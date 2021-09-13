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KFC
Сеть ресторанов общественного питания


13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 10
16.04.2021 Bi.zone защитила приложения для гостей KFC 3
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» 2
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest 3
17.08.2020 «Тинькофф» стал эквайером «ресторана будущего» KFC 5
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 4
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка 2
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 1
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок» 5
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
21.03.2019 Delivery Club планирует достичь показателя в два миллиона заказов в месяц 1
05.09.2018 «Теремок» взял на работу робота-кассира «Марусю» 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
13.11.2017 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле» 1
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 1
15.08.2017 «Лаборатория Касперского» защитит рестораны KFC от кибератак 4
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1
23.05.2017 Android Pay стал доступен в России 1
22.03.2017 KFC контролирует переход на онлайн-кассы с помощью мобильного приложения от «Первого ОФД» 4
15.09.2016 Интернет-мошенники под маской известных брендов предлагают поддельные подарочные сертификаты 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
15.10.2015 Под прицелом киберпреступников — пользователи WhatsApp 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 1
28.11.2014 «Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе 1
10.09.2014 Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova 1
05.06.2013 86 международных студенческих команд прошли в финал конкурса Imagine Сup 2013 1
29.03.2013 Российские студенты поборятся за путевку на мировой финал конкурса Imagine Cup 1
13.09.2011 Российская облачная ERP привлекла инвестиции от норвежцев 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
28.06.2010 Круглый стол CNews: «Управление непрерывностью бизнеса: лучшие ИТ-решения» 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 1

Публикаций - 37, упоминаний - 71

KFC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
Google LLC 7210 4
VK - Mail.ru Group 2492 3
Microsoft Corporation 11253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Terrasoft - Террасофт 140 1
iiko - айко 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Ланит Омни 17 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Rambler Group - Рамблер ГК 493 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
СКБ Контур 416 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 598 1
IBM 3586 1
Vodafone Group 389 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Крок 1223 1
InfoWatch - Инфовотч 619 1
3806 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
1С-Рарус 541 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Эвотор - Evotor 105 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
О2О Delivery club 153 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 4
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 3
Альфа-Банк 1128 3
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 2
ВТБ24 583 2
Открытие ФК 539 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Pizza Hut - Пицца Хат 9 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 1
ТНК-ВР Холдинг 149 1
Wetherspoons 1 1
Кейтеринбург 1 1
Планета Суши 9 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Интернэшнл Ресторант Брэндс 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
AmRest - АмРест 1 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпром ПАО 525 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Google Android 10752 6
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
WhatsApp Messenger 654 2
Oracle JD Edwards 32 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Райффайзен Онлайн 33 1
Pixonic War Robots 17 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Hustle Castle 11 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Microsoft Kinect 42 1
Тинькофф Оплата - эквайринговый сервис 5 1
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
МТС Автосекретарь 35 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
Microsoft Exchange 685 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 335 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple FaceTime 145 1
Apple iPad 3263 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Теплицкий Дмитрий 13 1
Полякова Раиса 2 1
Спиридонов Александр 35 1
Кобозева Ирина 1 1
Степина Елена 1 1
Рубахин Павел 5 1
Глотова Майя 10 1
Федорова Анна 2 1
Борисова Светлана 5 1
Емельченков Сергей 84 1
Лавринец Виталий 6 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Венеров Владимир 1 1
Гончаров Михаил 9 1
Вдовин Максим 2 1
Цыценко Андрей 1 1
Карасев Александр 3 1
Попов Александр 27 1
Емелин Александр 25 1
Березкин Григорий 28 1
Макаров Алексей 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Франция - Французская Республика 2155 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
Россия - ПФО - Казань 1529 3
Россия - Республика Карелия 309 1
Россия - Иваново 194 1
Греция - Греческая Республика 329 1
Хорватия - Республика 119 1
Россия - Курск 235 1
Сербия - Республика 129 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Илишевское нефтяное месторождение 1 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Иркутск 473 1
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - Иркутская область 555 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Албания - Республика 56 1
Андорра 29 1
Великобритания - Гибралтар 22 1
Молдавия - Кишинев 11 1
Великобритания - Остров Мэн 13 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 47 1
Украина - Тернопольская область 2 1
Россия - Владимир 161 1
Княжество Монако 64 1
Сан-Марино - Республика 32 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Ватикан - Государство-город 33 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ЕСН - Единый социальный налог 67 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
POI - points of interest 60 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1996 2
CNews Инновация года - награда 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews AWARDS 292 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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