Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 125580
ИКТ 10289
Организации 7999
Ведомства 1371
Ассоциации 778
Технологии 3121
Системы 20866
Персоны 49490
География 2019
Статьи 1409
Пресса 1007
ИАА 614
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2006
Мероприятия 815

Backup and Recovery Snapshot Снапшот Снимок файловой системы или экрана Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени



06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1

20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1

02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 1

03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1

09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ 1

28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1

28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1

27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? 2

21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 1

11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1

27.07.2022 Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных 1

24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1

19.04.2022 Новый функционал BI 1

28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1

23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений 1

22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1

21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1

16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 1

15.02.2022 Осенние премьеры TATLIN.UNIFIED 1

09.02.2022 Infinidat усовершенствовала платформу Infiniguard 1

13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга 1

22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions 1

30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 2

09.11.2021 Astra Linux и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД «Восток» и комплекса средств виртуализации «Брест» 1

29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 1

15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1

10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 1

06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM 5000 1

12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1

26.04.2021 Разработана новая технология для энергоэффективного хранения данных 1

07.04.2021 Infinidat помогает компаниям бороться с атаками программ-вымогателей 1

11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1

24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей 3

18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 3

03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud 1

26.01.2021 Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений 2

15.01.2021 «Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД 1

24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1

01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1


Публикаций - 208, упоминаний - 247

Backup and Recovery упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2201 30
Microsoft Corporation 23854 30
NetApp - Network Appliance 636 24
Dell EMC 4959 16
Oracle Corporation 6422 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6488 13
SAS Institute 926 13
Veeam Software 299 10
Google LLC 11199 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 739 8
IBM - International Business Machines Corp 9280 8
Intel Corporation 11791 8
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 128 8
SAP SE 5014 8
Citrix Systems 793 7
HP Inc. 5595 7
7350 6
Synology Inc - SLMP PTE 136 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 5
Qsan Technology 21 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1035 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 326 5
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 5
Cisco Systems 4950 4
Softline - Софтлайн 2233 4
Pure Storage 52 4
Red Hat 1256 4
DSCon - Distribution Service Consulting 40 4
Nutanix 87 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 242 3
Commvault 169 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 577 3
Infinidat 32 3
Apple Inc 11447 3
Seagate Technology 721 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 508 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 111 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6746 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 436 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 315 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 162 1
ПГК - Первая грузовая компания 161 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 87 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 97 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 35 1
Татнефть 213 1
Татэнерго 43 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1302 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 385 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Colonial Pipeline 28 1
Meta Group 55 1
Силовые машины 86 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 44 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 1
Альфа-Банк 1641 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 862 1
Volkswagen Group - VW 264 1
Puma - Пума 43 1
Протек - Центр внедрений 54 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 1
re:Store 165 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 366 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 218 1
UPS 189 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2562 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2530 1
Открытие ФК - Росгосстрах 313 1
LEGO 230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9807 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3130 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2068 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 2
Правительство Москвы 2143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3956 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 365 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2581 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 1
Электронная Москва АО 27 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
4CIO 753 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8437 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56196 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26786 85
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5007 67
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5147 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18362 50
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2262 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22807 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9874 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17839 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13898 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19630 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27117 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2863 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41730 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21350 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1817 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2086 21
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 689 20
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 915 20
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 662 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9691 20
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 287 19
Масштабируемость - Scalability 2797 19
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3143 19
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 285 18
Clone - Клонирование 454 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9606 17
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 601 16
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1672 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11327 15
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 219 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8654 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13761 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1672 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3539 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11654 13
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 496 12
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1310 12
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 369 12
Microsoft Windows 14786 29
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 184 28
Linux OS 8668 24
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 567 21
VMware vSphere 520 14
Microsoft SQL Server 1504 13
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 242 11
Microsoft Exchange 1361 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1125 9
NetApp ONTAP 73 8
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 184 8
Google Cloud Platform - GCP 278 7
Microsoft Azure 1344 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1289 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 851 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 743 6
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 44 6
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 79 6
Apple iPhone 6 6330 6
Citrix XenServer 92 6
Synology RackStation RS - серия СХД 36 6
Microsoft Office 3537 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 38 5
Veeam Backup&Replication 102 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 825 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2898 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 145 4
Pure Storage FlashArray 22 4
Microsoft Windows 2000 12888 4
Oracle СУБД 600 4
Microsoft Office Excel 1105 4
Synology NAS 37 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 251 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 3
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 3
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 483 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 3
Apple iOS 7102 3
Google Android 13021 3
Володкович Вячеслав 86 7
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Самойленко Александр 9 3
Ройфман Роман 16 3
Wang Michael - Ванг Майкл 18 3
Вайнер Всеволод 26 2
Королюк Алексей 86 2
Овчинников Илья 7 2
Волков Роман 17 2
Рустамов Рустам 300 2
Сударкин Евгений 23 1
Лопатин Александр 22 1
Аникин Леонид 61 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Яхина Ирина 40 1
Ремень Виктор 8 1
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 3 1
Burr Matt - Барр Мэтт 3 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Романов Михаил 31 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Краснов Александр 51 1
Соловьев Михаил 30 1
Колегов Иван 5 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Салтыков Егор 1 1
Колмычек Павел 18 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Агаев Сергей 24 1
Meloy Michael - Мелой Майк 1 1
Новиков Павел 85 1
Сорокин Святослав 27 1
Комаров Константин 16 1
Карасев Антон 10 1
Черевков Алексей 11 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Guangbin Meng - Гуанбинь Мэн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 128101 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50851 12
Европа 21559 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15732 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15597 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13868 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40539 5
Япония 13054 4
Германия - Федеративная Республика 12269 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1021 2
Франция - Французская Республика 7642 2
Индия - Bharat 5178 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Сингапур - Республика 1794 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2913 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 27 1
Нидерланды 3356 1
Иран - Исламская Республика Иран 1022 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1014 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 365 1
Люксембург Великое Герцогство 410 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Япония - Иокогама 37 1
Луна - спутник Земли 1448 1
Германия - Бавария 67 1
Куба - Республика 329 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 196 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 437 1
США - Массачусетс - Бостон 377 1
Бразилия - Сан-Паулу 148 1
Австралия - Сидней 274 1
Бельгия - Королевство 985 1
Земля - планета Солнечной системы 10036 1
Дания - Королевство 1237 1
Польша - Республика 1891 1
Европа Восточная 3022 1
Америка 2167 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 1
Канада 4752 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9684 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11356 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43557 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11348 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46247 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5018 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5146 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4867 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4157 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6363 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1537 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2021 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21539 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1117 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4755 6
Экспорт - Экспортные операции 2874 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2526 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1224 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7244 5
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1719 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4870 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2808 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25328 4
Регистратор 1391 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5963 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2562 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8709 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3973 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5444 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2707 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10239 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4438 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1182 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7238 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3887 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4664 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3158 2
Аудит - аудиторский услуги 2025 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6731 2
GigaOM 70 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 1
N+1 - Издание 142 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
Hacker News 23 1
CNews Северо-Запад 24 1
IDC - International Data Corporation 4875 8
Gartner - Гартнер 3503 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7614 2
Fortune Global 500 284 1
Markets&Markets Research 106 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
CNews Инновация года - награда 99 1
Mordor Intelligence 20 1
Fortune Global 100 139 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
Forbes Global 2000 32 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 175 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 320 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 703 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 1
VeeamON Forum 9 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1843 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 1
CNews FORUM Кейсы 155 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11962 1
NetApp Insight - конференция 7 1
VMworld 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2164 1
Oracle TechForum 25 1
Violin Forum 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1246245, в очереди разбора - 840230.
Создано именных указателей - 125580.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще