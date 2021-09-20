Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТФОМС
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 70
ТФОМС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
|Орлов Геннадий 16 4
|Лебеденко Степан 10 3
|Полещук Александр 8 1
|Собчак Анатолий 4 1
|Швырев Сергей 4 1
|Арсеньев Сергей 4 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Башков Игорь 10 1
|Лукашов Вадим 1 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Чернов Георгий 4 1
|Лобейко Леонид 1 1
|Константинов Леонид 2 1
|Пастухов Борис 6 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Шмид Александр 18 1
|Ивашинников Андрей 1 1
|Гамзатов Гамзат 12 1
|Суслов Константин 19 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Меринов Алексей 1 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Пугачев Павел 29 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Солодухин Константин 92 1
|Фишер Андрей 54 1
|Жук Вадим 2 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Анкудинов Николай 5 1
|Родионов Александр 30 1
|Гузев Иван 12 1
|Лебедев Георгий 39 1
|Рейман Леонид 422 1
|CNews Analytics 1991 4
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768108, в очереди разбора - 671792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768108, в очереди разбора - 671792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru