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Росинфокоминвест


24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент 1
17.03.2021 Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами 1
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 2
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 2
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 10
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 10
24.10.2016 Минкомсвязи в 10 раз урезали расходы на поддержку разработчиков ИТ 1
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО 1
18.03.2016 Минкомсвязи создает фонд поддержки импортозамещения и экспорта ПО на 5 млрд 2
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 5
03.04.2015 Программу Минкомсвязи по импортозамещению будет контролировать Аркадий Дворкович 2
23.03.2015 Импортозамещение в ИТ: министр связи обещает закручивать гайки 1
18.06.2014 Медведев утвердил отставку замминистра связи Шмулевича 1
16.06.2014 Замминистра связи Марк Шмулевич уходит в отставку 1
02.06.2014 Фонд «Росинфокоминвест» начал отбор ИТ-проектов для инвестирования 2
25.04.2014 «Норбит» стал партнером фонда поддержки отечественных ИT «Росинфокоминвест» 1
14.04.2014 IBS, «Ланит» и другие объединились с фондом Минкомсвязи для инвестиций в стартапы 2
14.04.2014 Число партнеров «Росинфокоминвеста» достигло двенадцати 3
02.09.2013 Венчурный фонд Leta Capital стал первым партнером «Росинфокоминвеста» 9
10.07.2013 Фонд Минкомсвязи обяжет партнеров выкупить его доли в ИТ-проектах 7
26.06.2013 Венчурный фонд Минкомсвязи начинает раздачу денег 2
26.06.2013 «Росинфокоминвест» начал отбор партнеров для совместного финансирования ИТ-проектов 5
28.05.2013 В Минкомсвязи обсудили, что мешает российским ИТ-стартапам развиваться более успешно 1
22.05.2013 У Минкомсвязи появился собственный венчурный фонд 4
11.01.2013 Интервью замминистра Минкомсвязи Марка Шмулевича 1
15.07.2010 Госпоисковик: Чиновники "сливают" в интернет подробности и ведут подковерную борьбу 1
01.07.2010 Госинвестиции в ИТ: Минкомсвязи не готово брать риски на себя 2
01.07.2010 Управляющую компанию для «Росинфокоминвеста» выберут на конкурсе 2
25.03.2010 Правительство России возродило многострадальный ИТ-фонд 10
27.01.2010 Выручка Cognitive Technologies в 2009 г. выросла на 12% 1
20.11.2009 Россия: госфонд-призрак могут отдать мелким ИТ-стартапам 2
18.11.2009 Нарышкин поручил реанимировать инвестфонд ИКТ 5
25.09.2008 "Почта России" вновь сменит руководство 1
02.09.2008 Глава венчурного фонда Минсвязи уволен 2
23.06.2008 Модные инновации 1
22.05.2008 Госдума взялась за венчурные инвестиции 1
27.03.2008 «Росинфокоминвест» планирует провести допэмиссию 4

Публикаций - 39, упоминаний - 111

Росинфокоминвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 615 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 3
Ланит ГК 1160 3
IQ One - Икан 14 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Naumen - Наумен 342 2
Open Alliance - Опен Альянс 6 2
РК-Телеком 5 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Verysell - Верисел 94 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 1 1
Ntiyiso Consulting 1 1
Telecom Egypt 2 1
Новый диск 519 1
InfoWatch Gulf 6 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Indiegogo 56 1
Т8 НТЦ 58 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Samsung Electronics 5730 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Базальт СПО 206 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Simetra - А+С Транспроект 39 1
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Leta Capital 42 2
Runa Capital 153 2
Газфонд НПФ 4 2
Prostor Capital 28 2
Waarde Capital 7 2
Лидер УК 15 2
КапиталЪ ИФД 10 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Иннополис Сити АО 6 1
ИРКОС 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росинфокоминвест - Tech Global 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
OpenStack 347 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ИТ-аудит 75 1
RoboETF 3 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
SearchInform TimeInformer 8 1
Infowatch ARMA - комплекс решений по защите промышленного интернета 5 1
Cognitive Passport 28 1
Микаберидзе Георгий 7 5
Шмулевич Марк 79 5
Никифоров Николай 1126 4
Мамонов Михаил 24 3
Рейман Леонид 422 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Дворкович Аркадий 169 2
Родионов Павел 2 2
Левин Константин 31 1
Касперская Наталья 199 1
Павлов Александр 20 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Шипицин Артем 1 1
Титова Татьяна 1 1
Ожегов Сергей 21 1
Новиков Евгений 39 1
Беттгер Кристиан 11 1
Слизень Виталий 143 1
Путин Владимир 1828 1
Носков Константин 202 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Африка 1499 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Саров 92 1
Южная Африка 159 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Оренбург 259 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Челябинск 777 1
Латинская Америка 726 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Краснодар 1041 1
Ближний Восток 1479 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 16 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Digital Trends - Издание 30 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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