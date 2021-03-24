Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Saprun
Сапран групп
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Публикаций - 38, упоминаний - 53
Saprun упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Натрусов Артем 121 2
|Ермилова Анастасия 2 2
|Богачев Евгений 8 2
|Петунин Алексей 58 2
|Агапова Светлана 5 2
|Новикова Елена 50 2
|Макаревич Николай 8 1
|Добриднюк Сергей 5 1
|Резников Виталий 2 1
|Ефаров Юрий 5 1
|Передеряева Ольга 1 1
|Мервицкий Дмитрий 1 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Лисогор Дмитрий 14 1
|Ивицкий Дмитрий 18 1
|Борисов Антон 2 1
|Боровков Алексей 7 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Подлесный Константин 6 1
|Дубинский Андрей 1 1
|Висящев Андрей 52 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Байбутов Андрей 6 1
|Голов Андрей 32 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Зотов Алексей 24 1
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Макаров Станислав 111 1
|Лосев Сергей 43 1
|Римский Александр 3 1
|Кудич Алексей 1 1
|Широких Алексей 70 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Пашнин Роман 10 1
|Масарская Наталия 36 1
|Юрьев Илья 45 1
|Виноградов Сергей 8 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
|SAP S/4HANA Academy 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru