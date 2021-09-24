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Болезнь Паркинсона



24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 14
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 4
19.02.2021 Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити 1
21.12.2020 Максим Михайличенко, «ИНГРОСС Лтд» - Надежный ЦОД нельзя построить без качественного проектирования 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 2
04.03.2020 Закрыт краудсорсинговый проект по поиску инопланетян. Результаты работы 6 млн добровольцев достались США 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
31.10.2018 Воспоминания в человеческом мозге можно изменить хакерской атакой 1
29.10.2018 «Лаборатория Касперского»: импланты для управления памятью уязвимы для кибератак 1
02.10.2018 «Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов 1
04.09.2018 «Билайн» «впервые в мире» подключил киборгов к интернету вещей 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
19.05.2017 Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона 4
17.04.2017 Умер «главный архитектор современного мира», соавтор интернета и ПК 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
03.10.2016 Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Ёсинори Осуми 1
25.04.2016 Фруктоза повреждает сотни генов в мозге 1
22.03.2016 Умер основатель и легендарный гендиректор Intel 2
22.03.2016 Новинки Apple: айфон правильного размера и маленький про-iPad 1
08.02.2016 Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной 1
19.10.2015 В МФТИ создают центр по борьбе со старостью 1
09.06.2015 Интеграция мозга и компьютера — уже скоро 1
11.03.2015 ResearchKit поможет докторам 1
10.03.2015 Презентация Apple: то, чего все так ждали и то, о чём даже не мечтали 2
11.09.2014 Google купил производителя «умной ложки». ВИДЕО 2
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
11.06.2013 Найден ранее неизвестный способ взаимодействия человеческих клеток 1
30.05.2013 Еда управляет нашим мозгом? 1
15.04.2013 Мозг мухи и человека работает одинаково? 1
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия? 1
20.11.2012 Найден ген, помогающий предсказать время смерти 1
15.10.2012 Впервые стволовые клетки вылечили мозг 1
09.10.2012 Наночастицы остановят старость? 1
24.08.2012 Высокочувствительный датчик определит диабет по слезам 1
09.07.2012 Взрослые стволовые клетки способны превращаться в органы 1
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 2
15.03.2012 Найден способ исправления митохондриальных мутаций 1
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 1
01.02.2012 Птичий грипп оставляет следы в мозге 1

Публикаций - 101, упоминаний - 137

Болезнь Паркинсона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10063 4
Google LLC 9368 3
Microsoft Corporation 20924 3
Ростех - Ростехнологии 2282 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7433 2
Моторика 14 2
IBM 8608 2
Yandex - Яндекс 4523 2
Twitter 2276 2
WayRay 7 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 30 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
Xerox - Ксерокс Россия 142 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 371 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Нейроматик 1 1
Google X 33 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Inline Group - Инлайн Груп 72 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 1
Quest Software 38 1
Ecwid - Эквид 29 1
Telefonica O2 UK 183 1
Fibrum 8 1
Neurobotics - Нейроботикс 6 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Нейроком 4 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Нейрософт 2 1
Нейропроект 1 1
НейроТех 1 1
Нейробудущее 1 1
Samsung Electronics 8904 1
Xerox 1049 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6168 1
Марс ФГУП НПО 1021 1
SAP SE 4354 1
Dell EMC 4459 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 49 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 207 1
Deutsche Bank 288 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
Nike 152 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Ростех - Новикомбанк 30 1
Conde Nast - Конде Наст 22 1
Uber 273 1
Cosmos Hotel Group 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 340 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
ОНЭКСИМ ГК 38 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Coca-Cola Company 230 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Avito - Авито 177 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 291 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
X5 Group 626 1
Роснефть НК 416 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
X5 Group - Перекресток 250 1
Альфа-Банк 1311 1
X5 Group - Пятерочка 597 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
Uber Technologies 274 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 7
МКС - Международная космическая станция 1381 5
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
Президент Российской Федерации 1703 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 332 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
Администрация Президента РФ 321 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 865 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 4
Умные платформы 570 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 3
Implant - Имплант 8 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3948 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2462 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 113 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1627 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 97 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1864 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 277 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 176 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 40 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 176 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 134 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
3D-печать 248 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 380 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 34 1
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 17 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 26 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 4 1
НИР - Научно-исследовательская работа 169 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 1
Смартизация 220 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1361 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 45 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 844 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 640 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 18 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 671 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5792 3
Apple iOS 6170 3
Apple Pay 400 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 392 2
Apple iPhone 6 577 2
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 10 2
Squid - прокси-сервер 31 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 2
Apple iPad 3530 2
Microsoft Windows 10 10061 2
Google Android 11589 2
Apple Force Touch 53 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Microsoft Word 552 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 25 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 24 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 7 1
BOINC - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 8 1
Apple Pencil 69 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 257 1
Shazam 35 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 4 1
Apple iPad Pro 248 1
MindMaze 1 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Apple CarPlay 30 1
Intel Core M 26 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 49 1
Google Blogger - Google BlogSpot 86 1
Apple HomeKit 28 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 1
CentroBit AGORA 13 1
Apple MagSafe 47 1
SETI@home 24 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 119 1
IBM Watson 112 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 4
Brin Sergey - Сергей Брин 179 3
Путин Владимир 2376 3
Богданов Сергей 9 2
Чех Илья 6 2
Теплицкий Дмитрий 15 1
Катрич Алексей 42 1
Кошечкин Дмитрий 1 1
Подкопаев Олег 24 1
Мутко Виталий 5 1
Мусиенко Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1577 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 1
Сысоева Евгения 7 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 15 1
Коновалов Борис 11 1
Ford Henry - Форд Генри 5 1
Moore Gordon - Мур Гордон 35 1
Прохоров Фёдор 80 1
Сергеев Александр 24 1
Gedye David - Геди Дэвид 1 1
Полякова Раиса 2 1
Гвоздев Дмитрий 84 1
Иващенко Андрей 10 1
Мишустин Михаил 323 1
Евтушенко Олег 125 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Голикова Татьяна 44 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Золотых Кирилл 11 1
Перфильев Андрей 3 1
Волков Никита 53 1
Колсанов Александр 8 1
Казак Максим 155 1
Сенаторов Михаил 42 1
Волков Владимир 46 1
Галов Дмитрий 12 1
Федечкин Эдуард 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 22
Россия - Российская федерация - РФ 81572 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 5
Земля - планета Солнечной системы 6382 5
Южная Корея - Республика 3239 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 408 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1331 4
Япония 7876 4
Европа 7221 4
Германия - Федеративная Республика 7755 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 3
США - Калифорния 3039 3
Канада 2834 3
Африка - Африканский регион 2653 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 3
Финляндия - Финляндская Республика 1559 3
Швеция - Королевство 1757 3
Дания - Королевство 879 3
Нигерия - Федеративная Республика 232 2
Китай - Пекин 813 2
Швейцария - Цюрих 228 2
Нидерланды 1984 2
Франция - Французская Республика 4912 2
США - Калифорния - Сан-Диего 285 2
США - Мичиган 161 2
Италия - Итальянская Республика 2807 2
США - Калифорния - Пасадина 108 2
США - Нью-Йорк 2581 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 2
Австралия - Австралийский Союз 2485 2
Австралия - Мельбурн 59 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 1
Хорватия - Республика 206 1
США - Лос-Анджелес 661 1
Луна 1132 1
Болезнь Альцгеймера 185 43
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1502 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 733 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 151 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 1
Транспорт 65 1
Мошенничество 75 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4923 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 5
Коммерсантъ - Издательский дом 776 5
EurekAlert 270 4
New Scientist 1444 4
Phys.org 954 3
Nature 696 3
Associated Press 1965 2
NYT - The New York Times 943 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
The Guardian - Британская газета 313 1
CNET - Издание 1557 1
Telegraph 76 1
Российская газета 219 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
ScienceDaily 399 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
The Verge - Издание 453 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2519 1
Gartner 3123 1
Microsoft Research 123 1
Frost & Sullivan 175 1
CNews Инновация года - награда 26 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 418 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 173 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
РАН - Российская академия наук 908 2
University of Oxford - Оксфордский университет 153 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 26 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 36 1
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 1
Yale University - Йельский университет 113 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 146 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 719 1
Digital October - конференционное пространство 87 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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