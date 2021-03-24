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Saprun
Сапран групп


24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
17.12.2020 BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP 1
30.11.2020 Как повысить эффективность взаимодействия с клиентами во всех каналах 3
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 2
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 2
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP 2
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео 2
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 3
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
05.06.2018 SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4 1
16.04.2018 В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа 1
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 1
22.11.2017 «Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11 3
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами 2
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 1
24.03.2017 Infinbank запускает комплекс ИТ-проектов «Реновация» 1
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме» 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 2
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
21.10.2015 «Лента» автоматизирует бизнес-процессы на базе SAP Mobile Platform 1
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 2
06.06.2014 Происхождение ИТ-решения для страховщиков не имеет значения 2
25.07.2013 Мобильные гаджеты работают на бизнес 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 2
12.09.2012 «Tele2 Россия» оптимизировал бюджетирование с помощью решения SAP 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
15.02.2012 МКБ подвел итоги развития в области ИТ за четвертый квартал 2011 г. 1
21.12.2009 В Волгоградской области создают электронное правительство на базе SAP NetWeaver 1

Публикаций - 38, упоминаний - 53

Saprun упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3230 20
SAP CIS - САП СНГ 758 10
IBM 3586 6
Diasoft - Диасофт 359 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 5
Accenture - Аксенчер 533 5
Softline - Софтлайн 1482 5
3806 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 4
Корус Консалтинг ГК 808 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
iTeco - Ай-Теко 721 3
Философия.ИТ 13 3
Крок 1223 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 3
Прогноз 197 3
Ramax - Рамакс 62 3
Microsoft Corporation 11253 3
Qlik 63 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
Программный продукт ГК 92 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 2
РДТЕХ 159 2
Vocord - Вокорд 99 2
ИБС экспертиза 43 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
SAP Академический центр компетенции 6 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Код Безопасности 365 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Oracle Corporation 3389 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Polymedia - Полимедиа 73 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Аэрофлот 493 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Газпром нефть 382 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ Страхование 52 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Renault - Рено Россия 90 1
Спортмастер 116 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Росгосстрах 183 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
DMI Дятьково 5 1
Visa International 1347 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Северсталь ПАО 204 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Абсолют Банк 94 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
SkyScanner 17 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Hunkemoller - Hunkemöller 3 1
American Airlines 20 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 4 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 525 1
Почта Банк 289 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 240 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
Big Data - Большие данные 1136 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 535 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 45 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
SAP хостинг 5 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Умная каска 7 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 60 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 6
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 5
Microsoft Office 1959 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
Java - Язык программирования 1186 3
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 3
Prognoz Platform 74 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 2
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 2
Visiology ViQube - СУБД 7 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 3 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Натрусов Артем 121 2
Ермилова Анастасия 2 2
Богачев Евгений 8 2
Петунин Алексей 58 2
Агапова Светлана 5 2
Новикова Елена 50 2
Макаревич Николай 8 1
Добриднюк Сергей 5 1
Резников Виталий 2 1
Ефаров Юрий 5 1
Передеряева Ольга 1 1
Мервицкий Дмитрий 1 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Назипов Дмитрий 66 1
Лисогор Дмитрий 14 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
Борисов Антон 2 1
Боровков Алексей 7 1
Тюркин Михаил 38 1
Подлесный Константин 6 1
Дубинский Андрей 1 1
Висящев Андрей 52 1
Нугманов Андрей 7 1
Байбутов Андрей 6 1
Голов Андрей 32 1
Шуравин Андрей 8 1
Зотов Алексей 24 1
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
Сапельников Сергей 100 1
Макаров Станислав 111 1
Лосев Сергей 43 1
Римский Александр 3 1
Кудич Алексей 1 1
Широких Алексей 70 1
Яковлев Кирилл 1 1
Адмиральский Сергей 38 1
Пашнин Роман 10 1
Масарская Наталия 36 1
Юрьев Илья 45 1
Виноградов Сергей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
Восточная Европа 1701 3
Казахстан - Республика 2665 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Индонезия - Республика 389 1
Россия - Краснодар 1043 1
Евразия 161 1
Россия - Пермь 750 1
Узбекистан - Республика 831 1
Россия - Белгород 249 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
США - Флорида 151 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Казахстан - Кызылординская область 5 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Владивосток 869 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Сингапур - Республика 812 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Япония 2832 1
Европа 3804 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
Страхование - Страховое дело 43 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Человеческий фактор 129 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Образование в России 352 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 106 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
CNews Analytics 1996 6
Gartner 2201 5
IDC - International Data Corporation 2743 2
Juniper Research 279 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
Forrester Research 388 1
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RAEX - Эксперт РА 49 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Technavio 23 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 292 2
SAP Quality Awards 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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