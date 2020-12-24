Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SafeData
Центр Хранения Данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 85
SafeData упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калугин Сергей 162 4
|Семенихин Максим 9 3
|Самойлов Юрий 55 3
|Мотовилов Олег 58 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Березин Максим 60 2
|Ветров Михаил 4 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Севастьянов Алексей 23 2
|Марголин Михаил 2 2
|Фолин Михаил 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Солдатова Галина 8 1
|Носков Михаил 21 1
|Луковников Михаил 19 1
|Горкавенко Дмитрий 2 1
|Борман Константин 5 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Анисимов Константин 27 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Рогов Илья 5 1
|Лановенко Светлана 1 1
|Киселев Александр 61 1
|Железнов Видия 4 1
|Чиков Сергей 17 1
|Квашук Сергей 13 1
|Акатьева Мария 2 1
|Телятников Алексей 12 1
|Медунов Алексей 3 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Кречетов Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Рейман Леонид 422 1
|Колбин Евгений 43 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Медуза - Meduza 18 1
|CNews Analytics 1991 16
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2197 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769226, в очереди разбора - 672910.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769226, в очереди разбора - 672910.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru