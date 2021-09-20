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НСПК Мир
банковская карта платежной системы


20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства 1
31.07.2019 В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн 1
22.05.2019 Райффайзенбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир» в качестве эквайера 1
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
07.12.2018 ВТБ начал обслуживание карт «Мир» в Казахстане 1
26.11.2018 Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета 1
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 1
03.07.2018 «Московский кредитный банк» начал выпуск карт национальной платежной системы «Мир» 1
27.03.2018 «Микрон» начал выпуск 6-контактных чип-модулей 1
12.09.2017 Минпромторг сертифицировал усовершенствованную версию банковского чипа от «Микрон» 1
13.04.2017 «Почта Банк» приступил к эмиссии карт «Мир» 1
13.02.2017 «БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир» 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
24.01.2017 Держатели карты «Мир» теперь смогут получать онлайн-займы через сервис «Быстроденег» 1
23.12.2016 В «Многофункциональных банковских офисах» теперь можно оформить карту «Мир» 1
05.12.2016 Татфондбанк присоединился к национальной платежной системе «Мир» 2
18.11.2016 Сбербанк подключил к платёжной системе «Мир» все магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» 1
24.10.2016 «Центральная касса» начала принимать карты «Мир» 1
10.10.2016 Сервис мобильного эквайринга 2can&ibox начал обслуживание карт «Мир» 1
20.09.2016 Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы «Мир» 1
16.09.2016 ВТБ24 запустил прием карт «Мир» в сети магазинов «Магнит» 1
02.09.2016 ВТБ24 запустил прием карт «Мир» в гипермаркетах «Глобус» 1
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 2
23.08.2016 Банкоматы Росбанка начали принимать карты «Мир» 1
18.08.2016 Райффайзенбанк приступил к эмиссии национальных карт «Мир» 1
11.08.2016 RBKmoney обеспечил прием платежей по картам платежной системы «Мир» 1
08.07.2016 Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир» 1
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» 3
22.06.2016 ВТБ24 начал прием карт «Мир» в своих банкоматах 1
25.05.2016 «МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир» 1
18.05.2016 Пополнить счет в соцсетях и играх Mail.Ru Group теперь можно с помощью карт «Мир» 1
22.04.2016 Банк «Санкт-Петербург» начал принимать карты платежной системы «Мир» 2
11.04.2016 НСПК и «Инфосистемы Джет» разработали систему клиринга для платежной системы «Мир» 1
02.02.2016 «КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую поддержку для выпуска и обслуживания карт «Мир» 2
24.12.2015 ВТБ24 начал принимать карты «Мир» для оплаты железнодорожных билетов 2
17.12.2015 «БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 47

НСПК Мир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 3
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Xiaomi 904 1
IBM 3557 1
АФК Система ПАО 998 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Ангстрем-Т 95 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Золотая Корона 281 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Google LLC 7177 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Payture 11 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
ВТБ24 583 5
Visa International 1346 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта Банк 289 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Быстроденьги МФК 22 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Assist - Ассист 126 1
Банк Россия 56 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Росгосстрах 182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2208 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
ВТБ Мультикарта 147 7
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Visa Electron 49 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
НСПК MirAccept 3 1
Apache ActiveMQ 21 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10751 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Почта Банк Онлайн 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Redis СУБД 46 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Хасьянова Гульнара 85 4
Путин Владимир 1828 1
Рейман Леонид 422 1
Точилов Мария 9 1
Лазырин Максим 5 1
Масленникова Анастасия 35 1
Охорзин Алексей 5 1
Забелло Дмитрий 1 1
Халиф Юрий 3 1
Полехина Диана 6 1
Ранчин Сергей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа 3788 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Япония 2811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Калининградская область 542 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Казахстан - Республика 2650 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769619, в очереди разбора - 673303.
Создано именных указателей - 46354.
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