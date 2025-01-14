Транспорт общественный Такси Беспилотное такси Автономное такси
Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Путин Владимир 3171 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Карев Алексей 5 1
|Ракович Дмитрий 7 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Колесников Максим 24 1
|Новиков Денис 19 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Евсин Александр 12 1
|Захарченко Антон 10 1
|Григорьева Мария 25 1
|Решетников Максим 31 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Эркенова Виктория 3 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Стенюшкин Артем 4 1
|Бекларян Армен 1 1
|Ендачев Денис 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
|Зарипова Ирина 5 1
|Петраков Антон 1 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Зимин Игорь 17 1
|Жанказиев Султан 4 1
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