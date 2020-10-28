Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росбанк Дом
ранее DeltaCredit (ДельтаКредит)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 66
Росбанк Дом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бычков Александр 39 17
|Самедов Тимур 19 17
|Кучугин Илья 41 13
|Нагаев Олег 30 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Попов Андрей 72 10
|Потапкин Михаил 26 9
|Суворов Антон 20 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Беляев Владислав 65 9
|Таланов Максим 11 9
|Натрусов Артем 121 9
|Воронин Петр 35 9
|Меньшов Кирилл 72 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Ушацкий Андрей 100 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Аксаков Анатолий 98 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Чамара Денис 57 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Шипов Савва 70 8
|Теличева Наталья 125 6
|Валеев Рафаэль 9 5
|Хасин Михаил 26 5
|Кишова Алина 4 4
|Крысина Ольга 109 4
|Айвазов Армен 449 4
|Белоусов Максим 59 4
|Алперин Семен 5 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Франтов Роман 14 4
|Иванов Сергей 173 4
|Главчев Владимир 17 3
|Forbes - Форбс 442 1
|Gartner 2197 3
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru