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PIX RPA Platform.


 

Николай Буланов, Директор по консалтингу, PIX Robotics "Скоростная цифровизация: теория и практика" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 


29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение

«Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компания
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах

28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирова
23.10.2023 ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA

кций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности. Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе

27.09.2023 «Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»

кая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий

15.08.2023 «Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA

«Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников. Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA

с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта

01.12.2022 Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA

Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics. Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудни
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей

автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом,

05.07.2022 «Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX

невных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи. «Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рут
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix

Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix. Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную пл
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО

Платформа PIX RPA, разработанная резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компанией PIX Robotics, включена в Единый реестр российских программ. PIX Robotics - российский разработчик

Публикаций - 75, упоминаний - 82

PIX RPA Platform. и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 59
UIPath 101 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 15
8213 13
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 8
SAP SE 5276 7
Telegram Group 1983 4
Blue Prism 28 4
Microsoft Corporation 24623 4
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 4
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 3
Automation Anywhere 10 3
Salesforce.com - Tableau Software 110 3
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Крок - Croc 1777 2
Корус Консалтинг ГК 1216 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Qlik - QlikTech 160 2
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 10 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Rondem - Рондем 6 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
Ростелеком 9699 1
АйТи 1365 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Спортмастер - Sportmaster 176 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Альфа-Капитал УК 102 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
ФосАгро 126 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 3
Велесстрой СМУ 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Аргос 2003 2 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование 160 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Силовые машины 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 6
Федеральное казначейство России 1772 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Фонд Росконгресс 18 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 73
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 30
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Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 8
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Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 7
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 5
Оцифровка - Digitization 4539 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 5
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
PIX BI 52 36
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 29
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 12
Примо РПА - Primo RPA 31 8
Linux OS 9936 8
Sherpa RPA 24 7
Microsoft Windows 15656 7
Microsoft Office 3734 6
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 5
PIX Master 6 5
Microsoft Office Excel 1197 4
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
ELMA RPA 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 2
Qlik Sense 41 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 2
PIX Robotics - PIX Robot 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Lexema RPA 2 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Office Word 776 1
Ложкин Сергей 43 14
Мусолов Вячеслав 15 10
Буланов Николай 13 5
Черников Александр 22 4
Чернявский Леонид 11 4
Белостоцкий Сергей 8 3
Серов Кирилл 6 3
Высоцкий Дмитрий 3 3
Коптелов Андрей 109 2
Бабанкина Виктория 3 2
Солдатов Алексей 98 2
Солдатов Сергей 18 2
Баев Андрей 9 2
Ильясов Самир 2 2
Иткин Владимир 6 2
Ильин Игорь 3 2
Батищев Александр 4 2
Подгорнов Вячеслав 5 2
Селезнев Денис 26 2
Ильина Анна 3 2
Шевченко Александр 12 2
Кабаков Ярослав 59 1
Волков Сергей 80 1
Садовенко Илья 65 1
Захаров Алексей 47 1
Бычков Николай 11 1
Степанов Вячеслав 8 1
Соболев Михаил 6 1
Плашкевич Сергей 4 1
Тюльпа Дарья 2 1
Кроткова Карина 1 1
Карпова Мария 1 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Харитонов Вадим 28 1
Сухарев Александр 7 1
Чураков Степан 1 1
Сергеев Антон 11 1
Пешехонов Константин 22 1
Смыкалов Дмитрий 4 1
Смирнов Константин 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Европа 21767 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Казахстан - Республика 5525 3
Америка Латинская 1811 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Канада 4881 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Колумбия - Республика 528 1
Америка Центральная 75 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5431 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
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Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
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