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SafeData
Центр Хранения Данных


24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
27.04.2020 «Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом 1
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов 1
12.08.2019 «Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 1
06.09.2018 DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома» 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
25.07.2017 NetApp: На российском рынке у нас сильная конкуренция, но мы неуклонно растем 1
27.06.2017 Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 5
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» 1
03.03.2017 «Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100% 4
23.12.2016 ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData 3
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 2
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
25.02.2016 Сергей Чиков: «Почта Банк» будет использовать ИТ-аутсорсинг 1
10.02.2016 Huawei построила в Москве ЦОД для «Акадо» 1
21.12.2015 Антон Антонов стал директором по продажам в Linxdatacenter 2
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 5
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 1
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData 4
16.01.2015 Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение контроля над группой SafeData 2
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 2
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
18.11.2014 Спрос на услуги коммерческих ЦОД сосредоточен в Москве 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1

Публикаций - 51, упоминаний - 85

SafeData упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 31
Крок 1221 10
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Cisco Systems 2056 4
Microsoft Corporation 11168 4
Акадо Телеком - Комкор 612 3
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 3
Selectel - Селектел 137 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
Ngenix 42 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
HP - Hewlett-Packard 901 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
3data - 3дата 32 2
Ланит ГК 1160 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Deiteriy - Дейтерий 39 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Hitachi Vantara 100 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
Универсальные технологии 4 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Ланит Интеграция 101 1
Caravan - Караван 13 1
IBM 3557 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Почта России ПАО 1579 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ24 583 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Администрация Президента РФ 269 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Счётная палата РФ 461 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Kubernetes 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
DataLine Nord ЦОД 15 5
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 5
ТрастИнфо ЦОД 24 4
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Symantec NetBackup 49 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Крок ЦОД 15 1
SafeData ЦОД 1 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Linux OS 4276 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
HPE ProLiant ML - Серия серверов 1 1
Caravan Aero 9 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Office 365 769 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
VMware ESXi 142 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
CloudМТS 19 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Калугин Сергей 162 4
Семенихин Максим 9 3
Самойлов Юрий 55 3
Мотовилов Олег 58 2
Солдатов Алексей 77 2
Березин Максим 60 2
Ветров Михаил 4 2
Флорентьева Мария 17 2
Севастьянов Алексей 23 2
Марголин Михаил 2 2
Фолин Михаил 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Солдатова Галина 8 1
Носков Михаил 21 1
Луковников Михаил 19 1
Горкавенко Дмитрий 2 1
Борман Константин 5 1
Ковальчук Юрий 30 1
Щеголев Евгений 1 1
Анисимов Константин 27 1
Емельченков Сергей 83 1
Рогов Илья 5 1
Лановенко Светлана 1 1
Киселев Александр 61 1
Железнов Видия 4 1
Чиков Сергей 17 1
Квашук Сергей 13 1
Акатьева Мария 2 1
Телятников Алексей 12 1
Медунов Алексей 3 1
Шкиттин Алексей 2 1
Кречетов Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Мордашов Алексей 29 1
Рейман Леонид 422 1
Колбин Евгений 43 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - Тверская область 249 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Лыткарино 30 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа 3788 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 24 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
CNews Analytics 1991 16
Juniper Research 278 1
Gartner 2197 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769226, в очереди разбора - 672910.
Создано именных указателей - 46354.
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