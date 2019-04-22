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ГУВД Москвы
Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
ГУ МВД России по городу Москве


22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
19.12.2018 Состоялась крупнейшая госзакупка ПК на российских процессорах 1
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 1
01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД 1
26.02.2018 МВД требует от своего сотрудника 1,4 миллиарда за «кривую» ИТ-систему 1
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет 1
07.04.2015 Задержан похититель Wi-Fi-роутеров из столичного метро 2
10.11.2014 МГТС отключила узел «Акадо», обслуживающий правительственных абонентов 1
21.02.2014 В «Энвижн Груп» сменился генеральный директор 1
05.06.2012 Новый ИТ-директор Санкт-Петербурга начал войну с «бардаком» 1
07.12.2011 Глава Cognitive: Кремль сильно напакостил, но альтернативы Путину у России нет 1
05.10.2011 Полиция ликвидировала под Москвой фабрику фальшивых банковских карт 2
01.02.2011 Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи 1
27.12.2010 «Мегафон» не расплатился за московские частоты 1
23.12.2010 Правоохранительные органы устроили «маски-шоу» в «Ланите» 1
09.11.2010 Россия: «перепрошивка» мобильника грозит уголовной ответственностью 3
02.11.2010 Москва: уволенный глава ИБ-отдела банка атаковал своего работодателя 1
28.10.2010 Партнера МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» обвинили во взятках чиновникам 2
18.10.2010 Российского партнера «Википедии» обвинили в экстремизме 1
31.08.2010 В Москве задержана крупнейшая банда хакеров 2
09.08.2010 Приостановлено делегирование домена торрент-трекера Torrentino.ru 2
29.03.2010 Закрыты еще 16 торрент-сайтов 1
24.03.2010 Милиция объявила войну пользователям торрентов 2
19.03.2010 Медведев поручил Нургалиеву разобраться с iFolder.ru 1
18.03.2010 Милиция обесточила серверы «Агавы» и отключила файлообменник iFolder 1
18.03.2010 Файлообменный сервис iFolder.ru закрыт властями 1
12.01.2010 Видеонаблюдение Москвы: подрядчик арестован, тендер на миллиард отменен 1
01.10.2009 УБЭП продолжает обыски в «Лужниках» 1
04.08.2009 Новым ИТ-директором Москвы стал строитель 1
27.07.2009 Главу Sunrise не выпустили на свободу из-за SMS 1
24.07.2009 Суд санкционировал арест совладельца Sunrise, обвиняемого в мошенничестве 1
21.07.2009 Владельцу сети магазинов Sunrise предъявлено обвинение в мошенничестве 1
20.07.2009 Владелец сети магазинов Sunrise арестован в Москве 3
16.07.2009 В Москве изъяли пиратские DVD-диски на 50 млн руб. 1
03.03.2009 В Москве ликвидирована группировка, занимавшаяся подделкой билетов на метро 1
20.11.2008 Россия: подержанные трубки запретят продавать 1
06.11.2008 Вора-милиционера поймали благодаря интернету 2

Публикаций - 53, упоминаний - 65

ГУВД Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
HTC Corporation 1196 3
РТЛабс 145 3
I-Defence 4 2
Verisign 59 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Крок 1221 1
Cisco Systems 2054 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Т-Платформы 274 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Почта Банк 289 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Аэрофлот 493 2
Assist - Ассист 125 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Телефон.Ру 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Демократическая политическая партия США 36 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ИТ-аутсорсинг 671 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 80 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Модернизация ИБД 6 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 2
Linux OS 4272 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система 1 1
Нечаев Владимир 10 5
Нечаев Андрей 21 5
Шилов Сергей 61 4
Нащекин Алексей 111 3
Врублевский Павел 75 2
Махонов Александр 29 2
Михайлов Сергей 37 2
Фомченков Георгий 9 2
Докучаев Дмитрий 14 2
Стоянов Руслан 30 2
Купинский Геннадий 4 2
Железникова Александра 1 1
Худык Сергей 1 1
Вырышева Ирина 1 1
Телятников Сергей 1 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 17
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Канада - Нью-Денвер 4 2
США - Иллинойс 75 2
США - Аризона 97 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Америка 465 2
Канада 1309 2
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Европа 3781 1
Украина 3389 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Wikipedia - Википедия 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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