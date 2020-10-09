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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рамэк-ВС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 143
Рамэк-ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 5
|Мякишева Марина 84 4
|Смирнов Павел 35 2
|Алейник Ярослав 3 2
|Данилин Алексей 10 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Терентьев Алексей 12 1
|Бобровников Борис 86 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Грищенков Александр 10 1
|Панков Андрей 1 1
|Данилов Николай 1 1
|Манасуев Александр 1 1
|Радов Алексей 4 1
|Самойленко Максим 65 1
|Прозоровский Василий 40 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
|МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
|НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru