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Рамэк-ВС


09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 2
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 2
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 3
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 7
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
16.05.2018 Создатели «мозга Минобороны» избежали миллиардных выплат из-за секретных проблем 6
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
07.06.2017 Интегратор Минобороны нанял нового президента, сделав его главой компании вместо гендиректора 2
12.05.2016 Система invGuard для защиты от DDoS-атак включена в Единый реестр российского ПО 1
16.09.2015 Экс-глава подкомитета по связи Госдумы Максим Коробов вошел в Совет директоров Inoventica 1
09.06.2015 CNews100: Стагнация превратится в падение? 1
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности 2
21.10.2014 «Рамэк» оборудует МФЦ Ингушетии техникой собственного производства 4
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции 2
03.07.2014 Выпущен защищенный планшет для чиновников на основе российской ОС 1
07.02.2014 «Рамэк-ВС» автоматизирует учебный процесс ИжГТУ им. Калашникова 3
20.12.2013 «Рамэк-ВС» разработал концепцию «Электронный город» для городских округов и ресурсоснабжающих предприятий 2
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
28.06.2013 Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
28.05.2013 Медведев забрал у Минобороны подведомственного ИТ-подрядчика 1
14.02.2013 «Рамэк-ВС» приступила к сборке информационных терминалов 1
04.02.2013 Дмитрий Мчедлидзе назначен коммерческим директором «Рамэк-ВС» 4
29.01.2013 «Рамэк» анонсировал СХД собственной разработки 1
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 3
23.10.2012 РАМЭК: автоматизация в условиях укрупнения вуза 6
16.10.2012 Тонкие клиенты Ramec Thin сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р 2
24.09.2012 «Рамэк-ВС» внедряет систему управления предприятием на основе SAP ERP для казахстанского производителя локомотивов 1
31.08.2012 Андрей Кудря о причинах ухода с поста генерального директора "Рамэк-ВС" 3
04.10.2011 РАМЭК: Госсектору нужен не бренд, а опыт и четкое выполнение обязательств 11
21.10.2010 Сергей Белевицкий: Стресс-тесты нужны не только банкам 1
22.09.2010 Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК 2
03.09.2010 Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС» 2
22.07.2010 ИТ-аукцион Казначейства на 933 млн выиграл единственный участник 1
25.05.2010 Cистема несекретного электронного документооборота для Минобороны РФ: контракт на 337 млн руб. забрал единственный участник торгов «Рамэк-ВС» 2

Публикаций - 70, упоминаний - 143

Рамэк-ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 9
Microsoft Corporation 11110 8
SAP SE 3216 7
3753 6
Авикомп сервисез - Avicomp 20 5
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 5
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Омега 12 3
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 3
Ланит ГК 1158 2
Крок 1221 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Т-Платформы 274 2
Микротест 177 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
РТ-Информ 112 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ростех АО Системы управления 1 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Инсистемс 33 1
IXIA 13 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 3 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
USN Computers 21 1
Leta IT-company 88 1
Хомнет Лизинг 25 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
РТИ 122 1
Воентелеком 134 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 5
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 3
Восточный Банк 108 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
ВТБ24 583 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 9
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Президент Российской Федерации 1440 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Carrier Ethernet 23 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Безопасный город 347 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Ковчег - система резервного копирования 29 6
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 6
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 6
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 5
Google Android 10751 3
IBM Cognos BI 143 2
Microsoft Windows 853 2
Microsoft Windows 7 1662 2
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Linux - Debian GNU 273 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 26 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Office 2010 108 1
Aladdin eToken Management System 71 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Microsoft Excel 436 1
Java - Язык программирования 1178 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft SQL Server 795 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Путин Владимир 1826 5
Мякишева Марина 84 4
Смирнов Павел 35 2
Алейник Ярослав 3 2
Данилин Алексей 10 1
Кабанов Владимир 174 1
Терентьев Алексей 12 1
Бобровников Борис 86 1
Шойгу Сергей 59 1
Грищенков Александр 10 1
Панков Андрей 1 1
Данилов Николай 1 1
Манасуев Александр 1 1
Радов Алексей 4 1
Самойленко Максим 65 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Украина 3374 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Антиимпортозамещение 6 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
CNews Analytics 1991 4
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
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