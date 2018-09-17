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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Google Marketing Platform
DoubleClick



17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
24.05.2017 Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики 1
26.12.2016 Google обвинили в обмане властей и создании «супер-профилей» пользователей 5
21.12.2016 DCA запускает облачную платформу для сегментации целевой аудитории 1
10.02.2016 Google откажется от Flash 1
12.07.2013 Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео 1
21.02.2012 Microsoft обвинила Google в слежке за пользователями Internet Explorer 1
16.08.2011 Зачем Google покупает Motorola и чем сделка грозит рынку? 1
11.07.2011 Google создает биржу для торговли пользовательскими данными 1
10.06.2011 Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн 2
30.06.2010 Разработаны стандарты для интернет-рекламы 1
07.12.2009 «Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick 1
10.11.2009 Google вложил $750 млн в мобильную рекламу 1
18.09.2009 Google запустил новую биржу рекламы 1
04.08.2009 Microsoft+Yahoo: катастрофа или удача? 1
10.10.2008 Увольнения накрыли Силиконовую долину 1
08.08.2008 Google начал интегрировать технологии DoubleClick в свои сервисы 2
07.08.2008 Google продал свое подразделение Performics 1
16.07.2008 AOL отказалась от платформы DoubleClick 1
21.05.2008 Google будет показывать рекламу в поиске по изображениям 1
18.04.2008 Google не остановила рецессия в США 1
14.04.2008 Онлайн-офис Google получил доступ к десяткам тысяч клиентов 1
04.04.2008 Американские ИТ-компании начали массовые увольнения 1
04.04.2008 Google уволит 300 сотрудников DoubleClick 1
03.04.2008 Google захватил 69% рынка онлайн-рекламы 1
03.04.2008 Google продаст один из сервисов DoubleClick 1
02.04.2008 Google и DoubleClick занимают 69% всего рынка онлайн-рекламы 2
12.03.2008 Google завершил приобретение DoubleClick 3
11.03.2008 Еврокомиссия одобрила сделку Google+DoubleClick 3
06.03.2008 Еврокомиссия разрешит сделку Google+DoubleClick 1
04.02.2008 Google: Microsoft готовит незаконный захват интернета 2
26.12.2007 Google+DoubleClick: вопросы конфиденциальности 1
20.12.2007 Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США 1
20.12.2007 Microsoft заключила рекламный контракт с Viacom 1
14.12.2007 Сделка Google+Doubleclick потерпела еще одну неудачу 5
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick 1
14.11.2007 Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick 2
13.11.2007 DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы 1
30.10.2007 Австралия не против сделки Google+DoubleClick 1
09.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия выскажет свое мнение 25 октября 2007 г. 1

Публикаций - 74, упоминаний - 110

Google Marketing Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7931 65
Microsoft Corporation 12409 30
Yahoo! 1451 16
AOL Inc 427 6
AT&T Inc 672 5
Lenovo Motorola 1154 3
Dell EMC 2626 3
Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
Facebook 3947 2
Oracle Corporation 3602 2
Macromedia 41 1
Adobe Systems 915 1
Salesforce.com 293 1
HP - Hewlett-Packard 1015 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 1
Micron Technology - Crucial 74 1
Nvidia Corp 2170 1
Sony 2830 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
Nortel Networks 254 1
Microsoft Developer Network - MSDN 50 1
Монитор безопасности 69 1
Bebo - социальная сеть 71 1
Rambler Group - Рамблер ГК 548 1
HTC Corporation 1234 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ericsson 946 1
EDS - Electronic Data Systems 65 1
Микрон - Micron 385 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 403 1
HP Inc. 3208 1
Nokia Corporation 2699 1
Oracle Sun Microsystems 494 1
SAP SE 3347 1
Samsung Electronics 6088 1
Valve 147 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
EPIC Telecom Invest 95 3
eBay Inc 642 2
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 103 2
Qiwi 783 1
Транснефть 161 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Starbucks - Старбакс 48 1
Связьтранснефть 15 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 186 1
UBS AG 125 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 172 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Транснефть-Диаскан 1 1
Транснефть-Балтика 2 1
Jones Day 16 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 117 13
Конгресс США - U.S. Congress legislation 133 3
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 8 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 53 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 47 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 34 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1082 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 178 1
NAND flash memory - Флеш-память 220 1
Умные платформы 503 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 576 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 507 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 9
Google Analytics 78 4
Google AdSense 90 4
Myspace - социальная сеть 521 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 183 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google AdWords - Google Ads 98 2
Microsoft Windows 10 7196 2
Google Android 10773 2
Google Gmail 682 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 257 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 14 2
Google Maps - Карты Google 432 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Microsoft Windows Live 155 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Adobe Flash 377 1
Google Dart 22 1
Google Earth - Google Планета Земля 97 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Nvidia GeForce GTX 2213 1
JavaScript - Язык программирования 685 1
WordPress 181 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Joomla CMS 74 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 221 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 1
Apple iOS 5750 1
Microsoft Office 2095 1
Java - Язык программирования 1258 1
Microsoft Edge - Браузер 1128 1
Microsoft Skype 1570 1
Microsoft Bing 320 1
Apple Safari - Браузер 641 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 228 12
Smith Brad - Смит Брэд 40 4
Brin Sergey - Сергей Брин 142 3
Chester Jeff - Честер Джефф 4 2
Yang Jerry - Янг Джерри 75 2
Демидов Михаил 132 1
Солонин Сергей 82 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 17 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Басов Алексей 101 1
Dell Michael - Делл Майкл 84 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 377 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 1
Larry Page - Ларри Пейдж 145 1
Рушайло Владимир 1 1
Меркухин Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 16
Россия - Российская федерация - РФ 61456 4
США - Нью-Йорк 1224 3
Япония 3181 2
США - Редмонд 112 2
США - Калифорния 1113 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 2
Франция - Французская Республика 2343 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 95 1
Канада 1421 1
Испания - Королевство 1370 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 1
США - Кремниевая долина 417 1
Великобритания - Лондон 945 1
Германия - Мюнхен 186 1
Япония - Токио 353 1
Германия - Берлин 378 1
США - Сиэтл 162 1
США - Торонто 68 1
Бразилия - Сан-Паулу 102 1
Италия - Итальянская Республика 1519 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
The Pirate Bay 87 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 5
NYT - The New York Times 559 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 4
Associated Press 498 3
News Corp 124 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
EWeek 80 1
Viacom - Video & Audio Communications 68 1
Mashable 320 1
Rusbase 15 1
Ars Technica 288 1
The Washington Post 130 1
Business Insider 182 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
The Register 563 1
The Wall Street Journal 731 1
FT - Financial Times 266 1
eMarketer 113 3
CNews Analytics 2239 1
Gartner 2285 1
Forrester Research 422 1
Privacy International 8 1
IHS iSuppli 325 1
Piper Jaffray 71 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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