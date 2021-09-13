Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KFC
Сеть ресторанов общественного питания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 71
KFC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
|Google LLC 7210 4
|VK - Mail.ru Group 2492 3
|Microsoft Corporation 11253 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|iiko - айко 17 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|Ланит Омни 17 1
|Navitel - Навител Навигатор 255 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 493 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
|СКБ Контур 416 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 598 1
|IBM 3586 1
|Vodafone Group 389 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Крок 1223 1
|InfoWatch - Инфовотч 619 1
|1С 3806 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|1С-Рарус 541 1
|Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|Теплицкий Дмитрий 13 1
|Полякова Раиса 2 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Кобозева Ирина 1 1
|Степина Елена 1 1
|Рубахин Павел 5 1
|Глотова Майя 10 1
|Федорова Анна 2 1
|Борисова Светлана 5 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Лавринец Виталий 6 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Венеров Владимир 1 1
|Гончаров Михаил 9 1
|Вдовин Максим 2 1
|Цыценко Андрей 1 1
|Карасев Александр 3 1
|Попов Александр 27 1
|Емелин Александр 25 1
|Березкин Григорий 28 1
|Макаров Алексей 49 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771930, в очереди разбора - 675612.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771930, в очереди разбора - 675612.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru