Федеративная Республика 12314 27
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 812 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2721 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4974 18
Европа 21574 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15840 15
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 555 13
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 122 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 34 11
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Россия - ПФО - Оренбургская область 560 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3476 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15647 10
Индия - Bharat 5186 9
Средиземное море - Средиземноморье 196 9
Мировой океан - World Ocean 490 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 646 9
Япония 13062 9
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США - Калифорния 4694 8
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13887 7
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 31 7
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Арктика - Северный полюс 163 7
Иран - Исламская Республика Иран 1023 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 700 6
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