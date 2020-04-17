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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МиГ РСК
Российская авиастроительная компания
Публикаций - 50, упоминаний - 100
МиГ РСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левиков Антон 68 4
|Чевкота Олег 15 4
|Халматов Максим 48 3
|Четвернин Алексей 658 3
|Кадыков Роман 15 3
|Пономарев Андрей 11 3
|Иванов Георгий 18 3
|Мельников Александр 67 2
|Старостин Ефим 7 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Калинин Денис 69 1
|Болтрукевич Константин 9 1
|Пономарев Ярослав 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Номоконов Александр 2 1
|Малявкин Александр 23 1
|Федотов Александр 6 1
|Чемезов Сергей 128 1
|Гришина Дарья 15 1
|Гатин Артур 2 1
|Беляев Владислав 65 1
|Смирнов Олег 13 1
|Капитулов Олег 4 1
|Свищёв Алексей 2 1
|Гришин Дмитрий 174 1
|Тарасенко Илья 1 1
|Воропаева Екатерина 19 1
|Шевченко Дмитрий 12 1
|Заярузный Максим 2 1
|Гриценко Максим 2 1
|Чачава Александр 72 1
|Руденко Александр 1 1
|Морозов Сергей 51 1
|Смирнов Александр 46 1
|Савельев Виталий 41 1
|Кастильо Игорь 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8732 3
|Washington Profile 139 2
|CNews RND - R&D.CNews 987 2
|Эхо Москвы - радиостанция 145 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1660 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1122956, в очереди разбора - 1013491.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1122956, в очереди разбора - 1013491.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru