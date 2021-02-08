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Гипросвязь ПАО


08.02.2021 «Гипросвязь» запустила продукт для цифровой трансформации бизнеса 2
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
13.09.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Екатеринбурге 3
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 1
14.06.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде 2
09.10.2018 Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию до 2022 года 3
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле 4
25.05.2018 ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 1
16.12.2015 «Ростелеком» провел ажиотажный конкурс с 41 участником и 19 победителями 1
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
06.03.2013 В Москве пройдет выставка-конференция «Телемедицина будущего» 1
04.02.2013 19 февраля в Москве начнет работу форум по развитию инфокоммуникаций в России 1
28.11.2012 14 декабря в Москве пройдет круглый стол на тему «Создание Национальной телемедицинской системы РФ» 1
28.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
26.11.2012 14 декабря в Москве пройдет круглый стол на тему «Создание Национальной телемедицинской системы РФ» 1
23.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
21.08.2012 6 сентября в Москве состоится круглый стол «Стратегия перехода на IPv6» 2
05.07.2012 В России создан альянс для развития национальных телемедицинских систем 3
14.06.2012 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1
29.05.2012 5 июня в Москве пройдет международная конференция «Управление сетями электросвязи» 1
24.05.2012 4 июня в Москве состоится конференция по обеспечению качества телеком-услуг 1
22.05.2012 5 июня в Москве пройдет международная конференция «Управление сетями электросвязи» 1
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
18.01.2012 Глава Минкомсвязи: система веб-выборов «не может не сработать» 1
07.12.2011 «Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети 1
08.07.2011 Владимир Бондарик назначен гендиректором «Гипросвязи» 1
10.09.2010 Гендиректор «Связьинвеста» подал в отставку 1
08.09.2010 «Ростелеком» предоставил проектному институту «Гипросвязь» канал доступа в интернет 2
09.07.2010 В СФО состоялось заседание технического совета «Связьинвеста» 1
10.06.2010 В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
25.05.2010 «Синтерра-Сибирь» и сибирский филиал «Гипросвязи» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.02.2009 В «Связьинвесте» новый гендиректор 1
19.01.2009 Главу «Связьинвеста» выберут 10 февраля. Фаворит известен 1
11.07.2008 «Гипросвязь» внедряет AXE-10 на Северо-Западе 1
04.06.2008 Чистая прибыль «Гипросвязи» в 2007 г. выросла на 94,5% 1
21.05.2008 АДЭ исследует ИБ для Минсвязи 1
29.02.2008 «Гипросвязь» модернизирует сеть связи «ВолгаТелекома» 2
18.01.2008 В Грозном построят сеть NGN 2

Публикаций - 44, упоминаний - 59

Гипросвязь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 17
Ростелеком Связьинвест 706 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
ВолгаТелеком 223 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Ростелеком ЦентрТелеком 195 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
Ростелеком Дальсвязь 208 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
ECI Telecom 23 1
RRC 67 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ДиалогНаука 92 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
Синтерра - Synterra 570 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 1
Optima - Оптима 50 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Oracle Corporation 3363 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Аплана Группа компаний 102 1
Талмер - Talmer 23 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Luxoft - Люксофт 233 1
DXC Technology 17 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Воентелеком 134 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Связьтранснефть 15 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Альфа-Банк 1127 1
Русский стандарт Банк 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта Банк 289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Совкомбанк ПАО 147 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft Azure Stack 56 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
NVision Барьер 8 1
Microsoft Azure 1171 1
IBM Watson 105 1
Малыш Алексей 4 4
Юрченко Евгений 75 3
Приданцев Сергей 82 2
Лящ Михаил 33 1
Сапунов Алексей 30 1
Осеевский Михаил 221 1
Пяттаев Владислав 1 1
Фролов Алексей 11 1
Муров Андрей 3 1
Зятьков Юрий 6 1
Титов Руслан 2 1
Столяров Виктор 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Тверская область 249 1
Япония - Токио 291 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Тверь 328 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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