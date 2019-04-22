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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГУВД Москвы
Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве
ГУ МВД России по городу Москве
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 65
ГУВД Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|Почта Банк 289 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
|Аэрофлот 493 2
|Assist - Ассист 125 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Телефон.Ру 61 1
|Нечаев Владимир 10 5
|Нечаев Андрей 21 5
|Шилов Сергей 61 4
|Нащекин Алексей 111 3
|Врублевский Павел 75 2
|Махонов Александр 29 2
|Михайлов Сергей 37 2
|Фомченков Георгий 9 2
|Докучаев Дмитрий 14 2
|Стоянов Руслан 30 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Железникова Александра 1 1
|Худык Сергей 1 1
|Вырышева Ирина 1 1
|Телятников Сергей 1 1
|Кореш Виктор 71 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 20
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
|УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru