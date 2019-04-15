Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50718
ИКТ 5063
Организации 3426
Ведомства 1249
Ассоциации 374
Технологии 2113
Системы 11744
Персоны 15830
Местоположение 1021
Статьи 698
Пресса 547
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 681
Мероприятия 593

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
ФГУП Государственный космический научно-производственный центр



15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 8
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 7
18.11.2016 Российские силовики смогут прослушивать абонентов Iridium - кроме служащих Пентагона 2
13.09.2016 Новые версии ракеты-носителя «Протон» снизят стоимость вывода грузов в космос 2
02.06.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
10.02.2015 Продукт «1С:Управление автотранспортом Проф» вновь сертифицирован «1С» 1
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться 2
23.12.2014 Успешный старт тяжелой "Ангары" откроет дальний космос для России? 1
11.07.2014 В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 2
29.10.2013 Развод с «Борлас» обошелся IBS почти в $10 млн 1
05.07.2013 Минимизированы последствия аварии на спутнике «Экспресс-МД1» 1
08.10.2012 «Орион Экспресс» объявил о коммерческом запуске спутника Horizons 2 1
30.08.2012 ГКНПЦ им. М.В. Хруничева внедряет MES-систему на базе решения Siemens 3
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1
07.08.2012 Еще 2 спутника превратились в "космический мусор" 1
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 2
19.01.2012 Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS 1
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
22.12.2011 Сотрудник IBS: разрыв с "Борласом" превратился в открытый конфликт Мацоцкого и Ананьина 3
13.12.2011 Россия частично легализует спутниковую мобильную связь 1
12.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
07.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
31.08.2011 Причиной потери крупнейшего российского телеком-спутника стала ошибка программиста 1
19.08.2011 Потерянный «Экспресс-АМ4» обнаружен на нерасчетной орбите. Работосособность не ясна 1
18.08.2011 Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник 1
08.07.2011 Владимир Бондарик назначен гендиректором «Гипросвязи» 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 6
31.01.2011 Владимир Бондарик избран председателем совета директоров «Ростелекома» 1
19.01.2011 Казахстан все активнее требует от России вернуть долги за потерянный KazSat-1 в преддверии запуска нового спутника 2
24.12.2010 Владимир Бондарик избран председателем совета директоров «Ростелекома» 1
19.11.2010 Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия 1
26.10.2010 Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева внедряет PLM-системы с помощью Siemens PLM Software 7
06.10.2010 В ЦАГИ завершились испытания спутника связи KazSat-2 1

Публикаций - 450, упоминаний - 804

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 133 32
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 24
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 13
Сканэкс - Scanex 193 10
DigitalGlobe 116 9
GeoEye 83 9
Inmarsat - Инмарсат 95 7
Совзонд - Sovzond 111 7
Ростелеком - Связьинвест 1654 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 6
4990 5
GM - Hughes - DirecTV 83 5
SES 58 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 322 5
EchoStar Communications 54 4
Сенсорные Системы 13 4
Globalstar - Глобалстар 155 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6168 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 3
Esri 153 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7433 3
Lenovo Motorola 3318 3
Eutelsat 133 3
Bentley Systems 52 3
Oracle Corporation 5752 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1323 3
Telenor 687 3
Intel Corporation 10761 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2204 2
Крок 1539 2
Морсвязьспутник ФГУП 19 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 82 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 77 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 2
Microsoft Corporation 20924 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 93 2
Ростех - Ростехнологии 2282 2
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 2
SAP SE 4354 2
ТМ Сат 16 2
EADS Astrium 95 29
Lockheed Martin 659 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 21
Boeing 895 20
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 18
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 16
Kari - Кари - Сеть магазинов 52 12
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 10
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 8
ЕКА Топливная компания 137 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 4
Восточный Банк 126 4
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 3
MODIS 49 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 3
Сухой - Авиационный холдинг 138 2
РКС - Российские космические системы 111 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 23 2
Алроса АК 95 2
Ингосстрах СПАО 277 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
Sumitomo Group 36 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
Гипросвязь ПАО 69 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Связь-банк 104 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 82 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Техномаш НПО 14 1
ТНС Энерго 5 1
БЭСК - Башкирэнерго 16 1
Белый Ветер 207 1
Тракторные заводы Концерн 25 1
Гранит 13 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 150 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 7 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 117
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1621 18
МКС - Международная космическая станция 1381 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 10
Правительство РФ 2617 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 6
Президент Российской Федерации 1703 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2322 5
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1926 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 51 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 3
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 13 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
Счётная палата РФ 554 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1204 2
Рособоронэкспорт 65 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 2
Правительство Республики Казахстан 11 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 1 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
ГИС-Ассоциация 183 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 17
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 3
НКУ - низковольтные комплектные устройства 9 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2100 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 586 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 269 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 203 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3948 2
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 73 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 125 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 62 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
PTT - Push-to-talk 69 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 65 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 54 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 1035 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1235 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 157
Космодром Байконур 1004 155
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 106
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 71
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 53
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 20
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 15
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 10
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 5
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 5
Siemens Teamcenter 51 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 3
Прогресс РКЦ - Союз-У - Союз-ФГ - ракета-носитель 202 3
АН-124 Руслан 16 3
SpaceX 168 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 2
GeoEye IKONOS 95 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 15 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 43 1
Iridium Next 5 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Java - Язык программирования 2381 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 105 1
1С:ERP Управление предприятием 211 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 122 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 1
Нестеров Владимир 17 13
Перминов Анатолий 94 4
Путин Владимир 2376 4
Медведев Александр 9 4
Пехтерев Сергей 42 3
Прохоров Юрий 46 3
Ананьин Алексей 73 3
Никифоров Николай 1130 3
Мацоцкий Сергей 166 3
Иванов Сергей 337 3
Чернышев Сергей 5 2
Фрадков Михаил 127 2
Bush George - Буш Джордж 270 2
Ганин Александр 3 2
Козлов Дмитрий 22 2
Щеголев Игорь 682 2
Котов Александр 8 1
Кислов Алексей 1 1
Мардер Наум 101 1
Королев Игорь 55 1
Марченко Игорь 12 1
Назарбаев Нурсултан 58 1
Богатов Антон 76 1
Шалманов Сергей 194 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Гименез Вероника 6 1
Овчинников Борис 116 1
Солонин Виталий 85 1
Акимов Андрей 3 1
Кузнецов Александр 83 1
Слесаренко Марина 6 1
Матаев Вячеслав 3 1
Рейман Леонид 985 1
Нуралиев Борис 242 1
Собянин Сергей 218 1
Нестеров Алексей 84 1
Калинин Александр 115 1
Баланова Светлана 29 1
Гурьянов Игорь 2 1
Бобровников Борис 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 81572 152
Земля - планета Солнечной системы 6382 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 56
Казахстан - Республика 4106 42
Франция - Французская Республика 4912 18
Япония 7876 17
Южная Корея - Республика 3239 17
Германия - Федеративная Республика 7755 17
Ближний Восток 2474 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 14
Европа 7221 13
Азия - Азиатский регион 3142 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 13
Канада 2834 13
Индия - Республика 4052 13
Северная Америка 2522 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 10
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 9
Италия - Итальянская Республика 2807 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 8
Африка Северная 178 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 8
Австралия - Австралийский Союз 2485 7
Люксембург Великое Герцогство 355 7
Африка - Африканский регион 2653 6
Бразилия - Федеративная Республика 1891 6
Саудовская Аравия - Королевство 485 6
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 6
Малайзия 733 5
Европа Восточная 2790 5
Арктика 326 5
Норвегия - Королевство 878 5
Израиль 1606 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 984 5
Испания - Королевство 2505 5
Украина 5497 5
Нидерланды 1984 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 3
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 3 2
Вторая мировая война 477 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
Банковский сектор 22 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 44 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1447 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Федеральное законодательство 302 1
Региональное законодательство 45 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 115 1
Великая Отечественная война 196 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2640 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1502 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 35
Казахстан Сегодня 296 29
CNews RND - R&D.CNews 2081 12
Space Daily 528 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 3
NEWSru.com 140 2
РИА Новости 712 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 2
Associated Press 1965 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 63 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Yonhap News Agency 33 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 60 1
Эхо Москвы - радиостанция 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Коммерсантъ - Издательский дом 776 1
НТВ - Телекомпания 275 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Thomson Reuters - Рейтер 5602 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2519 1
In-Stat/MDR 63 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 7
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 10 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 4
РАН - Российская академия наук 908 4
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 4
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 2
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 2
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 8 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 90 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 21 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 9 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 94 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021