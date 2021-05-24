Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росинфокоминвест
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 111
Росинфокоминвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Микаберидзе Георгий 7 5
|Шмулевич Марк 79 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Мамонов Михаил 24 3
|Рейман Леонид 422 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Дворкович Аркадий 169 2
|Родионов Павел 2 2
|Левин Константин 31 1
|Касперская Наталья 199 1
|Павлов Александр 20 1
|Поволоцкий Станислав 1 1
|Шипицин Артем 1 1
|Титова Татьяна 1 1
|Ожегов Сергей 21 1
|Новиков Евгений 39 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Слизень Виталий 143 1
|Путин Владимир 1828 1
|Носков Константин 202 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769817, в очереди разбора - 673500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769817, в очереди разбора - 673500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru