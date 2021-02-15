Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Картридер Cardreader
Публикаций - 87, упоминаний - 87
Картридер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ferrari NV 144 3
|Открытие ФК 2613 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
|Ксенин Алекс 311 9
|Ерофеева Мария 31 3
|Принцевская Людмила 33 3
|Лаптева Марина 114 3
|Иванов Константин 25 1
|Газаров Артур 77 1
|CNews - ZOOM.CNews 1555 3
|DigiTimes - Издание 1284 1
|PCMark 103 2
|IDC - International Data Corporation 4663 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru