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МиГ РСК
Российская авиастроительная компания



17.04.20 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
21.02.20 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов 1
23.08.19 «МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei 2
20.03.19 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» 2
06.02.19 В корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate 7
02.07.18 «Техносерв» сообщил о внедрении системы унифицированных коммуникаций для РСК «МиГ» 4
30.08.17 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.17 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.17 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
05.04.17 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 1
16.08.16 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
01.04.16 «Россети» извлекают выгоду из стартапов «Сколково» 1
26.08.15 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
21.05.14 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
20.12.13 Андрей Тимошкин - Планируемый рост выручки на 30% в год требует значительной ИТ-поддержки 2
09.04.13 МиГ внедрила Optima-WorkFlow 6
17.08.12 «Среднерусский банк Сбербанка» выдал миллионную зарплатную карту 2
23.05.12 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 1
26.01.12 МиГ автоматизировала документооборот на базе СЭД Optima-WorkFlow 2
18.01.12 РСК МиГ: Небо просит информационных технологий 3
17.11.11 GMCS запустила HRM-систему в «Тихвинском вагоностроительном заводе» 1
02.06.10 «Билайн» выбран единым поставщиком услуг корпоративной мобильной связи для «РСК «МиГ» 5
23.04.09 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1) 2
01.10.08 Бизнес отказывается от универсальных ИТ-решений 1
10.09.08 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень 3
18.03.08 «Роствертол» автоматизирует расчет зарплаты с помощью «БОСС-Кадровика» 1
18.01.08 ВВС представят все типы своей авиационной техники на параде 9 мая 1
29.10.07 МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии 3
01.10.07 Онлайн-конференция: отечественная промышленность выбирает российские САПР 1
27.09.07 GMCS построила систему учета основных средств для РСК «МиГ» 4
13.09.07 Беларусь и Казахстан будут модернизировать МиГи 1
23.08.07 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России 1
22.08.07 Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007" 7
21.08.07 "МАКС-2007": интернет-рейтинг российских авиабрендов 1
15.08.07 МАКС-2007: новые российские самолеты 1
28.06.07 Новые МиГи поднялись в подмосковное небо 1
14.06.07 В Ле-Бурже представят новейшие базовые модификации МиГов 4
03.04.07 РСК «МиГ» управляет персоналом вместе с «БОСС-Кадровиком» 4
05.07.06 МиГ внедрит кадровую систему 4
12.05.06 С российским WiMax разберутся в суде США 1

Публикаций - 50, упоминаний - 100

МиГ РСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GMCS 312 8
Microsoft Corporation 20726 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7430 4
4851 3
Infor 176 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8437 3
Raytheon 132 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 265 2
Аскон - Ascon 261 2
Biocad - Биокад 39 2
Oracle Corporation 5744 2
Leta Group 216 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 2
Google LLC 9288 1
Марс ФГУП НПО 685 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Сбербанк Технологии - СберТех 207 1
Directum - Директум 769 1
Парус 359 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 1
Булат НИЦ 9 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
ЛазерСервис 1 1
Safran - Sagem Sécurité 135 1
АйТи 1063 1
Leta IT-company 121 1
VK - Mail.ru Group 2792 1
Ростех - Ростехнологии 2276 1
Huawei 3106 1
InfoWatch - Инфовотч 809 1
Softline - Софтлайн 1715 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 449 1
Zecurion - Зекурион 150 1
Этлас-Софт 78 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 443 1
OpenText 172 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 207 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7654 1
Rambler Group - Рамблер ГК 753 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 102 6
Сухой - Авиационный холдинг 108 5
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 68 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 241 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4754 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1832 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 3
Держава АКБ 15 3
Туполев ПАО 21 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 55 2
Lockheed Martin 399 2
X5 Group 623 2
Boeing 672 2
Airbus Defence and Space - EADS 91 2
Pony Express 58 2
X5 Group - Пятерочка 595 2
Норникель - Норильский никель 254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1541 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 74 1
Владивосток Авиа 5 1
ТНК-ВР Холдинг 232 1
ВТБ24 620 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 150 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
Мосводоканал 50 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 8 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 5 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ЭСВО 1 1
Силовые машины 51 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Газпром нефть 391 1
Транснефть 196 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 241 1
Газпром ПАО 733 1
Связной ГК 1081 1
МКБ - Московский кредитный банк 281 1
Рособоронэкспорт 59 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1378 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2231 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1806 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 950 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1454 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 200 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11989 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 883 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 613 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2069 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 567 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 528 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2843 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 30 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 42 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 675 1
Workflow - Поток работ 93 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 784 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 108 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 268 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1623 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 973 1
МФУ - Многофункциональное устройство 765 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3883 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1482 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 202 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 104 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 972 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1893 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 632 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 28 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 47 12
Infor ERP LN 173 9
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 29 3
БОСС-Кадровик 116 3
Optima Workflow 51 2
OpenText Documentum 342 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 99 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 332 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 1
Oracle Hyperion 127 1
Microsoft Dynamics 240 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 19 1
Siemens Teamcenter 49 1
IBM Cognos BI 224 1
Microsoft Forefront TMG 13 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 16 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 17 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
Huawei FusionServer E - Серия серверов 7 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 754 1
Microsoft Excel 695 1
Microsoft Windows 1326 1
Microsoft Azure 1198 1
Этлас ЭДО 97 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Zecurion DLP 38 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1077 1
Ред ОС 252 1
Microsoft Windows 10 10045 1
Linux OS 7119 1
Huawei OceanStor V5 Storage System Enterprise Storage - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 3 1
Левиков Антон 68 4
Чевкота Олег 15 4
Халматов Максим 48 3
Четвернин Алексей 658 3
Кадыков Роман 15 3
Пономарев Андрей 11 3
Иванов Георгий 18 3
Мельников Александр 67 2
Старостин Ефим 7 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Шевченко Владимир 135 2
Калинин Денис 69 1
Болтрукевич Константин 9 1
Пономарев Ярослав 1 1
Самойленко Максим 65 1
Номоконов Александр 2 1
Малявкин Александр 23 1
Федотов Александр 6 1
Чемезов Сергей 128 1
Гришина Дарья 15 1
Гатин Артур 2 1
Беляев Владислав 65 1
Смирнов Олег 13 1
Капитулов Олег 4 1
Свищёв Алексей 2 1
Гришин Дмитрий 174 1
Тарасенко Илья 1 1
Воропаева Екатерина 19 1
Шевченко Дмитрий 12 1
Заярузный Максим 2 1
Гриценко Максим 2 1
Чачава Александр 72 1
Руденко Александр 1 1
Морозов Сергей 51 1
Смирнов Александр 46 1
Савельев Виталий 41 1
Кастильо Игорь 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 79574 18
Индия - Республика 3809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25991 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 31289 4
Украина 5346 4
Малайзия 702 3
Нидерланды 1856 3
Грузия 1000 3
Германия - Федеративная Республика 7342 3
Австралия - Австралийский Союз 2259 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1565 3
Италия - Итальянская Республика 2646 3
Казахстан - Республика 4004 3
Франция - Французская Республика 4459 3
Индонезия - Республика 672 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 475 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11352 2
Монголия 227 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1325 2
Канада 2612 2
Йемен - Йеменская Республика 16 2
Греция - Греческая Республика 581 2
Сингапур - Республика 1472 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 167 2
Швеция - Королевство 1645 2
Испания - Королевство 2376 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10238 2
Нигерия - Федеративная Республика 216 2
Узбекистан - Республика 1232 2
Беларусь - Белоруссия 3084 2
Ирак - Республика 470 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 822 2
Судан - Республика 75 2
Мьянма - Республика Союз 67 2
Ливия 92 1
Бахрейн - Королевство 102 1
Словакия - Словацкая Республика 333 1
Луна 779 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 310 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 93 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1046 4
Черкизон - Черкизовский рынок 69 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 272 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3576 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1586 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 419 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3997 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 99 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4906 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1445 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8732 3
Washington Profile 139 2
CNews RND - R&D.CNews 987 2
Эхо Москвы - радиостанция 145 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1660 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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