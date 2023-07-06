Backup and Recovery Snapshot Снапшот Снимок файловой системы или экрана Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени
Backup and Recovery упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GigaOM 70 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 1
|N+1 - Издание 142 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
|Hacker News 23 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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