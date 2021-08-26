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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минэнерго РФ
РЭА ФГБУ
Российское энергетическое агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 92
Минэнерго РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тихонов Анатолий 11 4
|Кожуховский Игорь 4 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кравченко Константин 65 3
|Бартенева Мария 23 3
|Овчинников Сергей 24 2
|Новиков Евгений 39 2
|Беспалов Алексей 4 2
|Миронов Павел 5 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Бочаров Олег 27 2
|Сотников Дмитрий 3 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Чернов Антон 23 2
|Суслов Андрей 10 2
|Козлов Михаил 153 2
|Мельник Антон 5 2
|Наумов Дмитрий 8 2
|Гуревич Дмитрий 12 2
|Каримов Руслан 5 2
|Серебряков Виктор 42 2
|Полещук Александр 8 2
|Калюжный Игорь 24 2
|Строкович Антон 45 2
|Новак Александр 19 2
|Щеканов Александр 8 2
|Овсянников Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Юршев Андрей 2 1
|Пружинин Александр 4 1
|Сергеев Вячеслав 8 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Смирнов Сергей 19 1
|Шубин Сергей 25 1
|Савин Алексей 1 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Давиденко Сергей 3 1
|Савюк Виктор 23 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769580, в очереди разбора - 673264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769580, в очереди разбора - 673264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru