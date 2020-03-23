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«Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров

ПО Софт ИТ в банках

Росбанк сообщил о запуске нового мобильного приложения для партнеров «Росбанк дом pro».

Новое приложение открывает доступ к полной функциональности личного кабинета «Росбанк дом pro» через мобильные устройства с сохранением скидки по ставке для партнеров в размере до 0,25%.

Пользователи приложения могут видеть персональную статистику по ипотечным заявкам, фотографировать, загружать и распознавать документы заемщика. Реализована функция информирования об изменении статуса рассмотрения заявок с помощью push-уведомлений.

За счет интеграции с CRM-системами Росбанка при оформлении заявки на ипотеку приложение автоматически определяет зарплатных клиентов Росбанка и применяет специальные условия по ставке, исключая необходимость документального подтверждения дохода и занятости.

Приложение доступно для устройств под управлением операционных систем iOS и Android.

«Личный кабинет партнера "Росбанк дом pro" является одной из основ нашей цифровой ипотечной платформы. С момента запуска мы выдали через этот сервис ипотечных кредитов на общую сумму свыше 44 млрд руб. В настоящее время в личном кабинете зарегистрировано более 17 тыс. застройщиков, риелторов и агентств недвижимости. Мобильное приложение – очередной этап эволюции сервиса, который позволит сделать работу с ним для партнеров еще более удобной», – отметил руководитель управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

Мобильное приложение «Росбанк Дом Pro» доступно для загрузки в App Store и Google Play.

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