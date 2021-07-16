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Qt Framework
Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО


16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 3
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 2
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 1
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС 1
03.06.2016 В новой ICQ для Mac появились шифрование звонков и лайвчаты 1
16.03.2016 Mail.ru раскрывает исходный код ICQ 1
23.12.2015 Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0 1
03.09.2014 Легендарная операционка WebOS получила новую жизнь под новым именем 1
27.03.2014 Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой 7
18.11.2013 Первый смартфон, созданный беженцами из Nokia, выходит в продажу 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 1
22.05.2013 Представлена мобильная ОС на базе Qt. ВИДЕО 7
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
26.02.2013 Экс-разработчики Nokia объявили о выпуске смартфонов на базе ОС MeeGo 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» нанимает экспертов по Linux для создания новой ОС 1
12.12.2012 Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK 1
16.11.2012 Digia представила стратегию развития фреймворка Qt 15
09.08.2012 Продан один из главных козырей Nokia 14
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
23.05.2012 «Лантри» анонсировала новое медиарешение для дома и офиса — NetFlat 1
30.01.2012 Nipper Studio знает, что происходит в вашей сети 1
03.11.2011 Финны наступают: интегратор Digia присоединил российского BI-игрока 1
03.11.2011 "Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП 1
31.10.2011 Qt становится открытым проектом 12
18.10.2011 Digia запустил продажи Qt в России 5
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
27.06.2011 Nokia N9 - первый и последний смартфон на MeeGo - глава компании 1
21.06.2011 Nokia представила первый MeeGo-смартфон. ВИДЕО 1
21.06.2011 Nokia выпускает обновление Symbian и обещает до 10 новых аппаратов 2
16.05.2011 Nokia отказывается от бренда Ovi 1
28.03.2011 Nokia продолжит использовать Symbian «долгое время» 2
16.03.2011 Nokia запатентовала дизайн планшетов 1
11.03.2011 Nokia назначает нового руководителя разработки MeeGo 1
09.03.2011 Nokia продала Qt 4
18.02.2011 Смартфоны Nokia на Windows Phone появятся нескоро 1
16.02.2011 Альянс Nokia и Microsoft не означает конца MeeGo 4
14.02.2011 «Засветился» первый смартфон Nokia на базе Windows Phone 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 2

Публикаций - 74, упоминаний - 168

Qt Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 17
Samsung Electronics 5702 8
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
Google LLC 7161 3
Jolla - Sailfish Holding 58 3
VK - Mail.ru Group 2485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Fastwel - Фаствел 15 1
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 1
VMware End-User Computing 25 1
Фактор-ТС 10 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Лантри 3 1
HID Global 70 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Telegram Group 702 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Nokia Corporation 2447 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
VMware 1829 1
Почта России ПАО 1574 1
DST Global 165 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Президент Российской Федерации 1441 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 4
Flash 479 4
Xvid - видеокодек 103 3
DivX - видеокодек 174 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 3
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 89 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D видео 49 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 123 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
QWERTY-клавиатура 200 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 211 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Symbian OS 781 23
Google Android 10751 17
Microsoft Windows Phone OS 1472 14
Nokia N - серия 244 12
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Apple iOS 5742 6
Linux OS 4267 5
Samsung Electronics Bada 171 4
Apple macOS 930 4
Nokia Ovi Store 51 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Java - Язык программирования 1178 3
Oracle VM VirtualBox 94 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Zune 89 2
Apple macOS X 904 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 854 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 2
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Windows 7 1662 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
NXP iMX - серия процессоров 2 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
Esri AppStudio 1 1
Nintendo Wii - игровая консоль 336 1
WSLg - Windows Subsystem for Linux 2 1
Samsung Wave 31 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Microsoft Skype 1473 1
Коберда Николай 1 1
Самойленко Максим 65 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Алексеев Тимофей 3 1
Рондарев Игорь 1 1
Селезнев Сергей 1 1
Коляда Виталий 1 1
Большаков Олег 1 1
Эйгес Павел 66 1
Дегтярь Николай 1 1
Фефилов Андрей 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Музалевский Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Варварик Александр 1 1
Смирнов Александр 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Индия - Республика 2175 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа 3774 1
Европа Западная 616 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 4
Electronista 139 1
CNews Analytics 1991 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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