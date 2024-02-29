PIX RPA Platform.

Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение «Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компания

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах

PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова». В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирова

ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA кций без необходимости собирать их вручную. Были проведены деловые встречи и бизнес-игры, на которых ИТ-специалисты познакомили сотрудников университета с принципами работы и преимуществами платформы Pix RPA, особенностями выбора процессов для роботизации и оценки ее эффективности. Для ускорения роботизации внутренних процессов вуза НИУ ВШЭ планирует обучать студентов работе на платформе

«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» кая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий

«Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA «Первый бит» завершил проект миграции роботизированных процессов холдинга S7 на платформу Pix RPA. Программные роботы помогают с задачами различных отделов, выполняя работу более 20 сотрудников. Холдинг S7 внедряет современные технологии и предъявляет высокие требования к надежности

«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта

Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics. Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудни

PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом,

«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX невных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи. «Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рут

Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix. Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную пл