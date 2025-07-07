Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТМХ ИС ТМХ Интеллектуальные Системы РэйлНекст ТМХ ТМ НИИТКД Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 35 603 684 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ТМХ ИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Халимов Ренат 9 1
|Рожков Михаил 9 1
|Карасев Денис 1 1
|Романчиков Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.