Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хоулмонт
Тезис
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Публикаций - 76, упоминаний - 223
Хоулмонт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|Зайчиков Илья 12 9
|Гребенщиков Дмитрий 22 4
|Макаров Станислав 111 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Емельянов Никита 3 3
|Израйлев Иван 9 3
|Носов Михаил 17 3
|Определенов Владимир 19 3
|Приданкин Андрей 30 2
|Исаев Антон 7 2
|Зыков Игорь 7 2
|Гоцуцов Сергей 9 2
|Артамохов Павел 6 2
|Иванов Георгий 18 2
|Макаренков Константин 32 2
|Корягин Михаил 6 2
|Баренбойм Владислав 5 2
|Кудрявцев Олег 6 2
|Мухамадеев Ильяс 5 2
|Мозин Олег 5 2
|Балашов Игорь 9 2
|Дмитриев Александр 21 2
|Турчановский Дмитрий 5 2
|Шестаков Сергей 16 2
|Окунь Дмитрий 16 2
|Соколов Алексей 121 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Ступин Евгений 18 2
|Симаков Олег 106 2
|Масенков Владислав 9 2
|Галактионов Вячеслав 8 2
|Осипова Александра 16 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Калина Роман 60 2
|Гутин Александр 11 2
|Назаров Александр 35 1
|Коптелов Игорь 1 1
|Пискунович Елена 9 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
|Gartner 2193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764238, в очереди разбора - 667925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764238, в очереди разбора - 667925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru