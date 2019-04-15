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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
ФГУП Государственный космический научно-производственный центр
Публикаций - 450, упоминаний - 804
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Владимир 17 13
|Перминов Анатолий 94 4
|Путин Владимир 2376 4
|Медведев Александр 9 4
|Пехтерев Сергей 42 3
|Прохоров Юрий 46 3
|Ананьин Алексей 73 3
|Никифоров Николай 1130 3
|Мацоцкий Сергей 166 3
|Иванов Сергей 337 3
|Чернышев Сергей 5 2
|Фрадков Михаил 127 2
|Bush George - Буш Джордж 270 2
|Ганин Александр 3 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Щеголев Игорь 682 2
|Котов Александр 8 1
|Кислов Алексей 1 1
|Мардер Наум 101 1
|Королев Игорь 55 1
|Марченко Игорь 12 1
|Назарбаев Нурсултан 58 1
|Богатов Антон 76 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Гименез Вероника 6 1
|Овчинников Борис 116 1
|Солонин Виталий 85 1
|Акимов Андрей 3 1
|Кузнецов Александр 83 1
|Слесаренко Марина 6 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Рейман Леонид 985 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Собянин Сергей 218 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Калинин Александр 115 1
|Баланова Светлана 29 1
|Гурьянов Игорь 2 1
|Бобровников Борис 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru