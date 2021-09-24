Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Болезнь Паркинсона
Публикаций - 101, упоминаний - 137
Болезнь Паркинсона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 4
|Brin Sergey - Сергей Брин 179 3
|Путин Владимир 2376 3
|Богданов Сергей 9 2
|Чех Илья 6 2
|Теплицкий Дмитрий 15 1
|Катрич Алексей 42 1
|Кошечкин Дмитрий 1 1
|Подкопаев Олег 24 1
|Мутко Виталий 5 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1577 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Gates Melinda - Гейтс Мелинда 15 1
|Коновалов Борис 11 1
|Ford Henry - Форд Генри 5 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 35 1
|Прохоров Фёдор 80 1
|Сергеев Александр 24 1
|Gedye David - Геди Дэвид 1 1
|Полякова Раиса 2 1
|Гвоздев Дмитрий 84 1
|Иващенко Андрей 10 1
|Мишустин Михаил 323 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Голикова Татьяна 44 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Золотых Кирилл 11 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Волков Никита 53 1
|Колсанов Александр 8 1
|Казак Максим 155 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Волков Владимир 46 1
|Галов Дмитрий 12 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 776 5
|EurekAlert 270 4
|New Scientist 1444 4
|Phys.org 954 3
|Nature 696 3
|Associated Press 1965 2
|NYT - The New York Times 943 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
|The Guardian - Британская газета 313 1
|CNET - Издание 1557 1
|Telegraph 76 1
|Российская газета 219 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
|ScienceDaily 399 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 1
|The Verge - Издание 453 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru