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Минэнерго РФ
РЭА ФГБУ
Российское энергетическое агентство


26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 5
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 1
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 2
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 7
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 5
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 3
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 5
08.11.2018 «Росэлектроника» повысит качество разработки российской электронной компонентной базы 1
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД 4
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК 9
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов 5
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 2
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок 3
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
22.12.2014 «Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА 2
07.11.2014 Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены 1
30.10.2014 Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается 2
29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 3
17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель 3
09.10.2014 R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК 3
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год 3
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
25.04.2013 Медведев утвердил создание единой энергетической ИТ-системы 1
19.02.2013 МТС заключила контракты с госструктурами ЦФО на 24 млн руб. 1
12.02.2013 В «Сколково» обнаружено многомиллионное хищение 1
21.09.2012 В IT Energy — новый генеральный директор 1
26.03.2012 Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России 2
09.02.2012 В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция» 1
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1
22.03.2011 Esri CIS и Data+ присоединяются к технологической платформе «Интеллектуальная энергетическая система России» 1
25.10.2010 Ярославский энергетический форум пройдёт с 1 по 3 декабря 2010 г. 1
30.09.2010 20-22 октября 2010 г. в Ярославле состоится Ярославский энергетический форум 2
06.09.2010 С 20 по 22 октября пройдёт «Ярославский энергетический форум» 1
28.11.2008 IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова 2
26.03.2008 Сибирский федеральный университет приобретет лицензионное ПО 1
25.03.2008 IBS создает «Сетевую учебную корпорацию» для РЭА им. Плеханова 1

Публикаций - 40, упоминаний - 92

Минэнерго РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 10
Прогноз 197 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 2
Роснефть РН-информ 32 2
Телеком-защита 48 2
Газинформсервис - ГИС 34 2
Крок 1221 2
Информзащита 423 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
UIPath 27 1
SAP SE 3220 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 2 1
3779 1
OpenWay 43 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
Панорама КБ 43 1
Ижевский радиозавод 8 1
Газпром информ 23 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
ICL Services 51 1
Hitachi Vantara 100 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Т-Платформы 274 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Микрон - Micron 365 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBM 3557 1
Pentaho 51 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
КСК Технологии 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Транснефть 159 3
Газпром нефть 382 3
Россети Ленэнерго 44 2
Сибур Химпром 16 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Связьтранснефть 15 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Лукойл-Информ 73 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Роснефть НК 367 2
Татнефть 114 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Артекс Нефтегаз 3 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Держава АКБ 15 1
Интер РАО ПАО 159 1
Мосэнерго ПАО 50 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Visa International 1346 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ак Барс Банк 174 1
X5 Group 600 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 6
Счётная палата РФ 461 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Роснано 456 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Workflow - Поток работ 57 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 14
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
K2 REST API 1 1
IBM Cognos BI 143 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Word 348 1
Tizen OS - Linux 215 1
Microsoft Excel 438 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Office 1950 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple macOS X 907 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Prognoz Platform 74 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Тихонов Анатолий 11 4
Кожуховский Игорь 4 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Кравченко Константин 65 3
Бартенева Мария 23 3
Овчинников Сергей 24 2
Новиков Евгений 39 2
Беспалов Алексей 4 2
Миронов Павел 5 2
Харламов Дмитрий 7 2
Бочаров Олег 27 2
Сотников Дмитрий 3 2
Подгорнов Сергей 4 2
Чернов Антон 23 2
Суслов Андрей 10 2
Козлов Михаил 153 2
Мельник Антон 5 2
Наумов Дмитрий 8 2
Гуревич Дмитрий 12 2
Каримов Руслан 5 2
Серебряков Виктор 42 2
Полещук Александр 8 2
Калюжный Игорь 24 2
Строкович Антон 45 2
Новак Александр 19 2
Щеканов Александр 8 2
Овсянников Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Юршев Андрей 2 1
Пружинин Александр 4 1
Сергеев Вячеслав 8 1
Соловьев Сергей 25 1
Смирнов Сергей 19 1
Шубин Сергей 25 1
Савин Алексей 1 1
Четвернин Алексей 651 1
Михайлов Евгений 13 1
Давиденко Сергей 3 1
Савюк Виктор 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Пермь 743 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Восточная Европа 1691 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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