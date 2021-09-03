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Хоулмонт
Тезис


03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота» 4
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 7
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 3
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 9
10.06.2021 «Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис» 4
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk 10
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 6
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 3
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 4
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
24.11.2020 Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» 2
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
19.11.2020 Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне 4
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
24.09.2020 СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики 4
25.08.2020 Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС» 7
21.07.2020 СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний 6
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 5
03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис» 8
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 2
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт» 4
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
09.04.2018 СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома 3
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 4
17.10.2016 «Хоулмонт» получил лицензии ФСТЭК на защиту конфиденциальных данных 1
05.10.2016 «Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы 2
28.06.2016 Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис» 1
31.05.2016 «ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис» 4
28.04.2016 СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей 3
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 4
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию 3
22.03.2016 СК «Олимпийский» автоматизировал документооборот на базе системы «Тезис» 6
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 7

Публикаций - 76, упоминаний - 223

Хоулмонт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Haulmont - Хоулмонт 71 7
SAP SE 3216 6
АйТи 752 5
Diasoft - Диасофт 354 4
Oracle Corporation 3355 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Ланит Урал 18 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Microsoft Corporation 11110 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
OpenText 160 2
CompanyMedia 111 2
Docsvision - ДоксВижн 776 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Google LLC 7158 2
Luxms 14 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Микрон - Micron 365 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
IBM 3546 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Вебзавод 12 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Ricoh DocuWare 2 1
Cisco IBSG 4 1
КСК Технологии 27 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Samsung Electronics 5686 1
Русские башни ГК 25 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Panasonic 1152 1
Базальт СПО 206 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Вертолеты России 114 3
Зарубежнефть 27 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Whirlpool 47 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Indesit 32 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Транснефтьэнерго 5 1
Whirlpool KitchenAid 15 1
Альфа Строй 1 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Мосэнерго ПАО 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Транснефть 159 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
X5 Group 599 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 2
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Администрация города Твери 5 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Правительство Калининградской области 13 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство РФ 2206 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
РФС - Российский футбольный союз 13 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
LiveUSB - LiveUSB OS 5 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Kubernetes 307 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Java - Язык программирования 1178 8
Apple iOS 5742 5
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 10 6652 4
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Haulmont CUBA Platform 24 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft SQL Server 795 3
Linux OS 4265 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Ред ОС 239 2
Microsoft Office 1942 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
OpenText Documentum 191 1
Facebook Aquila 3 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Luxms BI 13 1
Haulmont CUBA Studio 6 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
BellSoft LiberCat 8 1
EclipseLink - свободный фреймворк для языка программирования Java 2 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Зайчиков Илья 12 9
Гребенщиков Дмитрий 22 4
Макаров Станислав 111 3
Копаев Геннадий 16 3
Четвернин Алексей 651 3
Емельянов Никита 3 3
Израйлев Иван 9 3
Носов Михаил 17 3
Определенов Владимир 19 3
Приданкин Андрей 30 2
Исаев Антон 7 2
Зыков Игорь 7 2
Гоцуцов Сергей 9 2
Артамохов Павел 6 2
Иванов Георгий 18 2
Макаренков Константин 32 2
Корягин Михаил 6 2
Баренбойм Владислав 5 2
Кудрявцев Олег 6 2
Мухамадеев Ильяс 5 2
Мозин Олег 5 2
Балашов Игорь 9 2
Дмитриев Александр 21 2
Турчановский Дмитрий 5 2
Шестаков Сергей 16 2
Окунь Дмитрий 16 2
Соколов Алексей 121 2
Чукарин Алексей 56 2
Ступин Евгений 18 2
Симаков Олег 106 2
Масенков Владислав 9 2
Галактионов Вячеслав 8 2
Осипова Александра 16 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Матвеева Татьяна 83 2
Калина Роман 60 2
Гутин Александр 11 2
Назаров Александр 35 1
Коптелов Игорь 1 1
Пискунович Елена 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Челябинская область 659 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Европа 3766 3
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - Ульяновская область 350 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия - Липецк 258 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Республика Коми 415 1
Япония 2792 1
Россия - Республика Крым 626 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
CNews Analytics 1991 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
Gartner 2193 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764238, в очереди разбора - 667925.
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