Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qt Framework
Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО
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Публикаций - 74, упоминаний - 168
Qt Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1574 1
|DST Global 165 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
|Президент Российской Федерации 1441 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 4
|Electronista 139 1
|CNews Analytics 1991 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru