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ТФОМС
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования


20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
26.11.2019 НТЦ ИТ РОСА расскажет о цифровизации здравоохранения 1
24.09.2019 ИИ от Ростеха поможет повысить качество медпомощи в Подмосковье 2
21.08.2019 Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
05.07.2018 «БАРС Груп» открыла производственный офис в Томской области 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» 2
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
18.07.2016 «Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС 4
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 2
11.05.2016 «ИТ Консалтинг» обеспечил ТФОМС Мурманской области возможностью работы в единой базе данных 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 2
09.09.2015 Контакт-центр «ЛоджиКолл» обрабатывает более 93% вызовов телефонной службы «Право на здоровье» в Красноярске 1
27.05.2015 В Правительстве Республики Хакасия продолжается развитие региональной СЭД 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
24.04.2015 Регионы не отказываются от информатизации здравоохранения 1
11.12.2014 «БАРС Груп» внедрила новый сервис по информированию пациентов о стоимости лечения в РКБ №2 Республики Татарстан 2
03.12.2014 В Чеченской Республике продолжается информатизация системы здравоохранения 3
21.11.2014 ТТК предоставил услуги связи ТФОМС Нижегородской области 2
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint 4
05.08.2014 В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения 1
31.07.2014 ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края 1
19.06.2014 IBS улучшила систему защиты персональных данных в «Страховой медицинской компании «РЕСО-МЕД» 1
25.02.2014 «БАРС. Груп» обеспечит единое информационное пространство для обмена данными о госпитализации в рамках системы ОМС 2
19.08.2013 Приложения УЭК: список расширяется 1
18.03.2013 Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
06.12.2012 ТФОМС по Алтайскому краю закупает дополнительные места СЭД «Дело» 1
26.06.2012 Все алтайские медучреждения будут объединены в единую VPN-сеть 1
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 70

ТФОМС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 5
Барс груп 402 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
ЭОС - Электронные офисные системы 990 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
3779 2
Офис-док - Office Doc 55 2
Microsoft Corporation 11168 2
Крок 1221 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
Парус 204 2
ФОРС - Центр разработки 181 2
Netrika - Нетрика 84 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ВолгаТелеком 223 1
Google LLC 7177 1
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 1
InterSystems - ИнтерСистемз 73 1
Компьюлинк УСП 69 1
Интек - Информационные технологические комплексы 1 1
Beltel - Белтел 97 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 10 1
Сван 20 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
SofTrust - СофТраст 5 1
ТрастИнфо 70 1
СмартМед - SmartMed 2 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
Bpium - Бипиум 6 1
Ruteq - Рутек 1 1
Agfa Gevaert 10 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Аэрофлот 493 2
Алроса АК 81 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ЕС-лизинг 13 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ24 583 1
ТрансКонтейнер 25 1
Транснефть 159 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Связь-банк 79 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Воронежской области 12 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Правительство Вологодской области 18 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1442 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2208 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
OpenStack 347 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
ЭОС Дело СЭД 625 10
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 4
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Google Android 10751 2
IBM Watson 105 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
СП.АРМ 18 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 2
Microsoft SQL Server 798 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Microsoft Excel 438 1
Java - Язык программирования 1180 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Abbyy PDF Transformer 11 1
Apple iOS 5742 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 4 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
Интек ЭРМЕДИС МАИС - Медицинская аналитическая информационная система 1 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
РИСЗ ТО - Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области 2 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 6 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Орлов Геннадий 16 4
Лебеденко Степан 10 3
Полещук Александр 8 1
Собчак Анатолий 4 1
Швырев Сергей 4 1
Арсеньев Сергей 4 1
Шадеркин Игорь 4 1
Башков Игорь 10 1
Лукашов Вадим 1 1
Бухтояров Артем 2 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Чернов Георгий 4 1
Лобейко Леонид 1 1
Константинов Леонид 2 1
Пастухов Борис 6 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Ярошевская Наталья 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Шмид Александр 18 1
Ивашинников Андрей 1 1
Гамзатов Гамзат 12 1
Суслов Константин 19 1
Кацоев Алексей 17 1
Меринов Алексей 1 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Пугачев Павел 29 1
Рустамов Рустам 169 1
Солодухин Константин 92 1
Фишер Андрей 54 1
Жук Вадим 2 1
Свиридов Владимир 10 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Анкудинов Николай 5 1
Родионов Александр 30 1
Гузев Иван 12 1
Лебедев Георгий 39 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Тульская область 754 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Япония 2811 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Мурманская область 297 2
Россия - Липецкая область 293 2
Россия - Краснодарский край 918 2
Россия - Самарская область 566 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Красноярск 853 2
Россия - Вологодская область 320 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Кемеровская область 470 2
Россия - Магаданская область 229 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Республика Калмыкия 180 2
Россия - Восточная Сибирь 191 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Воронежская область 400 1
СССР - Ленинград 70 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Бережливая поликлиника 5 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 4
Markets&Markets Research 78 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова - Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики 1 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768108, в очереди разбора - 671792.
Создано именных указателей - 46354.
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