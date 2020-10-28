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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Росбанк Дом
ранее DeltaCredit (ДельтаКредит)


28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса 2
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
15.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 2
27.11.2018 Дельтакредит: Через год-полтора банки превратятся в экосистемы 3
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России 2
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 3
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 2
04.07.2018 Банк «Дельтакредит» при партнерстве с ЦИАН запустил сервис для подбора квартир 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
26.03.2018 «Дельтакредит» обновил сервис для онлайн-одобрения кредитов 1
05.03.2018 «Дельтакредит» и SRG создали систему для взаимодействия с оценщиками 2
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
22.05.2017 Алексей Лола возглавил центр развития розничных цифровых решений Росбанка 2
04.04.2017 «ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов благодаря онлайн-сервису на базе Microsoft Dynamics CRM 2
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
20.06.2016 Банк «ДельтаКредит» запустил мобильное приложение для iOS и Android 1
17.05.2016 Банк «ДельтаКредит» запустил новый веб-сервис для потенциальных заемщиков 2
28.04.2016 Банк «Агропромкредит» запустил услугу пополнения карт и погашения кредитов других российских банков 1
23.11.2015 Банк «Дельтакредит» запустил сервис по онлайн-оплате кредита с помощью карты 3
16.11.2015 Банк «ДельтаКредит» поручил «ЦМД-софт» сопровождение и развитие системы продаж кредитных сделок 3

Публикаций - 50, упоминаний - 66

Росбанк Дом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Microsoft Corporation 11168 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
SUSE 168 3
Samsung Electronics 5730 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 2
One Identity 3 1
One Identity - Balabit 11 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
DataCore Software 20 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Navicon - Навикон 198 1
Астра Пейдж - Astra Page 2 1
Золотая Корона 281 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Ланит ГК 1160 1
Brother 116 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Pentaho 51 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Hitachi Vantara 100 1
Информзащита 423 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Геобанк КБ 30 14
Банк Зенит 132 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
Ингосстрах СПАО 210 11
UBS AG 119 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Черкизово ГК 73 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
X5 Group 600 9
Лента - Сеть розничной торговли 189 9
Уралсиб Банк 390 9
Coca-Cola Company 113 9
Еврохим МХК 43 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Мегаполис ТК 90 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 9
Альфа-Банк 1127 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Металлинвестбанк 39 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Альфа-Капитал УК 45 4
CarPrice - Карпрайс 31 4
Открытие ФК 538 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
ЦИАН - CIAN 39 3
ВТБ24 583 3
Ак Барс Банк 174 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
Почта Банк 289 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
ИТ-аутсорсинг 672 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 155 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Microsoft Dynamics CRM 390 3
Zotzon 2 2
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Loginom Deductor 16 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
АК Барс 360 1 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
ЦИАН Ипотека 1 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Aladdin JaCarta 147 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Office 1950 1
Бычков Александр 39 17
Самедов Тимур 19 17
Кучугин Илья 41 13
Нагаев Олег 30 11
Клепиков Алексей 77 11
Попов Андрей 72 10
Потапкин Михаил 26 9
Суворов Антон 20 9
Лигачев Глеб 60 9
Беляев Владислав 65 9
Таланов Максим 11 9
Натрусов Артем 121 9
Воронин Петр 35 9
Меньшов Кирилл 72 9
Чибисов Владимир 22 9
Ушаков Анатолий 15 9
Кузьмич Всеволод 30 9
Ушацкий Андрей 100 9
Сергеев Сергей 63 9
Аксаков Анатолий 98 9
Чаркин Евгений 182 9
Бокучава Тариэл 21 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Чамара Денис 57 9
Эпштейн Герман 27 9
Шипов Савва 70 8
Теличева Наталья 125 6
Валеев Рафаэль 9 5
Хасин Михаил 26 5
Кишова Алина 4 4
Крысина Ольга 109 4
Айвазов Армен 449 4
Белоусов Максим 59 4
Алперин Семен 5 4
Казарцев Алексей 27 4
Буйлов Юрий 13 4
Франтов Роман 14 4
Иванов Сергей 173 4
Главчев Владимир 17 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Восточная Европа 1691 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Forbes - Форбс 442 1
Gartner 2197 3
CNews Analytics 1991 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
CNews AWARDS 292 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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