Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Google Marketing Platform
DoubleClick
Публикаций - 74, упоминаний - 110
Google Marketing Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7931 65
|Microsoft Corporation 12409 30
|Yahoo! 1451 16
|AOL Inc 427 6
|AT&T Inc 672 5
|Lenovo Motorola 1154 3
|Dell EMC 2626 3
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
|Facebook 3947 2
|Oracle Corporation 3602 2
|Macromedia 41 1
|Adobe Systems 915 1
|Salesforce.com 293 1
|HP - Hewlett-Packard 1015 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 1
|Micron Technology - Crucial 74 1
|Nvidia Corp 2170 1
|Sony 2830 1
|Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
|Nortel Networks 254 1
|Microsoft Developer Network - MSDN 50 1
|Монитор безопасности 69 1
|Bebo - социальная сеть 71 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 548 1
|HTC Corporation 1234 1
|Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
|Ericsson 946 1
|EDS - Electronic Data Systems 65 1
|Микрон - Micron 385 1
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 403 1
|HP Inc. 3208 1
|Nokia Corporation 2699 1
|Oracle Sun Microsystems 494 1
|SAP SE 3347 1
|Samsung Electronics 6088 1
|Valve 147 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 53 2
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 53 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
|The Pirate Bay 87 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2221 5
|NYT - The New York Times 559 5
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 4
|Associated Press 498 3
|News Corp 124 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 2
|WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
|EWeek 80 1
|Viacom - Video & Audio Communications 68 1
|Mashable 320 1
|Rusbase 15 1
|Ars Technica 288 1
|The Washington Post 130 1
|Business Insider 182 1
|WSJ - The Wall Street Journal 162 1
|The Register 563 1
|The Wall Street Journal 731 1
|FT - Financial Times 266 1
|eMarketer 113 3
|CNews Analytics 2239 1
|Gartner 2285 1
|Forrester Research 422 1
|Privacy International 8 1
|IHS iSuppli 325 1
|Piper Jaffray 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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