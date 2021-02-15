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Картридер Cardreader



15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
22.10.2019 Lenovo представила моноблок IdeaCentre A540 на российском рынке. Цены 1
04.09.2019 Acer представила линейку Chromebook. Фото 1
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей 1
16.05.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1 1
19.11.2018 Positive Technologies: все банкоматы уязвимы к перехвату данных платежных карт 1
18.10.2018 «Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга 1
14.09.2018 Обзор ноутбука Asus ZenBook UX410UF-GV013T 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 1
29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений 1
21.03.2018 Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon 1
20.03.2018 Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1
10.01.2018 9 самых автономных ноутбуков. Версия ZOOM 1
07.09.2017 9 самых дорогих ноутбуков 1
10.07.2017 GOODRAM организует универсальный доступ к информации 1
20.04.2017 Apple готовит iMac с производительностью как у сервера 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
03.02.2017 Обзор камеры Nikon Keymission 360 1
22.12.2016 Обзор новейшего MacBook Pro 15: ноутбук будущего 1
21.11.2016 Microsoft начала продажи «убийцы» Apple iMac 1
01.11.2016 Новые MacBook Pro и горы переходников: просчет Apple? 1
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ 1
28.09.2016 Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция 1
29.02.2016 Обзор ноутбука Fujitsu LIFEBOOK S935: полноценная рабочая станция 1
10.11.2015 Планшеты с большими экранами: размер имеет значение? 1
30.10.2015 Microsoft Surface: долгая дорога к успеху 1
14.04.2015 Хиты продаж: популярные ноутбуки весны 2015 года 1
03.02.2015 Настольный компьютер в кармане: эволюция и революция 1
20.10.2014 Три решения от компании Dell для современного специалиста 1
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко 1
16.01.2014 LifePay привез в Россию мини-терминалы для смартфонов, позволяющие принимать к оплате чиповые карты 1
25.11.2013 Большое тестирование трёх лучших автомобильных регистраторов 1
02.07.2013 Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года 1
14.05.2013 Обзор серии ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Картридер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11247 10
Acer Group 2307 9
Apple Inc 10667 7
Nvidia Corp 3115 6
HP Inc. 5303 5
Sony 6140 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1097 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1825 4
Toshiba Corporation 2830 4
Dell EMC 4724 3
MSI - Micro-Star International 512 3
Microsoft Corporation 22462 3
AMD - Advanced Micro Devices 3656 3
Элемент ГК - Elementec 1375 3
Вертикаль - башенный оператор 448 2
Lenovo Group 2074 2
SanDisk 311 2
Philips 1957 1
Nikon 586 1
Canon 1339 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 1
Hitachi - Хитачи 1416 1
Merlion iRU - Деловой офис 227 1
AMD Graphics Product Group - ATI 872 1
Wilk Elektronik 7 1
Siemens Mobile 61 1
Transcend Information 69 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 1
VAIO 273 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1782 1
Quanta Computer 202 1
Kingston Technology 186 1
HTC Corporation 1423 1
Seiko Epson Corporation 864 1
Digma 73 1
K-Systems - К-Системс 127 1
iriver 164 1
OKI - ОКИ Системс Рус 161 1
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 1
Samsung Electronics 9322 1
Ferrari NV 144 3
Открытие ФК 2613 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9298 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5265 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 23
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 17
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3099 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1575 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4414 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2238 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3141 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 661 10
DDR - Double data rate 2416 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3121 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3920 8
Принтер - Printer - печатание 1545 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 530 7
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 533 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1332 5
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 215 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2049 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1026 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 339 3
МФУ - Многофункциональное устройство 885 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 725 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3675 3
Фотокамеры - Фотоаппараты 1361 3
Kensington lock 163 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8564 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1546 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 609 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1866 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 3
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1025 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 13
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 213 9
Microsoft Windows 10 11571 6
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 179 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1080 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1065 4
Intel Core i - Cерия процессоров 413 4
AMD Mobility Radeon 223 4
Adobe Photoshop 667 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 681 3
Intel Core Solo 86 3
Microsoft Windows 7 1779 3
Microsoft Windows XP 2386 3
Google Android 11941 3
Apple MacBook Pro 490 3
Apple iPod 1361 2
Microsoft Surface Studio 18 2
IBM ThinkVantage 32 2
Intel Celeron - Серия процессоров 924 2
Microsoft Windows Hello 189 2
Apple iPad 3652 2
AMD Radeon HD 264 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6233 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 513 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Microsoft Cortana 147 2
Nvidia GeForce GTX 458 2
Microsoft Surface - Планшет 382 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1504 2
AMD Radeon Xpress 61 2
Toshiba SmartMEDIA 151 2
AMD Turion 130 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
OKI Sendys 3 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 60 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Apple iSight 71 1
Ксенин Алекс 311 9
Ерофеева Мария 31 3
Принцевская Людмила 33 3
Лаптева Марина 114 3
Иванов Константин 25 1
Газаров Артур 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 107650 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 2
Япония 9989 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3049 1
Китай - Тайвань 2073 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 1
Италия - Итальянская Республика 3280 1
Европа 11991 1
Земля - планета Солнечной системы 7349 1
Германия - Берлин 633 1
Эргономика 782 7
Ctrl 68 2
Русский язык 5013 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 2
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 58 1
Градус Цельсия 239 1
Бизнес-акселератор 290 1
Мошенничество - Махинации 1980 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 1
CNews - ZOOM.CNews 1555 3
DigiTimes - Издание 1284 1
PCMark 103 2
IDC - International Data Corporation 4663 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 172 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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