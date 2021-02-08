Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гипросвязь ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 59
Гипросвязь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
|МТС Cloud - CloudMTS 125 1
|Microsoft Azure Stack 56 1
|HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
|NVision Барьер 8 1
|Microsoft Azure 1171 1
|IBM Watson 105 1
|Малыш Алексей 4 4
|Юрченко Евгений 75 3
|Приданцев Сергей 82 2
|Лящ Михаил 33 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Пяттаев Владислав 1 1
|Фролов Алексей 11 1
|Муров Андрей 3 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Титов Руслан 2 1
|Столяров Виктор 3 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|CNews Analytics 1991 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru