Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НСПК Мир
банковская карта платежной системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 47
НСПК Мир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Микрон - Micron 365 3
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Xiaomi 904 1
|IBM 3557 1
|АФК Система ПАО 998 1
|Элемент ГК - Elementec 49 1
|Ангстрем-Т 95 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Золотая Корона 281 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Google LLC 7177 1
|Смартфин - 2can&ibox 43 1
|Payture 11 1
|УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
|Хасьянова Гульнара 85 4
|Путин Владимир 1828 1
|Рейман Леонид 422 1
|Точилов Мария 9 1
|Лазырин Максим 5 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Охорзин Алексей 5 1
|Забелло Дмитрий 1 1
|Халиф Юрий 3 1
|Полехина Диана 6 1
|Ранчин Сергей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769619, в очереди разбора - 673303.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769619, в очереди разбора - 673303.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru