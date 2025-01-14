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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт общественный Такси Беспилотное такси Автономное такси



14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1
04.09.2024 «Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров 1
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео 1
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 1
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй 1
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
16.03.2023 Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто 1
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 13
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 3
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 3
Apple Inc 12100 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Цифра ГК 2426 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Цифровые активы 118 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
Ё-инжиниринг 4 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24624 1
Xiaomi 1732 1
Telegram Group 1983 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
X Corp - Twitter 2845 1
Huawei 3933 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Intel Corporation 12197 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
GitHub 814 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Yandex Go - Yango 26 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 72 1
Alphabet 130 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 3
Почта России ПАО 2112 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Volvo Cars 253 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
КБ Стрелка 5 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Деловые Линии ГК 66 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Blue Origin 19 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Красный октябрь 30 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
GrubHub 10 1
Tesla Motors 396 1
Unsplash 762 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 9
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 4
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Navio - Автотех - SberAutoTech ФЛИП - беспилотный электромобиль 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPad 3860 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Segway Ninebot 31 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
ByteDance - TikTok 256 1
Rakuten Viber 627 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
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Яндекс.Плюс 191 1
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Pinterest 66 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Яндекс.Здоровье 22 1
Google Cloud Services 218 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 8
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Bloomberg 1286 1
Ведомости 996 1
Crunchbase 74 1
NYT - The New York Times 1054 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Forbes - Форбс 816 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
The Verge - Издание 554 1
Известия ИД 624 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 5
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
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