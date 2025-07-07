Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

ТМХ ИС ТМХ Интеллектуальные Системы РэйлНекст ТМХ ТМ НИИТКД Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 35 603 684 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 35 603 684 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 35 599 684 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 4 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
29.03.2024 В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г. 6
22.02.2024 «ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма. 5
22.01.2024 ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом 5
13.04.2023 «ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля» 3
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 22

ТМХ ИС и организации, системы, технологии, персоны:

Локотех - АВП Технология 6 4
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 4 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 650 2
Ростех - Автоматика Концерн 1683 2
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 22 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - Ctrl@Traffic 1 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 6
Abiroy - Абирой 1 1
Локотех Сигнал 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11969 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6391 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9924 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 327 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1729 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8980 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12942 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 279 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 230 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1366 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 126 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Минниханов Рустам 118 1
Халимов Ренат 9 1
Рожков Михаил 9 1
Карасев Денис 1 1
Романчиков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4121 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 27 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 964 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 117 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 581 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3025 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4177 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 584 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 1
Startup Village - международная стартап-конференция 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще